La jeune pépite serbe, déjà sur les radars d’Arsenal et du FC Barcelone

Vasilije Kostov vit une saison charnière. Il y a douze mois, il évoluait encore avec les moins de 19 ans de l’Étoile rouge ; aujourd’hui, il conclut une première campagne remarquable en équipe première, marquant plus de 20 buts et délivrant autant de passes décisives.

À quelques semaines seulement de son dix-huitième anniversaire, ses statistiques impressionnantes et ses prestations éclatantes avec le futur champion de Serbie ont alerté l’élite européenne. Des formations de renom telles qu’Arsenal, Barcelone et le Bayern Munich surveilleraient déjà de très près ce prodige.

Voici ce qu’il faut retenir de ce jeune homme en plein essor, qui conquiert actuellement le football serbe.