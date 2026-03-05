Goal.com
En direct
FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-MAN UTDAFP

Traduit par

La cause de l'œil au beurre noir de Casemiro révélée alors que la star de Man Utd choque les fans en jouant avec une blessure au visage contre Newcastle

Les supporters de Manchester United ont été choqués mercredi soir lorsque Casemiro est arrivé à St James' Park pour affronter Newcastle avec une blessure très visible et douloureuse. Le milieu de terrain brésilien expérimenté arborait un œil au beurre noir et une grosseur importante sur la joue gauche, ce qui a immédiatement suscité de nombreuses questions de la part des supporters et des médias quant à l'origine exacte de cette blessure.

  • Une collision au palais à l'origine d'un « œil au beurre noir »

    La cause de l'œil au beurre noir a maintenant été attribuée à la précédente sortie du vétéran. Selon The Sun, le joueur de 34 ans a subi un violent choc lors d'une collision en fin de match lors de la victoire 2-1 de United contre Crystal Palace dimanche dernier. Les images prises à la fin de la rencontre montraient déjà les premiers signes d'un gonflement sous son œil, qui s'est transformé en un véritable « œil au beurre noir » au moment où l'équipe s'est rendue à Tyneside.

    • Publicité
  • Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Le milieu de terrain fait preuve de courage malgré une blessure au visage

    Malgré sa blessure, Casemiro a prouvé sa valeur en tant que guerrier dans l'équipe de Michael Carrick. Le Brésilien a égalisé juste avant la mi-temps, marquant de la tête sur un nouveau coup franc de Bruno Fernandes, son sixième but de la saison en Premier League.

    Ce but a une nouvelle fois mis en évidence la relation fructueuse entre le milieu de terrain et le capitaine Fernandes. Quatre des buts de Casemiro cette saison ont été marqués sur des coups de pied arrêtés de Fernandes. Cependant, ses exploits n'ont pas suffi à empêcher une défaite frustrante 2-1 contre Newcastle, qui jouait à dix.

  • Une fin amère pour la série d'invincibilité de Carrick

    La soirée de United a tourné au vinaigre malgré le fait qu'ils affrontaient une équipe des Magpies décimée après le carton rouge de Jacob Ramsey. Si la tête de Casemiro a annulé l'ouverture du score d'Anthony Gordon, un superbe but tardif de William Osula a mis fin à la série de sept matchs sans défaite de Carrick en tant qu'entraîneur principal.

  • Everton v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Le départ du vétéran brésilien approche à grands pas

    Le club a décidé de ne pas prolonger d'un an le contrat de Casemiro, ce qui signifie qu'il sera libéré à l'expiration de son contrat en juin. Arrivé en 2022 en provenance du Real Madrid pour 70 millions de livres sterling, le Brésilien a aidé Manchester United à remporter la FA Cup et la Carabao Cup, totalisant 153 apparitions toutes compétitions confondues.

    Les spéculations vont bon train quant à sa prochaine destination, l'Italie apparaissant comme une destination potentielle, le joueur de 34 ans souhaitant rester en Europe.

FA Cup
Newcastle crest
Newcastle
NEW
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
0