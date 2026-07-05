Elle a ajouté : « La ligne de conduite et l'orientation définies dans ce type de situations contractuelles critiques ne changent pas. Ces dernières années, la priorité est restée la même : l'intérêt du club et de l'équipe prime sur tout. Vinícius et son entourage le savent, et la direction du Real Madrid connaît les intentions de l'attaquant. »

Elle a ajouté : « Ce calme absolu ne signifie pas pour autant ignorer la dure réalité de la situation. Après avoir observé les performances des stars du Real Madrid lors de la Coupe du monde, les responsables de Valdebebas se demandent sans cesse ce qui s’est passé au cours des deux dernières saisons pour les empêcher d’offrir le même niveau de jeu. Il n’y a aucune comparaison possible entre ce qu’ils montrent sous le maillot du Real Madrid et ce qu’ils montrent sous celui de leurs sélections nationales. »

Elle a souligné : « Cette réflexion conduit à la conviction que l’équipe compte trois des cinq meilleurs joueurs du monde, et que pour corriger le tir, une solution doit être trouvée : José Mourinho. »

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