« La fatigue est dans la tête » - Erling Haaland refuse d'imputer ses difficultés devant le but à la fatigue, tandis que l'attaquant de Manchester City souligne les domaines à améliorer.
Haaland exige davantage de lui-même après ses exploits à Anfield
Haaland a publié une critique cinglante de sa propre forme récente, insistant sur le fait qu'il n'avait « aucune excuse » pour son manque d'efficacité devant le but depuis le début de l'année. Bien qu'il ait été le héros de la victoire de City contre Liverpool à Anfield, la superstar norvégienne a rejeté les suggestions selon lesquelles un calendrier chargé serait responsable de sa période de disette, qui l'a vu échouer à marquer en jeu ouvert lors de ses huit derniers matchs de Premier League.
Le numéro neuf de City a été le catalyseur d'un retournement de situation spectaculaire dans le Merseyside ce week-end. Alors que l'équipe de Pep Guardiola était menée en fin de match, Haaland s'est transformé en passeur pour permettre à Bernardo Silva d'égaliser, avant de garder son sang-froid pour marquer un penalty dans le temps additionnel.
Cependant, l'euphorie suscitée par ce résultat n'a pas empêché Haaland de constater la baisse de son niveau. Si son nombre de buts reste exceptionnel, sa contribution globale en janvier et début février a été scrutée à la loupe. Après le match, le joueur de 25 ans s'est montré visiblement autocritique, reconnaissant que ses performances étaient en deçà du niveau stratosphérique qu'il s'était fixé à son arrivée en Angleterre.
« On peut dire que je n'ai pas marqué suffisamment de buts depuis le début de l'année, et je sais que je dois m'améliorer », a déclaré Haaland aux journalistes. « Je sais que je dois être plus incisif, meilleur dans tous les domaines, et c'est quelque chose sur lequel je dois travailler. Je dois continuer, car c'est ce que tout le monde mérite et attend de moi. »
« La fatigue est dans la tête » - Aucune excuse pour une baisse des normes
Les récentes difficultés de City coïncident avec un calendrier chargé et l'absence de son partenaire offensif clé, Omar Marmoush, qui était avec l'Égypte à la Coupe d'Afrique des nations. Le manque d'options de rotation a imposé une lourde charge physique à Haaland, ce qui a conduit de nombreux experts à suggérer que l'attaquant souffrait d'épuisement professionnel.
Haaland, cependant, n'a que faire de ces interprétations. Lorsqu'on lui a proposé d'imputer ses performances médiocres à la fatigue, il a fermement rejeté cette idée.
« Je ne veux pas parler des raisons pour lesquelles je n'ai pas été performant. Je ne pense pas qu'il y ait d'excuse », a-t-il affirmé. « La fatigue est surtout dans la tête. Il y a beaucoup de matchs. Regardez le calendrier, ce n'est pas facile, et pour moi, l'important est de rester en forme, de ne pas me blesser. C'est le plus important. Et d'essayer d'être prêt à aider l'équipe. »
L'attaquant de City toujours en tête de la course au Soulier d'or malgré une « période de disette »
Le fait que Haaland reste le buteur le plus redoutable de la Premier League malgré une « crise » de confiance en dit long sur ses qualités. Son penalty à Anfield lui a permis d'atteindre 21 buts en championnat pour la saison 2025-26, ce qui lui permet de conserver quatre longueurs d'avance sur la sensation de Brentford, Igor Thiago, dans la course au Soulier d'or.
Le penalty contre Liverpool a été un soulagement bienvenu, brisant un barrage psychologique, mais le fait est que les buts en jeu ouvert ont été exceptionnellement difficiles à marquer.
Quelle est la prochaine étape pour Man City et Haaland ?
La victoire à Liverpool semble être un tournant potentiel dans la saison. Après avoir semblé hors course, les hommes de Guardiola sont désormais à six points derrière Arsenal. Pour Haaland, l'objectif est désormais clair : transformer cette performance décisive en une série de bons résultats.
City affrontera une série de matchs incessants en février, affrontant Fulham mercredi avant un match de FA Cup contre Salford le week-end. Les matchs contre Newcastle et Leeds suivront pour clôturer le mois. Si Haaland parvient à chasser la « fatigue » de son esprit et à retrouver son acuité, City peut encore espérer remporter plusieurs titres. Le reste de la ligue est prévenu : le géant endormi s'est réveillé, et il ne cherche pas d'excuses.
