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Grafica CM Dibu Martinez 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti

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La Juventus a établi un contact direct avec l’agent de Dibu Martínez

Juventus FC
E. Martinez
Mercato
Aston Villa

La Juventus considère toujours l'Argentin comme sa priorité absolue pour le poste de gardien de but.

La Juventus a eu ce lundi un contact direct avec l’entourage de Dibu Martínez, toujours en pole position pour le poste de gardien titulaire. Selon Fabrizio Romano, ledossier dépend désormais de la demande financière d’Aston Villa, jugée trop élevée pour le moment. Les discussions reprendront après la Coupe du monde, où l’Argentin vient de se qualifier pour les quarts de finale. L’option alternative reste Guglielmo Vicario, gardien de but de Tottenham.


Giovanni Carnevali, directeur général de la Juventus, avait appelé à la patience concernant « Dibu » ces derniers jours. La réunion de ce jour devraitpermettre au club de fixer, peut-être de manière définitive, le montant qu’il est prêt à investir pour le gardien de l’équipe championne du monde en titre.


  • Engagement et carton

    Emiliano Martínez perçoit actuellement environ 9 M€ par saison à Birmingham, mais l’Argentin serait prêt à revoir ses exigences à la baisse. La Juventus pourrait lui proposer un salaire annuel compris entre 5 et 5,5 M€. Une fois l’accord trouvé avec le joueur, la direction turinoise entend passer à la vitesse supérieure pour entamer les vraies négociations avec Aston Villa.


    Jusqu’ici, le club anglais s’est montré ferme et, selon les rumeurs, réclamerait environ 10 millions d’euros pour le transfert de Dibu Martinez, une somme que la Vieille Dame estime encore trop élevée pour un gardien né en 1992.


    «Nous devons patienter. Martinez nous intéresse, mais c’est un profil qui attire aussi d’autres clubs», a déclaré il y a quelques heures le directeur général bianconero Carnevali. «Mais c’est ainsi : d’autres joueurs nous intéressent également. Je l’ai déjà dit, et ce n’est pas pour être vague : un club comme la Juventus, qui doit jouer au plus haut niveau international, reçoit beaucoup d’opportunités et nous devons les évaluer sereinement pour choisir la bonne voie. Surtout dans une période où certaines évaluations de joueurs sont trop élevées, voire irréalistes, et nous devons en tenir compte pour faire des choix très judicieux. »


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