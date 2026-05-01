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Vasilije Kostov Red Star NXGN GFXGetty/GOAL
Rian Rosendaal

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La jeune pépite serbe, déjà sur les radars d’Arsenal et du FC Barcelone

NXGN
R.S. Belgrade
V. Kostov
Serbie
Arsenal
FC Barcelone
FEATURES

Vasilije Kostov vit une saison charnière. Il y a douze mois, il évoluait encore avec les moins de 19 ans de l’Étoile rouge ; aujourd’hui, il conclut une première campagne remarquable en équipe première, marquant plus de 20 buts et délivrant autant de passes décisives.

À quelques semaines seulement de son dix-huitième anniversaire, ses statistiques impressionnantes et ses prestations éclatantes avec le futur champion de Serbie ont alerté l’élite européenne. Des formations de renom telles qu’Arsenal, Barcelone et le Bayern Munich surveilleraient déjà de très près ce prodige.

Voici ce qu’il faut retenir de ce jeune homme en plein essor, qui conquiert actuellement le football serbe.

  • Vasilije Kostov Red StarGetty

    Le coup d’envoi

    Kostov est né en mai 2008 à Belgrade, la capitale serbe. Il a commencé sa carrière de footballeur au sein de l’académie locale du SF Royal FC, mais il n’a pas fallu longtemps pour qu’il attire l’attention de l’un des plus grands clubs du pays. À seulement sept ans, il intègre l’Étoile rouge de Belgrade (aujourd’hui connue sous le nom de Crvena Zvezda), club le plus populaire et le plus titré de Serbie, devançant son rival de toujours, le Partizan.

    Repéré très tôt comme un talent hors norme, il gravit rapidement les échelons du centre de formation. Lors de l’exercice 2023/2024, à peine âgé de quinze ans, il a inscrit 20 buts avec les U17, performance qui lui a valu d’être immédiatement promu chez les U19 pour le championnat suivant. Là encore, il s’est distingué en évoluant face à des adversaires de trois ans ses aînés. Sa montée en équipe première s’est ainsi imposée comme une évidence.

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  • Une avancée majeure

    Les performances de Kostov lors des derbies juniors face au Partizan, au cours de la saison 2024/2025, ont particulièrement marqué les esprits. L’attaquant, alors âgé de seize ans, avait d’abord frappé les esprits en septembre en ouvrant le score à domicile d’une magnifique lucarne. Puis, en mars, il a offert la victoire à son équipe en inscrivant le but décisif dans le temps additionnel à l’extérieur : après avoir effacé trois défenseurs, il a déclenché une frappe puissante qui a battu le gardien, déclenchant une explosion de joie et un accrochage général entre les jeunes joueurs.

    Promu en équipe première dès le début de l’année 2025, il conserve pourtant régulièrement le brassard de capitaine des moins de 19 ans, l’ancien entraîneur principal Vladan Milojevic ne l’intégrant que sporadiquement dans le groupe professionnel. Il a finalement fait ses débuts chez les seniors en entrant en jeu pendant dix minutes contre Belgrade en Super Liga serbe début avril de l’année dernière, et a dû faire preuve de patience avant de voir se présenter d’autres opportunités.

  • Et maintenant ?

    Cette saison, la donne est différente. Après avoir pris part à la préparation avec le groupe professionnel, Kostov, tout juste âgé de dix-sept ans, est devenu un élément à part entière de l’équipe première et ne compte pas s’arrêter là, imposant peu à peu son talent sur la scène serbe.

    Après un départ canon ponctué par un bijou de but en Ligue Europa contre le FC Porto, des débuts en équipe nationale et une prolongation de contrat en octobre, le jeune joueur a encore élevé son niveau de jeu depuis le début de l’année et l’arrivée sur le banc de la légende de l’Inter et de la Serbie, Dejan Stankovic.


    Autrefois utilisé sur l’aile, il est désormais aligné en tant que milieu offensif et a inscrit six buts en six matchs de championnat entre début février et mi-mars, ajoutant deux passes décisives et démontrant un dynamisme impressionnant dans le rôle de meneur de jeu. Cette série inclut notamment un but contre le Partizan, qui doit désormais en avoir assez de lui, puisqu’il est devenu le plus jeune buteur de l’histoire du Derby éternel. Son total de buts et de passes décisives toutes compétitions confondues atteint désormais 21 unités, des chiffres impressionnants pour un joueur de son âge.

  • Vasilije Kostov Red StarGetty

    Points forts

    Même s’il évoque la nostalgie d’un véritable numéro 10 à l’ancienne, Kostov possède néanmoins toutes les qualités d’un attaquant moderne. Son jeu repose sur la vision et l’intelligence, mais il dispose également de la vitesse et de la puissance nécessaires pour s’imposer dans un football où la force physique prend de plus en plus d’importance.

