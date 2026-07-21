La saison dernière, Kompany a permis à pas moins de neuf jeunes talents de faire leurs débuts. L’un d’entre eux a même réussi depuis ce que Karl n’a jamais pu accomplir : participer à une Coupe du monde. Bara Ndiaye (18 ans) a joué pour la première fois avec l’équipe nationale du Sénégal peu avant le tournoi et est entré en jeu lors de la défaite de justesse contre la Belgique, en prolongation.

Formé au centre Gambinos Stars, structure affiliée au réseau Red&Gold Football co-géré par le FC Bayern et le Los Angeles FC, le jeune milieu de terrain a d’abord participé à plusieurs séances d’essai sur le campus bavarois avant d’être prêté à Munich l’hiver dernier, à la demande expresse de Kompany. Il a ensuite disputé quatre matchs avec l’équipe première et a été sélectionné en sélection nationale.

Considérant cette progression fulgurante, le FC Bayern souhaite désormais l’engager définitivement. Malgré les liens étroits entre le club bavarois et les Gambinos Stars, quelques complications subsistent. Le dossier devrait toutefois se débloquer rapidement. La saison prochaine, Ndiaye pourrait occuper la quatrième place dans la hiérarchie des milieux centraux, derrière Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic et Tom Bischof.