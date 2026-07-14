L’Inter s’intéresse à Djed Spence, Tottenham propose Cristian Romero

En Italie, Spence a disputé 853 minutes réparties sur 16 matchs, convainquant ainsi les supporters, mais le Genoa n'a pas osé investir les 10 millions d'euros nécessaires à son rachat. Aujourd'hui, grâce notamment à une bonne Coupe du monde, il vaut trois fois plus. Trente millions : telle était la demande initiale formulée par Tottenham à l'Inter, qui a écouté et pris son temps. Le Britannique fait partie des pistes étudiées, mais il n’est pas le seul. Un successeur pour Dumfries arrivera, sans que le club se précipite. Le Britannique séduit, mais son dossier reste semé d’embûches. Outre son prix élevé, il ne pourrait rejoindre Milan qu’après le 10 août, suite à des vacances débutant le 18 (finale pour la troisième place) ou le 19 juillet (finale pour l’or), manquant ainsi toute la préparation.