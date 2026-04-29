La déclaration de Max Eberl peut paraître irréaliste, mais elle en dit long sur le FC Bayern

Au sens figuré, les joueurs des deux équipes ont donné vie à ce cadre grandiose en offrant sur la pelouse du Parc des Princes une bataille footballistique digne des livres d'histoire.

5-4 ! La demi-finale de Ligue des champions la plus prolifique de l'histoire. De leur côté, les quotidiens saluent l’événement : The Sun évoque le « match du siècle », Mundo Deportivo un « chef-d’œuvre footballistique » et Le Figaro un « spectacle footballistique hors du commun », « un match qui entrera dans l’histoire de la Ligue des champions ».

L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a simplement commenté : « C’est le meilleur match que j’ai vécu en tant qu’entraîneur. » Pourtant, Enrique a déjà connu plusieurs grands rendez-vous, dont deux finales de Ligue des champions remportées. Il y a tout juste un an, son équipe avait dominé l’Inter Milan 5-0 en finale à Munich.