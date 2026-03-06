La blessure de Cristiano Ronaldo « plus grave que prévu » : le patron d'Al-Nassr confirme que la star va suivre un traitement à Madrid

Al-Nassr a été secoué par la nouvelle selon laquelle les récents problèmes physiques de Ronaldo sont plus graves que prévu. Après avoir quitté son dernier match en boitant à cause d'une douleur à la cuisse, les examens médicaux ont révélé une déchirure importante à l'arrière de la cuisse droite. En conséquence, l'attaquant vétéran a été écarté des prochains matchs d'Al-Nassr, y compris celui contre Neom. Afin d'accélérer son rétablissement, Ronaldo a utilisé son jet privé pour se rendre dans la capitale espagnole cette semaine, afin de bénéficier de l'expertise de son équipe médicale personnelle de longue date. Cette décision intervient à un moment où les tensions régionales sont vives, mais le club a donné la priorité à l'accès du joueur à des soins de santé familiers et de haut niveau afin de garantir son retour réussi.