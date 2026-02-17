Getty Images Sport
La célébration du but de Vinicius Jr provoque un retard de 10 MINUTES alors que la superstar du Real Madrid accuse un joueur du Benfica de racisme lors du match de barrage de la Ligue des champions
Chaos à Lisbonne
Après avoir marqué un but magnifique en trompant le gardien, Vinicius a longuement célébré son exploit près du poteau de corner, ce qui a provoqué la colère des joueurs et des supporters du Benfica. Il a été pris à partie par Nicolas Otamendi, joueur de l'équipe locale, tandis que ses coéquipiers se sont retrouvés mêlés à plusieurs bousculades en tentant de le protéger. L'ailier a finalement reçu un carton jaune pour « célébration excessive ».
Alors que la tension semblait s'être apaisée et que les deux équipes s'apprêtaient à reprendre le match, Vinicius s'est précipité vers l'arbitre pour lui rapporter une remarque de Prestianni, et l'arbitre a interrompu le match pour appliquer le protocole antiracisme. Pendant ce temps, Vinicius s'est assis sur le banc du Real Madrid, refusant de reprendre le jeu.
Les scènes déplaisantes se prolongent
Le match a finalement repris, mais seulement après un retard de 10 minutes. Un membre du staff technique du Benfica a reçu un carton rouge au milieu de diverses échauffourées sur tout le terrain, auxquelles a également participé l'entraîneur principal des Aguias, José Mourinho. Kylian Mbappé était également furieux de ce qui avait été dit.
On ne sait pas clairement ce qui a été dit.
Les rediffusions télévisées ont montré que Vinicius avait réagi à quelque chose que Prestianni avait dit alors qu'il avait son maillot sur la bouche, se précipitant immédiatement vers l'arbitre pour signaler l'incident, ce qui a conduit l'arbitre à interrompre le match.
Mourinho voit rouge alors que le Real prend l'avantage
Mourinho a ensuite été expulsé à son tour, après avoir reçu deux cartons jaunes coup sur coup pour avoir contesté les décisions de l'arbitre depuis la ligne de touche. Pendant ce temps, le match a été régulièrement interrompu en raison des projectiles lancés par les supporters locaux sur les joueurs du Real Madrid.
