La cause de l'œil au beurre noir de Casemiro révélée alors que la star de Man Utd choque les fans en jouant avec une blessure au visage contre Newcastle
Une collision au palais à l'origine d'un « œil au beurre noir »
La cause de l'œil au beurre noir a maintenant été attribuée à la précédente sortie du vétéran. Selon The Sun, le joueur de 34 ans a subi un violent choc lors d'une collision en fin de match lors de la victoire 2-1 de United contre Crystal Palace dimanche dernier. Les images prises à la fin de la rencontre montraient déjà les premiers signes d'un gonflement sous son œil, qui s'est transformé en un véritable « œil au beurre noir » au moment où l'équipe s'est rendue à Tyneside.
Le milieu de terrain fait preuve de courage malgré une blessure au visage
Malgré sa blessure, Casemiro a prouvé sa valeur en tant que guerrier dans l'équipe de Michael Carrick. Le Brésilien a égalisé juste avant la mi-temps, marquant de la tête sur un nouveau coup franc de Bruno Fernandes, son sixième but de la saison en Premier League.
Ce but a une nouvelle fois mis en évidence la relation fructueuse entre le milieu de terrain et le capitaine Fernandes. Quatre des buts de Casemiro cette saison ont été marqués sur des coups de pied arrêtés de Fernandes. Cependant, ses exploits n'ont pas suffi à empêcher une défaite frustrante 2-1 contre Newcastle, qui jouait à dix.
Une fin amère pour la série d'invincibilité de Carrick
La soirée de United a tourné au vinaigre malgré le fait qu'ils affrontaient une équipe des Magpies décimée après le carton rouge de Jacob Ramsey. Si la tête de Casemiro a annulé l'ouverture du score d'Anthony Gordon, un superbe but tardif de William Osula a mis fin à la série de sept matchs sans défaite de Carrick en tant qu'entraîneur principal.
Le départ du vétéran brésilien approche à grands pas
Le club a décidé de ne pas prolonger d'un an le contrat de Casemiro, ce qui signifie qu'il sera libéré à l'expiration de son contrat en juin. Arrivé en 2022 en provenance du Real Madrid pour 70 millions de livres sterling, le Brésilien a aidé Manchester United à remporter la FA Cup et la Carabao Cup, totalisant 153 apparitions toutes compétitions confondues.
Les spéculations vont bon train quant à sa prochaine destination, l'Italie apparaissant comme une destination potentielle, le joueur de 34 ans souhaitant rester en Europe.
