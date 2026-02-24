La FIFA demande des informations sur la sécurité au Mexique suite aux récents troubles

Cette demande vise à fournir au siège de la FIFA à Zurich une meilleure compréhension de l'ampleur des événements et de leurs implications potentielles.

Selon ESPN, les documents compilés par le bureau mexicain de la FIFA ont déjà été envoyés en Suisse. Le rapport décrit les incidents qui se sont produits entre le dimanche 22 février et les premières heures du lundi, couvrant les alertes de sécurité dans environ 20 États mexicains, comme l'ont précédemment reconnu les autorités fédérales. L'objectif de la FIFA est d'évaluer l'évolution de la situation et de déterminer si des mesures opérationnelles sont nécessaires.