Avant le coup d’envoi, d’immenses banderoles représentant les troupes victorieuses de Napoléon face aux Prussiens étaient déployées en tribune. Par cette chorégraphie, les supporters du Paris Saint-Germain ont immédiatement montré la dimension dans laquelle ils plaçaient cette demi-finale de la Ligue des champions.
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La déclaration de Max Eberl peut paraître irréaliste, mais elle en dit long sur le FC Bayern
Au sens figuré, les joueurs des deux équipes ont donné vie à ce cadre grandiose en offrant sur la pelouse du Parc des Princes une bataille footballistique digne des livres d'histoire.
5-4 ! La demi-finale de Ligue des champions la plus prolifique de l'histoire. De leur côté, les quotidienssaluent l’événement : The Sun évoque le « match du siècle », Mundo Deportivo un « chef-d’œuvre footballistique » et Le Figaro un « spectacle footballistique hors du commun », « un match qui entrera dans l’histoire de la Ligue des champions ».
L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a simplement commenté : « C’est le meilleur match que j’ai vécu en tant qu’entraîneur. » Pourtant, Enrique a déjà connu plusieurs grands rendez-vous, dont deux finales de Ligue des champions remportées. Il y a tout juste un an, son équipe avait dominé l’Inter Milan 5-0 en finale à Munich.
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Michael Olise, Harry Kane et Luis Diaz franchissent la barre des 100 buts
Le FC Bayern a ouvert le score dès les premières minutes, a ensuite été mené, a égalisé à 2-2, puis a de nouveau été distancé 2-5 en début de seconde période. « Il est remarquable de garder son calme dans une telle situation et de revenir au score », a souligné Joshua Kimmich après la rencontre. « Ces dernières années, nous aurions craqué dans cette situation. » Pourtant, les Bavarois n’ont pas flanché : ils ont réduit le score à 4-5, laissant tout ouvert avant le match retour mercredi prochain.
Cette saison, le Bayern Munich démontre une force mentale impressionnante et une confiance inébranlable en sa capacité à trouver le chemin des filets. Michael Olise, Harry Kane et Luis Diaz forment l’un des trios offensifs les plus redoutables de ces dernières années. Le trio mérite depuis longtemps son propre acronyme : OKD évoque le MSN du FC Barcelone (Lionel Messi, Luis Suárez, Neymar) ou le BBC du Real Madrid (Gareth Bale, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo).
En cette phase décisive de la saison, le trio s’est à nouveau montré redoutable : comme au retour des quarts face au Real, chacun a trouvé le chemin des filets. Au total, Olise, Kane et Diaz comptent désormais 100 buts cette saison, tandis que leurs premiers poursuivants, Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Federico Valverde (Real Madrid), en totalisent 69.
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Les chiffres clés des cinq buts encaissés par le FC Bayern
Malgré quatre buts marqués, Munich a perdu en raison de ses cinq buts encaissés, une tendance défensive qui se confirme. Contre le Real, la double confrontation s’est soldée par un score cumulé de 6-4 ; samedi, après avoir été menés 0-3, ils ont finalement battu le FSV Mayence 05 4-3. Sur les 15 derniers matchs, les Munichois n’ont gardé leurs cages inviolées qu’à trois reprises et ont encaissé au moins deux buts à sept occasions.
Sous l’ère Vincent Kompany, le FC Bayern opte pour un marquage individuel très haut, une stratégie exigeante qui laisse peu de marge d’erreur et se paye cash dès la moindre perte de balle, comme à Paris. Grâce à leurs seules qualités individuelles, les Parisiens ont inscrit cinq buts sur cinq tirs cadrés (xG : 1,91), face auxquels Manuel Neuer est resté impuissant. Pour la première fois depuis 2010, un gardien a encaissé cinq buts sans réaliser le moindre arrêt en phase à élimination directe de la Ligue des champions.
Deux de ces buts ont été inscrits sur coups de pied arrêtés, point faible récurrent cette saison. La situation n’est pas arrangée par le fait que l’entraîneur adjoint chargé de ces phases, Aaron Danks, a dû remplacer sur le banc Vincent Kompany, suspendu.
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FC Bayern : Max Eberl espère voir son équipe marquer encore plus de buts.
En prévision du match retour, faut-il ajuster le système ?
« Pourquoi sommes-nous ici ? », a demandé le directeur sportif Max Eberl depuis le Prinzenpark (demi-finale de la Ligue des champions contre le tenant du titre), avant de répondre lui-même : « Parce que c'est ainsi que nous avons joué jusqu'à présent. Changer tout notre jeu d'un seul coup serait complètement absurde. » Puis, après la défaite 4-5, il a lancé cette phrase aussi magnifique qu’insensée : « Au match retour, nous devrons mieux conclure les nombreuses occasions que nous créons devant. »
Selon lui, la défaite 4-5 n’est pas due aux cinq buts encaissés, mais aux quatre seulement marqués (pour une valeur xG de 2,51). Pourquoi ne pas en marquer six, huit ou même dix ? L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a révélé qu’après le match, il avait demandé à son groupe, dans le vestiaire, combien de buts seraient nécessaires au retour pour se qualifier. « Ils m’ont répondu : au moins trois. »
Que le Bayern termine la saison avec un troisième triplé, un doublé ou seulement le titre de champion, cette équipe restera comme l’une des plus spectaculaires de l’histoire du club.