    Grâce à un centre de gravité bas, il réalise des changements de direction explosifs et, malgré son jeune âge, il n’est pas facile à déposséder du ballon. Il utilise souvent sa carrure trapue (1,73 m) pour protéger le cuir et se démarquer de ses adversaires.

    Ses statistiques le prouvent : à seulement 17 ans, il possède déjà le sens du but et de la passe décisive. Mais c’est aussi sa mentalité qui fait la différence. « Je crois vraiment en ce garçon », assure l’ancien entraîneur du Red Star, Milojevic. « Surtout, il a une éthique de travail très positive, il écoute ses coachs et travaille individuellement avec eux. »

  • Vasilije Kostov Red StarGetty

    Actions à mettre en œuvre pour progresser

    Il paraît quelque peu sévère de critiquer un jeune de dix-sept ans qui, dans son propre pays, affiche des performances aussi régulières au plus haut niveau. Compte tenu de son jeune âge et du fait qu’il n’a probablement pas encore sa place en équipe première, il n’est pas surprenant qu’il puisse encore progresser dans certains domaines, notamment son apport défensif. Si l’on veut être sévères, vu son immense confiance balle au pied, il pourrait toutefois s’imposer plus souvent face à son adversaire.

    Reste qu’il doit garder la tête froide en cette saison charnière. Interrogé récemment par le média serbe Sportal, il a d’ailleurs contesté l’estimation de Stankovic, qui assurait qu’il avait progressé de « 30 % » depuis son retour aux commandes.

    « Franchement, je crois avoir fait bien plus de progrès. Peu importe… Je vais continuer à progresser d’ici la fin de la saison, tant sur le plan physique que mental. »

  • Real Betis Balompie v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Le nouveau Isco ?

    Malgré son jeune âge, Kostov affiche déjà un niveau qui laisse présager une carrière prometteuse. Si l’on devait le comparer à un joueur confirmé, c’est à Isco que ses caractéristiques rappellent le plus.

    Bien qu’ils ne soient pas très grands, ils possèdent tous deux un centre de gravité bas et une carrure solide, atouts essentiels pour un numéro 10 qui évolue entre les lignes, où chaque petit avantage compte pour se faufiler, créer des espaces, se créer des occasions et conclure lui-même.

    L’ancien Madrilène est l’un des maîtres contemporains de ce poste, et possède la polyvalence nécessaire pour évoluer sur l’aile, tout comme le jeune Serbe. Si sa progression se poursuit à ce rythme, il ne serait pas surprenant de le voir, un jour, revêtir à son tour le maillot d’un grand d’Europe.

  • Vasilije Kostov 2025-26Getty

    L’avenir

    Sans surprise, plusieurs grands clubs européens surveillent de près les performances de Kostov à Belgrade, alors que le jeune joueur brille lors de sa première saison avec le Red Star. À court terme, il se concentrera sur l’objectif d’aider son club à conquérir un neuvième titre national consécutif, alors que la phase finale de la Super Liga approche. Mais cet été, son avenir suscitera toutes les convoitises.

    Le jeune joueur, déjà annoncé du côté d’Arsenal, de l’AC Milan, de Barcelone – contre lequel il a réussi un Panenka audacieux en UEFA Youth League en 2024 –, du Bayern Munich, du Borussia Dortmund et du Paris Saint-Germain, pourrait aussi profiter des liens entre Stankovic et l’Inter pour rejoindre le club italien. Néanmoins, ayant prolongé son contrat jusqu’en 2028 seulement en octobre dernier, le club serbe se trouve en position de force dans d’éventuelles négociations.

    Reste à savoir si le club décidera, cet été, de monétiser ce qui s’annonce comme un montant record pour un joueur serbe. Pour l’heure, le principal intéressé assure ne pas se laisser distraire par les rumeurs.

    « Je ne me laisse pas emporter par les rumeurs sur mon départ », a-t-il confié à Sportal. « Tous ces montants astronomiques, 25 millions d’euros… Cela n’affecte en rien mon jeu ni mon quotidien ici. »

    Kostov a toutefois laissé entendre qu’il avait déjà dépassé le niveau de l’élite serbe et a donné un indice sur sa future destination : « Je ne peux pas dire que le niveau soit trop facile, car il y a beaucoup de joueurs expérimentés et vraiment bons en Super Liga. Bien sûr, je pense que je peux jouer à un niveau supérieur, c’est certain. Pour l’instant, cela me convient tout à fait. »

    Il conclut : « Je pense que je serais le plus performant en Allemagne ou en Italie. Comme je l’ai déjà souvent dit, je ne pense pas tant à mes propres souhaits. Ce n’est pas mon objectif principal de partir quelque part cet été. »