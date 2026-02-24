AFP
La FIFA demande des informations sur la sécurité au Mexique suite aux récents troubles
La FIFA demande des briefings sur la sécurité
Cette demande vise à fournir au siège de la FIFA à Zurich une meilleure compréhension de l'ampleur des événements et de leurs implications potentielles.
Selon ESPN, les documents compilés par le bureau mexicain de la FIFA ont déjà été envoyés en Suisse. Le rapport décrit les incidents qui se sont produits entre le dimanche 22 février et les premières heures du lundi, couvrant les alertes de sécurité dans environ 20 États mexicains, comme l'ont précédemment reconnu les autorités fédérales. L'objectif de la FIFA est d'évaluer l'évolution de la situation et de déterminer si des mesures opérationnelles sont nécessaires.
Villes hôtes à l'étude
Malgré ces inquiétudes, des personnes proches du gouvernement fédéral mexicain affirment qu'il n'y a actuellement aucune indication que le statut du pays en tant qu'hôte de la Coupe du monde 2026 soit menacé. Les préparatifs dans les villes hôtes se poursuivent comme prévu, tandis que les comités d'organisation locaux attendent toute communication officielle de la part de la direction de la FIFA, sous la présidence de Gianni Infantino.
Les préparatifs se poursuivent comme prévu.
Guadalajara et Monterrey sont appelées à jouer un rôle important lors de la prochaine fenêtre internationale de la FIFA en mars, puisqu'elles accueilleront les matchs intercontinentaux de barrage qui détermineront les derniers qualifiés pour la Coupe du monde.
À Guadalajara, les équipes nationales de Nouvelle-Calédonie, de Jamaïque et de la République du Congo devraient s'affronter pour décrocher une place dans la phase finale du tournoi. Monterrey, quant à elle, accueillera le Suriname, la Bolivie et l'Irak, qui tenteront de décrocher leur qualification.
Heures critiques à Jalisco
Les autorités locales de Jalisco ont émis une alerte rouge, entraînant la suspension temporaire des cours et de certaines activités publiques par mesure de précaution. À Nuevo León, les autorités ont renforcé la présence des forces de sécurité dans toute la zone métropolitaine.
Au-delà des matchs éliminatoires, Guadalajara devrait accueillir quatre matchs de la Coupe du monde en 2026, Monterrey en organisera également quatre et Mexico en accueillera cinq, dont le match d'ouverture du tournoi.
