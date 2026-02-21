« La dernière danse de Lionel Messi est possible » - Victor Font, candidat à la présidence du FC Barcelone, fait une offre à la légende du club

Selon AS, Font aurait déclaré : « Pendant la période préélectorale, les noms fusent de toutes parts. Nous essayons de susciter l'enthousiasme en nous basant sur des faits. Et la réalité indéniable est que cette réconciliation avec Messi n'aura jamais lieu avec [Joan] Laporta. Si nous remportons les élections, le dernier bal de Messi est possible.

Messi est un modèle non seulement en tant que footballeur, mais aussi en tant que personne. Messi reflète ce que nous sommes, nous, les fans du Barça. Un leader travailleur, engagé et honnête qui aime le Barça.

Nous ne devons pas oublier que Messi a été trompé à deux reprises : en 2021, lorsqu'il est arrivé à Barcelone pour renouveler son contrat, et en 2023, lorsqu'il a voulu revenir dans le club de sa vie avec Xavi Hernandez. Après avoir suscité ses espoirs, le conseil d'administration lui a une fois de plus fermé la porte.

»Messi ne peut pas terminer son parcours au Barça par un adieu dans une salle fermée. C'est impensable. Messi doit prendre sa retraite sur le terrain. Évidemment, la manière dont il le fera dépendra de ses souhaits et de sa situation à la fin de l'année 2026. Ce que nous voulons dire, c'est que la seule façon pour lui de faire ses adieux comme il le mérite, en tenue et sur le terrain, c'est que Joan Laporta ne soit plus au pouvoir après le 16 mars. »

Font a également révélé le poste qu'il est prêt à offrir à Messi, ajoutant : « Nous lui avons proposé d'être président d'honneur du club. »