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L'Inter s'intéresse à Robin Risser, du Lens, qui pourrait remplacer Vicario, de Tottenham

Inter
R. Risser
Mercato
Lens

Les Nerazzurri ont jeté leur dévolu sur le jeune gardien français.

L'Inter réfléchit à l'avenir de son poste de gardien et, dans cette optique, continue de scruter le marché, même si, au siège du club situé Viale della Liberazione, on a déjà désigné un favori : Guglielmo Vicario. En effet, compte tenu de son expérience et de son prix, il est actuellement considéré comme le meilleur profil que le marché puisse offrir, en termes de rapport qualité-prix.


Il est clair que s'ils pouvaient investir des sommes plus importantes, les Nerazzurri se tourneraient vers l'AS Rome, où Svilar réalise de grandes choses, mais il est peu probable qu'Oaktree mette un budget conséquent à la disposition du club. Il faudra donc raisonner en fonction des priorités, qui ne prévoient actuellement pas de dépenses extravagantes pour le poste de gardien.


Mais, comme nous l'avons expliqué ces derniers jours, avril sera un mois important pour la planification, au cours duquel se tiendront également des réunions sur le marché des transferts et où nous examinerons les différents profils identifiés ces derniers mois, en soumettant à la direction une liste de noms accompagnée des avantages et des inconvénients de chaque cas.


  • VICARIO EN POLE

    En ce qui concerne le poste de gardien de but, l'idée de l'entraîneur et du club est de recruter un joueur qui ne tremble pas face à un San Siro plein à craquer. Un homme, plutôt qu'un jeune, capable de gérer la tension et les émotions dans un stade où il n'est pas facile de s'imposer.


    C'est pourquoi le facteur âge devient également important : un gardien âgé de 29 à 30 ans ne doit pas être considéré comme « vieux », il aurait encore 4 ou 5 années de haut niveau devant lui avant de passer le relais.


    C'est cette considération qui motive et favorise la candidature de Vicario. Mais la direction s'efforce néanmoins de présenter aux propriétaires une liste de noms parmi lesquels choisir, sachant que pour Oaktree, la pérennité des joueurs a également son importance lorsqu'il s'agit d'investir.




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  • ALTERNATIVE RISSER

    À ce sujet, parmi les noms que l'Inter connaît très bien et que les Nerazzurri ont particulièrement appréciés, figure celui de Robin Risser, gardien de but né en 2004 et évoluant à Lens, un club français qui, contre toute attente, se bat au coude à coude avec le PSG pour le titre de champion de France.


    Risser est un gardien doté d'une grande personnalité, un joueur qui semble avoir un avenir assuré et destiné à rejoindre les meilleurs clubs d'Europe. L'Inter, comme mentionné, le suit depuis un certain temps et il fait déjà l'objet d'excellents rapports au siège du club, Viale della Liberazione.


    Pour l'instant, Risser n'est pas en tête de liste, surtout si le club devait opter pour un gardien expérimenté, mais si, après les réunions d'avril, le club décidait de miser sur les jeunes, alors attention à sa candidature, car il pourrait rapidement grimper dans le classement.

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