AFP
Traduit par
« L'une des plus grandes erreurs stratégiques ! » - Le candidat à la présidence du FC Barcelone explique la bannière Lionel Messi dans sa dernière publicité de campagne
Un retour en force dans le centre-ville
La course à la succession de Laporta bat son plein depuis la récente démission de l'ancien président, qui a donné le coup d'envoi des prochaines élections. Cherchant à combler le vide au Camp Nou, le candidat Ciria s'est tourné vers la figure la plus emblématique de l'histoire du club pour mener sa campagne. Mercredi, l'équipe de campagne de Ciria, Moviment 42, a dévoilé une bannière géante dans le centre-ville de Barcelone, sur laquelle figure l'image de Messi.
La publicité affiche en gros caractères la phrase « Ganes de tornar-te a veure » (J'ai hâte de te revoir), une référence directe au vide émotionnel laissé par le huit fois vainqueur du Ballon d'Or. En invoquant le souvenir du plus grand joueur de l'histoire du club, Ciria se positionne comme le candidat capable de réparer la relation fracturée entre la superstar et l'institution qu'il a considérée comme son foyer pendant plus de deux décennies.
« Nous ferons tout bien. C'est ce que je vous dis », a déclaré Ciria, cité par MD. « C'est un hommage, un hommage qui ne lui a pas été rendu lorsqu'il a été expulsé du club, et qu'il mérite vraiment. Nous espérons être à la hauteur de cette attente. Nous espérons que toutes les vidéos envoyées par les membres et les fans du monde entier vous montreront qu'il ne s'agit pas seulement d'une seule personne qui s'exprime. »
- Marc Ciria X
Corriger une erreur stratégique
La campagne de Ciria repose sur le postulat que le départ forcé de Messi en 2021 a été la plus grande « erreur stratégique » de l'histoire du FC Barcelone. En présentant ce départ comme une « expulsion » plutôt que comme une nécessité financière, le candidat critique ouvertement la manière dont l'ancienne direction a géré le plus grand atout du club. La bannière sert de pont symbolique, promettant aux supporters du club des retrouvailles poétiques que beaucoup ont eu le sentiment de se voir voler.
Au-delà de la nostalgie, son programme tente de trouver un équilibre entre l'émotion et la responsabilité financière. Le spécialiste économique Ivan Cabeza a été recruté pour diriger un projet de redressement impliquant une restructuration de la dette et une expansion numérique. Cependant, l'ombre de la star de l'Inter Miami reste le principal outil pour mobiliser les électeurs, Ciria cherchant à capter l'imagination d'une base de supporters qui pleure encore la perte de son capitaine.
« Chaque fois que nous rencontrons des partenaires, ils nous disent que nous devons tout faire pour que Leo Messi revienne », explique Ciria. « Depuis 2021, nous affirmons que l'une des plus grandes erreurs stratégiques de l'histoire du club a été d'expulser Leo Messi. Cet hommage est basé sur la passion, l'émotion et la certitude que nous sommes les gentils. La plupart des membres veulent retrouver l'excitation d'avoir le meilleur joueur de l'histoire chez eux, là où il n'aurait jamais dû partir. »
Le manifeste de la passion et de la politique
Lors de l'inauguration de son quartier général de campagne, situé dans un bâtiment doté d'une « salle Messi » dédiée, Ciria a souligné que son projet visait à rendre le club à ses membres. Il a fait valoir que seul quelqu'un qui respecte l'identité du club et ses légendes pouvait réparer le fossé actuel entre le conseil d'administration et les supporters.
Le candidat a pris soin de préciser que, s'il faciliterait ce retour, il ne dépasserait pas ses limites en ce qui concerne la composition de l'équipe première. Il a indiqué que le joueur huit fois vainqueur du Ballon d'Or ne reviendrait à Barcelone en tant que joueur que si le département sportif le jugeait nécessaire, insistant sur le fait que son rôle en tant que président serait de fournir la plateforme nécessaire à un tel transfert tout en déléguant les décisions techniques à des experts du football.
L'aide financière aux supporters a également occupé le devant de la scène, Marc Duch, membre de la campagne, ayant annoncé son intention de geler le prix des abonnements. Le groupe a l'intention de trouver un sponsor commercial spécifique pour subventionner ces coûts, afin de garantir le retour des prix à leur niveau d'avant la pandémie. Cette stratégie vise à récompenser la fidélité des membres du club qui sont restés engagés envers celui-ci pendant sa période financière la plus turbulente.
« Nous espérons être à la hauteur de cette attente. Nous espérons que toutes les vidéos envoyées par les membres et les fans du monde entier vous montreront qu'il ne s'agit pas seulement d'une personne qui parle », a déclaré Ciria. « Chaque fois que nous rencontrons nos partenaires, ils nous disent que nous devons faire tout notre possible pour faire revenir Leo Messi. »
- AFP
Le chemin vers les urnes
La course à la présidence continuera de s'intensifier dans les semaines à venir, les candidats concurrents préparant leurs propres réponses aux promesses de Ciria. Son groupe va désormais entamer une série de réunions avec ses membres à travers la Catalogne afin de détailler davantage ses plans de restructuration économique et sa vision d'une « nouvelle » Barcelone.
Pendant ce temps, l'équipe de Hansi Flick doit rester concentrée sur la course au titre de champion d'Espagne et les prochains matchs de Ligue des champions, même si l'identité de leur futur candidat à la présidence reste indéterminée. Le résultat des élections déterminera probablement la stratégie de transfert du club et sa capacité à recruter des joueurs vedettes ou de nouvelles recrues lors du mercato estival.
Barcelone doit affronter Levante en Liga dimanche, un match qui servira de toile de fond au drame politique en cours. Alors que les supporters se rendront au stade, l'image de Messi placardée dans tout le centre-ville leur rappellera sans cesse les enjeux importants de cette course à la présidence.
Publicité