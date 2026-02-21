AFP
Traduit par
« La dernière danse de Lionel Messi est possible » - Victor Font, candidat à la présidence du FC Barcelone, fait une offre à la légende du club
Le départ de Messi causé par des difficultés financières
Messi s'est imposé comme une légende moderne lors d'un passage emblématique à Barcelone, battant toutes sortes de records de buts marqués tout en remportant une multitude de trophées au cours d'une période fastueuse de l'histoire du géant catalan. Cependant, alors qu'il semblait prêt à terminer sa carrière au sein du club, des difficultés financières ont conduit le vainqueur de la Coupe du monde à partir en tant qu'agent libre en 2021, pour rejoindre le Paris Saint-Germain, puis l'Inter Miami.
Depuis son départ, il est régulièrement associé à un retour à Barcelone et Font, candidat à la présidence du club lors des prochaines élections, a insisté sur le fait qu'il pouvait faire revenir le joueur de 38 ans afin de lui offrir des adieux à la hauteur de son statut de plus grand joueur de l'histoire du club.
- Getty Images Sport
Police : « La dernière danse de Messi est possible »
Selon AS, Font aurait déclaré : « Pendant la période préélectorale, les noms fusent de toutes parts. Nous essayons de susciter l'enthousiasme en nous basant sur des faits. Et la réalité indéniable est que cette réconciliation avec Messi n'aura jamais lieu avec [Joan] Laporta. Si nous remportons les élections, le dernier bal de Messi est possible.
Messi est un modèle non seulement en tant que footballeur, mais aussi en tant que personne. Messi reflète ce que nous sommes, nous, les fans du Barça. Un leader travailleur, engagé et honnête qui aime le Barça.
Nous ne devons pas oublier que Messi a été trompé à deux reprises : en 2021, lorsqu'il est arrivé à Barcelone pour renouveler son contrat, et en 2023, lorsqu'il a voulu revenir dans le club de sa vie avec Xavi Hernandez. Après avoir suscité ses espoirs, le conseil d'administration lui a une fois de plus fermé la porte.
»Messi ne peut pas terminer son parcours au Barça par un adieu dans une salle fermée. C'est impensable. Messi doit prendre sa retraite sur le terrain. Évidemment, la manière dont il le fera dépendra de ses souhaits et de sa situation à la fin de l'année 2026. Ce que nous voulons dire, c'est que la seule façon pour lui de faire ses adieux comme il le mérite, en tenue et sur le terrain, c'est que Joan Laporta ne soit plus au pouvoir après le 16 mars. »
Font a également révélé le poste qu'il est prêt à offrir à Messi, ajoutant : « Nous lui avons proposé d'être président d'honneur du club. »
Kane à Barcelone proposé par un autre candidat
Alors que Font vise une réunion émotionnelle avec Messi, son concurrent Xavier Vilajoana a révélé qu'il serait intéressé par le recrutement de l'attaquant du Bayern Munich Harry Kane s'il était élu.
Il a déclaré : « Ce qui nous manque, c'est un attaquant. Un avant-centre capable de relier le jeu, mais qui soit également redoutable dans la surface. Je pense qu'il nous faut également un bon défenseur central. Je ne dis pas que ceux que nous avons ne sont pas bons, mais il nous faut un défenseur central capable de compenser la jeunesse et l'inexpérience.
Je pense qu'avec ces deux recrues, les jeunes qui montent et les joueurs que nous avons déjà dans l'équipe, nous n'aurions pas besoin de faire autant de changements.
Il y en a un. En fait, nous avons déjà pris contact avec lui, et je pense que c'est un joueur qui conviendrait parfaitement, sous réserve de sa situation contractuelle : il s'agit de Harry Kane.
Kane est un avant-centre qui s'intégrerait parfaitement à notre style de jeu. C'est un attaquant capable de redescendre pour faire le lien avec ses coéquipiers. Il est également capable de jouer en tant que pur numéro 9, un finisseur, un buteur.
C'est un joueur qui apporte de la mobilité. Il est également performant lorsque les équipes se replient en défense. Il apporterait beaucoup au jeu de Barcelone. »
- AFP
Élection présidentielle prévue en mars
Font n'est pas le seul candidat à envisager le retour de Messi dans une fonction ou une autre. Marc Ciria a récemment déployé une immense banderole représentant la légende du club célébrant un but contre le Real Madrid.
Les candidats définitifs à la présidence devraient être confirmés début mars, avant l'élection qui aura lieu le 13 du même mois, le jour même du match de Liga opposant Barcelone à Séville.
Publicité