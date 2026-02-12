La course pour Robert Lewandowski s'intensifie, l'Atlético étant l'un des quatre clubs à avoir fait une offre pour la star du FC Barcelone.

La course pour s'assurer les services de l'un des buteurs les plus prolifiques d'Europe est officiellement lancée. Le contrat actuel de Lewandowski à Barcelone expirant le 30 juin, les clubs du monde entier se positionnent pour s'offrir les services de l'attaquant vétéran dans le cadre d'un transfert gratuit. Selon Mundo Deportivo, le joueur de 37 ans a reçu cinq propositions sérieuses pour poursuivre sa carrière loin de la Catalogne.

Parmi les prétendants les plus intrigants figure l'Atlético Madrid, rival de la Liga. L'équipe de Diego Simeone a une longue tradition de réhabilitation d'anciens attaquants du FC Barcelone, ayant déjà connu le succès avec David Villa, Luis Suarez et Memphis Depay. La perspective de rester en Espagne et de jouer au plus haut niveau pourrait séduire Lewandowski, s'il était contraint de quitter le Blaugrana.

Cependant, l'Atlético n'est pas le seul intéressé. Le grand club italien de l'AC Milan a également manifesté son intérêt, cherchant à renforcer ses rangs avec un joueur expérimenté. Plus loin, le grand club turc Fenerbahçe suit de près la situation, tandis que la Pro League saoudienne reste une option lucrative pour l'attaquant, qui pourrait terminer sa carrière avec un salaire mirobolant.