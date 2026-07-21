Depuis son arrivée à la tête du FC Bayern, Vincent Kompany a déjà marqué de son empreinte le club bavarois. Il a non seulement instillé une philosophie de jeu à la fois efficace et spectaculaire, mais il a aussi conduit l’équipe à trois titres majeurs. Parallèlement, il a fluidifié le passage des jeunes issus du centre de formation vers l’équipe première, réalisant ainsi un objectif de longue date de la direction du club.
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L'un d'eux pourrait échapper au DFB ! Qui sera le prochain Lennart Karl au FC Bayern ?
La figure de proue de cette évolution est bien sûr Lennart Karl. Après ses débuts professionnels lors de la Coupe du monde des clubs 2025, cet ailier droit, aujourd’hui âgé de 18 ans, a connu une percée majeure la saison dernière ; il a manqué la Coupe du monde uniquement en raison d’une blessure survenue peu avant le début du tournoi. Dans l’ombre de Karl, plusieurs autres jeunes joueurs ont également fait leur entrée dans l’équipe professionnelle et ont disputé leurs premières minutes.
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Bara Ndiaye a pris part à la Coupe du monde : à quand sa signature au FC Bayern ?
La saison dernière, Kompany a permis à pas moins de neuf jeunes talents de faire leurs débuts. L’un d’entre eux a même réussi depuis ce que Karl n’a jamais pu accomplir : participer à une Coupe du monde. Bara Ndiaye (18 ans) a joué pour la première fois avec l’équipe nationale du Sénégal peu avant le tournoi et est entré en jeu lors de la défaite de justesse contre la Belgique, en prolongation.
Formé au centre Gambinos Stars, structure affiliée au réseau Red&Gold Football co-géré par le FC Bayern et le Los Angeles FC, le jeune milieu de terrain a d’abord participé à plusieurs séances d’essai sur le campus bavarois avant d’être prêté à Munich l’hiver dernier, à la demande expresse de Kompany. Il a ensuite disputé quatre matchs avec l’équipe première et a été sélectionné en sélection nationale.
Considérant cette progression fulgurante, le FC Bayern souhaite désormais l’engager définitivement. Malgré les liens étroits entre le club bavarois et les Gambinos Stars, quelques complications subsistent. Le dossier devrait toutefois se débloquer rapidement. La saison prochaine, Ndiaye pourrait occuper la quatrième place dans la hiérarchie des milieux centraux, derrière Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic et Tom Bischof.
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Filip Pavic et Erblin Osmani sont considérés comme de grands espoirs.
Outre Ndiaye, deux jeunes talents retiennent particulièrement l’attention au FC Bayern : Filip Pavic (16 ans) et Erblin Osmani (17 ans).
Le défenseur central Pavic a fait ses débuts avec l’équipe première peu après son 16^e anniversaire, en janvier, devenant ainsi le deuxième plus jeune joueur de l’histoire du FC Bayern derrière Paul Wanner. Après plusieurs sélections avec les équipes allemandes U15 et U16, ce joueur germano-croate, né à Freising, a participé cet été au Championnat d’Europe U17 avec la Croatie, ce qui pourrait pousser la DFB à craindre de perdre un grand talent. Au Bayern, Pavic devrait engranger de l’expérience la saison prochaine avec l’équipe réserve, qui joue en quatrième division, tout en pouvant ponctuellement réintégrer le groupe pro.
Même constat pour le milieu central Erblin Osmani, né à Munich de parents kosovars et troisième plus jeune joueur de l’histoire du club. Contrairement à Pavic, il est pour l’instant prévu avec l’équipe U19. Lundi, il a paraphé un nouveau contrat qui se transformera automatiquement en bail professionnel le jour de ses 18 ans, en mai. En raison de son style de jeu proche de celui d’Angelo Stiller et de leur passé commun au sein du club de quartier munichois TSV Milbertshofen, Osmani est déjà comparé au milieu de terrain bavarois.
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Inquiétudes concernant les blessures de Wisdom Mike, David Santos Daiber et Cassiano Kiala
Plusieurs autres jeunes joueurs ayant fait leurs débuts la saison dernière ont été victimes de blessures ces derniers mois et travaillent désormais à retrouver leur meilleur niveau. L’ailier gauche Wisdom Mike (17 ans) n’a plus joué depuis mars en raison d’une blessure à la hanche. Le milieu de terrain David Santos Daiber (19 ans) est également à l’arrêt depuis mars, victime de deux lésions musculaires successives à la cuisse. Le défenseur central Cassiano Kiala (17 ans) a, lui, joué son dernier match officiel en février avant de se déchirer le ligament syndesmique. Entre-temps, le trio a toutefois repris l’entraînement.
L’ailier gauche Maycon Cardozo (17 ans) a également manqué la fin de saison en raison d’une blessure à la cuisse, mais il a déjà disputé plusieurs matchs amicaux avec l’équipe réserve lors de la préparation estivale. C’est aussi le cas du milieu de terrain Felipe Chavez (19 ans). Entré dans le groupe pro du FC Bayern et même dans la sélection péruvienne l’automne dernier, il a ensuite été prêté au 1. FC Cologne en hiver, où il a accumulé sept apparitions. Prêté cet hiver au 1. FC Cologne, il y a effectué sept brèves apparitions. Une prolongation de son contrat, qui expire en 2027, pourrait précéder un nouveau prêt. Enfin, le défenseur gauche Deniz Ofli (19 ans), neuvième et dernier débutant de la liste, a déjà été cédé au Karlsruher SC, en 2. Bundesliga.
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