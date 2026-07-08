La Juventus a eu ce lundi un contact direct avec l’entourage de Dibu Martínez, toujours en pole position pour le poste de gardien titulaire. Selon Fabrizio Romano, ledossier dépend désormais de la demande financière d’Aston Villa, jugée trop élevée pour le moment. Les discussions reprendront après la Coupe du monde, où l’Argentin vient de se qualifier pour les quarts de finale. L’option alternative reste Guglielmo Vicario, gardien de but de Tottenham.
Giovanni Carnevali, directeur général de la Juventus, avait appelé à la patience concernant « Dibu » ces derniers jours. La réunion de ce jour devraitpermettre au club de fixer, peut-être de manière définitive, le montant qu’il est prêt à investir pour le gardien de l’équipe championne du monde en titre.