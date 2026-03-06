Getty Images
Traduit par
La blessure de Cristiano Ronaldo « plus grave que prévu » : le patron d'Al-Nassr confirme que la star va suivre un traitement à Madrid
Les inquiétudes grandissent quant à la condition physique de l'icône portugaise
Al-Nassr a été secoué par la nouvelle selon laquelle les récents problèmes physiques de Ronaldo sont plus graves que prévu. Après avoir quitté son dernier match en boitant à cause d'une douleur à la cuisse, les examens médicaux ont révélé une déchirure importante à l'arrière de la cuisse droite. En conséquence, l'attaquant vétéran a été écarté des prochains matchs d'Al-Nassr, y compris celui contre Neom. Afin d'accélérer son rétablissement, Ronaldo a utilisé son jet privé pour se rendre dans la capitale espagnole cette semaine, afin de bénéficier de l'expertise de son équipe médicale personnelle de longue date. Cette décision intervient à un moment où les tensions régionales sont vives, mais le club a donné la priorité à l'accès du joueur à des soins de santé familiers et de haut niveau afin de garantir son retour réussi.
- AFP
Jorge Jesus confirme son voyage médical en Espagne
Lors d'une conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur principal d'Al-Nassr, Jesus, s'est montré transparent quant à la gravité de la situation. Il a souligné que la décision d'envoyer le capitaine à l'étranger était motivée par la nature spécifique de la lésion musculaire découverte lors d'examens internes. « Lors du dernier match, il a quitté le terrain en se plaignant de douleurs musculaires », a expliqué Jesus aux journalistes, selon A Bola. « Après avoir subi des examens, il est apparu clairement que la blessure était plus grave que prévu et qu'elle nécessitait du repos et une convalescence. Cristiano s'est rendu en Espagne... la blessure nécessite un traitement à Madrid avec le professionnel qui travaille avec lui. »
Implications internationales et nationales
Le moment où cette blessure survient est particulièrement problématique tant pour Al-Nassr que pour l'équipe nationale portugaise. Les premiers rapports suggèrent une période de convalescence d'au moins quatre semaines, ce qui compromet sérieusement la participation de Ronaldo aux prochains matchs amicaux internationaux. Le Portugal doit affronter le Mexique et les États-Unis dans le cadre de sa préparation pour la Coupe du monde 2026, et l'absence du capitaine priverait Roberto Martinez d'une continuité tactique essentielle. Au niveau national, la campagne d'Al-Nassr a déjà été perturbée ; son récent match de Ligue des champions asiatique contre Al Wasl a été reporté en raison de l'instabilité régionale, laissant l'équipe dans un rythme désorganisé au moment même où son talisman entrait en salle de soins.
- Getty Images Sport
Une course contre la montre pour le club et le pays
La convalescence de Ronaldo à Madrid sera suivie de près afin qu'il puisse revenir pour la fin de la saison saoudienne. Al-Nassr doit veiller à ne pas perdre de points dans son calendrier chargé s'il veut remporter le titre. Le staff médical du club restera en contact avec des spécialistes espagnols afin de voir si le joueur de 41 ans peut battre le pronostic de quatre semaines.
Publicité