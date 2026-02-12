AFP
La course pour Robert Lewandowski s'intensifie, l'Atlético étant l'un des quatre clubs à avoir fait une offre pour la star du FC Barcelone.
Les géants européens et la MLS tournent autour
La course pour s'assurer les services de l'un des buteurs les plus prolifiques d'Europe est officiellement lancée. Le contrat actuel de Lewandowski à Barcelone expirant le 30 juin, les clubs du monde entier se positionnent pour s'offrir les services de l'attaquant vétéran dans le cadre d'un transfert gratuit. Selon Mundo Deportivo, le joueur de 37 ans a reçu cinq propositions sérieuses pour poursuivre sa carrière loin de la Catalogne.
Parmi les prétendants les plus intrigants figure l'Atlético Madrid, rival de la Liga. L'équipe de Diego Simeone a une longue tradition de réhabilitation d'anciens attaquants du FC Barcelone, ayant déjà connu le succès avec David Villa, Luis Suarez et Memphis Depay. La perspective de rester en Espagne et de jouer au plus haut niveau pourrait séduire Lewandowski, s'il était contraint de quitter le Blaugrana.
Cependant, l'Atlético n'est pas le seul intéressé. Le grand club italien de l'AC Milan a également manifesté son intérêt, cherchant à renforcer ses rangs avec un joueur expérimenté. Plus loin, le grand club turc Fenerbahçe suit de près la situation, tandis que la Pro League saoudienne reste une option lucrative pour l'attaquant, qui pourrait terminer sa carrière avec un salaire mirobolant.
L'élection présidentielle détient la clé de l'avenir
Malgré l'intérêt suscité à l'extérieur, Lewandowski n'est pas pressé de faire ses valises. Le rapport suggère que le capitaine polonais a fixé un calendrier précis pour son processus décisionnel et ne s'engagera dans aucun accord préliminaire avant avril.
La principale raison de ce report est la situation politique à Barcelone. Le club doit organiser des élections présidentielles le 15 mars. Lewandowski souhaite attendre le résultat de ce scrutin pour comprendre l'orientation du club et, surtout, savoir si le nouveau conseil d'administration le considère comme faisant partie de ses projets pour la saison 2026-27.
Tant que la nouvelle direction n'est pas en place et qu'un projet sportif n'est pas défini, le camp de Lewandowski reste en attente. Il souhaite entendre directement le nouveau président s'exprimer sur son rôle dans l'équipe avant d'examiner les offres de plus en plus nombreuses provenant de l'étranger.
La stabilité familiale prime sur le gain financier
À 38 ans, Lewandowski a désormais d'autres priorités. Si les offres saoudiennes sont sans aucun doute les plus intéressantes financièrement, les informations indiquent que l'argent n'est plus la principale motivation de l'ancien joueur du Bayern Munich.
Sa priorité reste de rester à Barcelone. Lewandowski et sa famille se sont très bien installés à Castelldefels, une ville côtière située juste à l'extérieur de Barcelone, et sont réticents à changer de vie, sauf en cas d'absolue nécessité. Le mode de vie, le climat et la stabilité pour ses enfants sont des facteurs importants qui militent en faveur d'un renouvellement.
De plus, il semblerait que Lewandowski serait prêt à accepter une réduction de salaire pour prolonger son séjour au Camp Nou. Il est conscient de l'équilibre financier délicat et permanent du club et est prêt à ajuster ses conditions pour s'adapter à la structure salariale, à condition que le nouveau conseil d'administration lui propose un contrat qui respecte son statut et sa contribution à l'équipe.
Chicago Fire s'impose comme un concurrent sérieux
Si le renouvellement avec Barcelone ne se concrétise pas, la MLS semble être la meilleure alternative, le Chicago Fire étant considéré comme une possibilité très réelle. Ces rumeurs sont alimentées par la nouvelle selon laquelle Anna, la femme de Lewandowski, s'est récemment rendue à Chicago. Bien que ce voyage ait été officiellement motivé par des raisons professionnelles liées à sa marque personnelle, il a également servi de mission de reconnaissance afin d'évaluer si la ville serait un environnement propice à la vie de la famille.
Pour l'instant, la balle est dans le camp de Barcelone. Lewandowski souhaite rester, mais avec l'Atlético, Milan et Chicago Fire qui tournent autour, il ne manque pas d'options si la nouvelle présidence décide de se tourner vers l'avenir sans lui. Les deux prochains mois seront décisifs pour déterminer où l'un des meilleurs buteurs de sa génération jouera ses dernières saisons.
