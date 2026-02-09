« La fatigue est dans la tête » - Erling Haaland refuse d'imputer ses difficultés devant le but à la fatigue, tandis que l'attaquant de Manchester City souligne les domaines à améliorer.

Haaland a publié une critique cinglante de sa propre forme récente, insistant sur le fait qu'il n'avait « aucune excuse » pour son manque d'efficacité devant le but depuis le début de l'année. Bien qu'il ait été le héros de la victoire de City contre Liverpool à Anfield, la superstar norvégienne a rejeté les suggestions selon lesquelles un calendrier chargé serait responsable de sa période de disette, qui l'a vu échouer à marquer en jeu ouvert lors de ses huit derniers matchs de Premier League.

Le numéro neuf de City a été le catalyseur d'un retournement de situation spectaculaire dans le Merseyside ce week-end. Alors que l'équipe de Pep Guardiola était menée en fin de match, Haaland s'est transformé en passeur pour permettre à Bernardo Silva d'égaliser, avant de garder son sang-froid pour marquer un penalty dans le temps additionnel.

Cependant, l'euphorie suscitée par ce résultat n'a pas empêché Haaland de constater la baisse de son niveau. Si son nombre de buts reste exceptionnel, sa contribution globale en janvier et début février a été scrutée à la loupe. Après le match, le joueur de 25 ans s'est montré visiblement autocritique, reconnaissant que ses performances étaient en deçà du niveau stratosphérique qu'il s'était fixé à son arrivée en Angleterre.

« On peut dire que je n'ai pas marqué suffisamment de buts depuis le début de l'année, et je sais que je dois m'améliorer », a déclaré Haaland aux journalistes. « Je sais que je dois être plus incisif, meilleur dans tous les domaines, et c'est quelque chose sur lequel je dois travailler. Je dois continuer, car c'est ce que tout le monde mérite et attend de moi. »