« La décision est déjà prise » - L'agent d'Endrick confirme les projets d'avenir de la star du Real Madrid après son prêt à Lyon
Endrick s'épanouit en France
Endrick profite pleinement de sa vie en France depuis son transfert en prêt lors du mercato hivernal. Le joueur de 19 ans a pris cette décision après avoir eu du mal à trouver du temps de jeu et n'avoir disputé qu'un seul match de Liga avec les Merengues cette saison. Il a rapidement fait sensation en France, réalisant une passe décisive lors de ses débuts contre Brest, puis un triplé. Ses performances ont conduit à des spéculations selon lesquelles l'entraîneur Paulo Fonseca souhaiterait garder Endrick au-delà de la fin de la saison.
L'agent d'Endrick met les choses au clair
Freitas a répondu à ces rumeurs et a clairement indiqué qu'Endrick retournerait à Madrid. Il a déclaré à Win Win : « Endrick a été prêté à Lyon pour six mois. La décision a déjà été prise et Endrick retournera au Real Madrid à la fin de la saison. Il n'y a aucune ambiguïté ni aucun secret à ce sujet. L'accord porte uniquement sur un prêt, sans option d'achat, donc Endrick reviendra. Que se passera-t-il la saison prochaine ? Je ne peux pas le prédire, mais je peux vous dire qu'à la fin de cette saison, Endrick sera à nouveau un joueur du Real Madrid. »
L'agent du Brésilien a également évoqué son passage au Real Madrid, expliquant pourquoi il pense qu'Endrick a eu du mal à trouver du temps de jeu au Santiago Bernabeu. Il a ajouté : « Endrick n'a eu aucun problème d'adaptation. Il a marqué lors de son premier match en Ligue des champions, de son premier match de championnat et de son premier match de coupe. Endrick n'a joué que quelques minutes au Real Madrid parce que, lorsqu'il est arrivé au club, si vous regardez les attaquants qui y jouent, vous constaterez que huit des dix meilleurs joueurs du monde sont au Real Madrid. Vinícius Júnior, lauréat du prix The Best de la FIFA. Mbappé, un joueur incroyable et exceptionnel. Jude Bellingham, un grand joueur capable de remporter le titre de meilleur joueur du monde. Rodrygo, un joueur qui décide de nombreux matchs importants de Ligue des champions.
« Il est tout à fait normal qu'un jeune joueur de 18 ans arrive dans un club comme celui-ci et ait un temps de jeu limité. Il est également important de mentionner qu'Endrick n'a pas commencé la saison avec le reste des joueurs. Il n'a pas voyagé aux États-Unis pour la Coupe du monde des clubs et il était blessé. Dans un club comme le Real Madrid, lorsque vous êtes absent de l'équipe pendant trois ou quatre mois, il est tout à fait normal d'avoir des difficultés à rejouer. »
Carton rouge pour Endrick
Endrick a été ramené à la réalité après un début fulgurant, puisqu'il a reçu un carton rouge lors du dernier match remporté 1-0 contre Nantes. L'adolescent a donné un coup de pied à Dehmaine Tabibou, ce qui lui a valu un deuxième carton jaune, avant que le VAR ne le transforme en carton rouge direct. Fonseca s'est empressé de prendre sa défense après le match, déclarant aux journalistes : « Pour moi, c'était très sévère, très sévère. Il y a eu une faute avant cela, qui était très claire. Le joueur de Nantes n'avait pas l'intention de jouer le ballon, il voulait bloquer Endrick. La deuxième chose que je veux dire, c'est que c'est le troisième match où les adversaires ont commencé la rencontre avec beaucoup d'agressivité envers Endrick. Je pensais que ces choses appartenaient au passé, mais l'intention était claire. Ils voulaient vraiment intimider Endrick. Les arbitres doivent protéger le talent d'un joueur comme Endrick. »
Et ensuite ?
Endrick sera sanctionné pour son carton rouge, la décision étant attendue mercredi. Il manquera au moins un match, contre Nice dimanche, et espère que sa suspension ne sera pas prolongée à deux matchs.
