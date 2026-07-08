Emiliano Martínez perçoit actuellement environ 9 M€ par saison à Birmingham, mais l’Argentin serait prêt à revoir ses exigences à la baisse. La Juventus pourrait lui proposer un salaire annuel compris entre 5 et 5,5 M€. Une fois l’accord trouvé avec le joueur, la direction turinoise entend passer à la vitesse supérieure pour entamer les vraies négociations avec Aston Villa.





Jusqu’ici, le club anglais s’est montré ferme et, selon les rumeurs, réclamerait environ 10 millions d’euros pour le transfert de Dibu Martinez, une somme que la Vieille Dame estime encore trop élevée pour un gardien né en 1992.





«Nous devons patienter. Martinez nous intéresse, mais c’est un profil qui attire aussi d’autres clubs», a déclaré il y a quelques heures le directeur général bianconero Carnevali. «Mais c’est ainsi : d’autres joueurs nous intéressent également. Je l’ai déjà dit, et ce n’est pas pour être vague : un club comme la Juventus, qui doit jouer au plus haut niveau international, reçoit beaucoup d’opportunités et nous devons les évaluer sereinement pour choisir la bonne voie. Surtout dans une période où certaines évaluations de joueurs sont trop élevées, voire irréalistes, et nous devons en tenir compte pour faire des choix très judicieux. »





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