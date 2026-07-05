Vinícius Júnior est de retour au sommet. Personne n’ose en douter après les performances époustouflantes livrées par le Brésilien depuis le début de la Coupe du monde 2026, qui l’ont propulsé parmi les cinq meilleurs joueurs du monde et en ont fait un candidat sérieux pour tous les prix individuels, y compris le Ballon d’or. Sa détermination et son leadership se sont révélés décisifs à chaque match, pour le plus grand bonheur de son entraîneur, Carlo Ancelotti.
Toutefois, selon le journal AS, sa situation au Real Madrid n’a pas évolué : à Valdebebas, le calme règne toujours concernant son avenir.