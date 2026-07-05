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La Coupe du monde rebat les cartes… Le silence du Real alimente les interrogations autour de Vinicius

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La solution est entre les mains de Mourinho.

Vinícius Júnior est de retour au sommet. Personne n’ose en douter après les performances époustouflantes livrées par le Brésilien depuis le début de la Coupe du monde 2026, qui l’ont propulsé parmi les cinq meilleurs joueurs du monde et en ont fait un candidat sérieux pour tous les prix individuels, y compris le Ballon d’or. Sa détermination et son leadership se sont révélés décisifs à chaque match, pour le plus grand bonheur de son entraîneur, Carlo Ancelotti.

Toutefois, selon le journal AS, sa situation au Real Madrid n’a pas évolué : à Valdebebas, le calme règne toujours concernant son avenir.

  • « Cette situation exige de trouver une solution »

    Elle a ajouté : « La ligne de conduite et l'orientation définies dans ce type de situations contractuelles critiques ne changent pas. Ces dernières années, la priorité est restée la même : l'intérêt du club et de l'équipe prime sur tout. Vinícius et son entourage le savent, et la direction du Real Madrid connaît les intentions de l'attaquant. »

    Elle a ajouté : « Ce calme absolu ne signifie pas pour autant ignorer la dure réalité de la situation. Après avoir observé les performances des stars du Real Madrid lors de la Coupe du monde, les responsables de Valdebebas se demandent sans cesse ce qui s’est passé au cours des deux dernières saisons pour les empêcher d’offrir le même niveau de jeu. Il n’y a aucune comparaison possible entre ce qu’ils montrent sous le maillot du Real Madrid et ce qu’ils montrent sous celui de leurs sélections nationales. »

    Elle a souligné : « Cette réflexion conduit à la conviction que l’équipe compte trois des cinq meilleurs joueurs du monde, et que pour corriger le tir, une solution doit être trouvée : José Mourinho. »

    Lire aussi : Les exigences de Mourinho sont sans fin… Définir les caractéristiques de la « pièce manquante » au Real Madrid

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  • Serein et patient, Vinícius ne se précipite pas

    Concernant Vinícius, le message qu’il transmet à ses coéquipiers brésiliens est clair : il ne se sent pas pressé. Il est convaincu de pouvoir trouver un accord avec le club, car il n’envisage pas de partir ni de rejoindre une autre destination.

    Le directeur du journal, José Félix Díaz, ajoute dans son article : « Vinícius est convaincu que son avenir est entre ses mains et qu’il prendra sa décision après avoir de nouveau écouté la direction du Real Madrid, mais en position de force, comme il le montre lors de ses matchs aux États-Unis. »

    Lire aussi : Mourinho surprend la star du Real avec une nouvelle décision concernant son avenir

  • Sur le terrain, le football fait souvent fi des sentiments.

    Il a souligné : « L'avenir de Vinicius dépend d'un nouveau rendez-vous avec Florentino Pérez. Le président a toujours été la figure centrale dans tout ce qui concerne l'attaquant, et la star de l'équipe nationale brésilienne reconnaît son admiration pour le président, qui lui a apporté son soutien et son aide depuis son arrivée à Madrid. »

    Et il a conclu : « Une autre réalité s’est imposée depuis le début de la Coupe du monde : l’ambiance qui entoure chaque geste du joueur brésilien est radicalement différente de celle de la Liga. Ici, il porte parfois le brassard de capitaine, une responsabilité qu’il espère assumer au Real Madrid la saison prochaine. Mais il sait aussi que le football ne s’intéresse guère aux sentiments : seuls les faits comptent, et son contrat arrive à échéance.

    Lire aussi : Le sélectionneur du Canada : « Nous étions meilleurs que le Maroc, mais… ! »

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