L'Inter s'intéresse à Robin Risser, du Lens, qui pourrait remplacer Vicario, de Tottenham

L'Inter réfléchit à l'avenir de son poste de gardien et, dans cette optique, continue de scruter le marché, même si, au siège du club situé Viale della Liberazione, on a déjà désigné un favori : Guglielmo Vicario. En effet, compte tenu de son expérience et de son prix, il est actuellement considéré comme le meilleur profil que le marché puisse offrir, en termes de rapport qualité-prix.





Il est clair que s'ils pouvaient investir des sommes plus importantes, les Nerazzurri se tourneraient vers l'AS Rome, où Svilar réalise de grandes choses, mais il est peu probable qu'Oaktree mette un budget conséquent à la disposition du club. Il faudra donc raisonner en fonction des priorités, qui ne prévoient actuellement pas de dépenses extravagantes pour le poste de gardien.





Mais, comme nous l'avons expliqué ces derniers jours, avril sera un mois important pour la planification, au cours duquel se tiendront également des réunions sur le marché des transferts et où nous examinerons les différents profils identifiés ces derniers mois, en soumettant à la direction une liste de noms accompagnée des avantages et des inconvénients de chaque cas.



