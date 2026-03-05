La cause de l'œil au beurre noir de Casemiro révélée alors que la star de Man Utd choque les fans en jouant avec une blessure au visage contre Newcastle

Malgré sa blessure, Casemiro a prouvé sa valeur en tant que guerrier dans l'équipe de Michael Carrick. Le Brésilien a égalisé juste avant la mi-temps, marquant de la tête sur un nouveau coup franc de Bruno Fernandes, son sixième but de la saison en Premier League.

Ce but a une nouvelle fois mis en évidence la relation fructueuse entre le milieu de terrain et le capitaine Fernandes. Quatre des buts de Casemiro cette saison ont été marqués sur des coups de pied arrêtés de Fernandes. Cependant, ses exploits n'ont pas suffi à empêcher une défaite frustrante 2-1 contre Newcastle, qui jouait à dix.