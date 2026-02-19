La course à la succession de Laporta bat son plein depuis la récente démission de l'ancien président, qui a donné le coup d'envoi des prochaines élections. Cherchant à combler le vide au Camp Nou, le candidat Ciria s'est tourné vers la figure la plus emblématique de l'histoire du club pour mener sa campagne. Mercredi, l'équipe de campagne de Ciria, Moviment 42, a dévoilé une bannière géante dans le centre-ville de Barcelone, sur laquelle figure l'image de Messi.

La publicité affiche en gros caractères la phrase « Ganes de tornar-te a veure » (J'ai hâte de te revoir), une référence directe au vide émotionnel laissé par le huit fois vainqueur du Ballon d'Or. En invoquant le souvenir du plus grand joueur de l'histoire du club, Ciria se positionne comme le candidat capable de réparer la relation fracturée entre la superstar et l'institution qu'il a considérée comme son foyer pendant plus de deux décennies.

« Nous ferons tout bien. C'est ce que je vous dis », a déclaré Ciria, cité par MD. « C'est un hommage, un hommage qui ne lui a pas été rendu lorsqu'il a été expulsé du club, et qu'il mérite vraiment. Nous espérons être à la hauteur de cette attente. Nous espérons que toutes les vidéos envoyées par les membres et les fans du monde entier vous montreront qu'il ne s'agit pas seulement d'une seule personne qui s'exprime. »