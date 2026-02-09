« La décision est déjà prise » - L'agent d'Endrick confirme les projets d'avenir de la star du Real Madrid après son prêt à Lyon

Freitas a répondu à ces rumeurs et a clairement indiqué qu'Endrick retournerait à Madrid. Il a déclaré à Win Win : « Endrick a été prêté à Lyon pour six mois. La décision a déjà été prise et Endrick retournera au Real Madrid à la fin de la saison. Il n'y a aucune ambiguïté ni aucun secret à ce sujet. L'accord porte uniquement sur un prêt, sans option d'achat, donc Endrick reviendra. Que se passera-t-il la saison prochaine ? Je ne peux pas le prédire, mais je peux vous dire qu'à la fin de cette saison, Endrick sera à nouveau un joueur du Real Madrid. »

L'agent du Brésilien a également évoqué son passage au Real Madrid, expliquant pourquoi il pense qu'Endrick a eu du mal à trouver du temps de jeu au Santiago Bernabeu. Il a ajouté : « Endrick n'a eu aucun problème d'adaptation. Il a marqué lors de son premier match en Ligue des champions, de son premier match de championnat et de son premier match de coupe. Endrick n'a joué que quelques minutes au Real Madrid parce que, lorsqu'il est arrivé au club, si vous regardez les attaquants qui y jouent, vous constaterez que huit des dix meilleurs joueurs du monde sont au Real Madrid. Vinícius Júnior, lauréat du prix The Best de la FIFA. Mbappé, un joueur incroyable et exceptionnel. Jude Bellingham, un grand joueur capable de remporter le titre de meilleur joueur du monde. Rodrygo, un joueur qui décide de nombreux matchs importants de Ligue des champions.

« Il est tout à fait normal qu'un jeune joueur de 18 ans arrive dans un club comme celui-ci et ait un temps de jeu limité. Il est également important de mentionner qu'Endrick n'a pas commencé la saison avec le reste des joueurs. Il n'a pas voyagé aux États-Unis pour la Coupe du monde des clubs et il était blessé. Dans un club comme le Real Madrid, lorsque vous êtes absent de l'équipe pendant trois ou quatre mois, il est tout à fait normal d'avoir des difficultés à rejouer. »