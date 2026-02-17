La célébration du but de Vinicius Jr provoque un retard de 10 MINUTES alors que la superstar du Real Madrid accuse un joueur du Benfica de racisme lors du match de barrage de la Ligue des champions

Après avoir marqué un but magnifique en trompant le gardien, Vinicius a longuement célébré son exploit près du poteau de corner, ce qui a provoqué la colère des joueurs et des supporters du Benfica. Il a été pris à partie par Nicolas Otamendi, joueur de l'équipe locale, tandis que ses coéquipiers se sont retrouvés mêlés à plusieurs bousculades en tentant de le protéger. L'ailier a finalement reçu un carton jaune pour « célébration excessive ».

Alors que la tension semblait s'être apaisée et que les deux équipes s'apprêtaient à reprendre le match, Vinicius s'est précipité vers l'arbitre pour lui rapporter une remarque de Prestianni, et l'arbitre a interrompu le match pour appliquer le protocole antiracisme. Pendant ce temps, Vinicius s'est assis sur le banc du Real Madrid, refusant de reprendre le jeu.