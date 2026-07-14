Appels téléphoniques, messages, marques d’intérêt, propositions : Tottenham et l’Inter multiplient les contacts depuis quelques heures, avec plusieurs noms sur la table. Après avoir perdu Palestra, parti à Chelsea, et renvoyé Khalaili, qui n’a pas passé les visites médicales, les Nerazzurri cherchent un nouveau latéral droit et ont pris des renseignements auprès des Spurs concernant Djed Spence, né en 2000, déjà vu en Italie sous le maillot du Genoa lors des six premiers mois de 2024.
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L’Inter s’intéresse à Djed Spence, Tottenham propose Cristian Romero
SPENCE, COÛTS ET OBSTACLES
En Italie, Spence a disputé 853 minutes réparties sur 16 matchs, convainquant ainsi les supporters, mais le Genoa n'a pas osé investir les 10 millions d'euros nécessaires à son rachat. Aujourd'hui, grâce notamment à une bonne Coupe du monde, il vaut trois fois plus. Trente millions : telle était la demande initiale formulée par Tottenham à l'Inter, qui a écouté et pris son temps. Le Britannique fait partie des pistes étudiées, mais il n’est pas le seul. Un successeur pour Dumfries arrivera, sans que le club se précipite. Le Britannique séduit, mais son dossier reste semé d’embûches. Outre son prix élevé, il ne pourrait rejoindre Milan qu’après le 10 août, suite à des vacances débutant le 18 (finale pour la troisième place) ou le 19 juillet (finale pour l’or), manquant ainsi toute la préparation.
OFFRE : ROMERO
Lors des discussions entre Tottenham et l’Inter, le nom de Cristian Romero, défenseur central de l’Albiceleste, a été évoqué. Le joueur, qui quittera très probablement Londres malgré un contrat courant jusqu’en 2029, a déjà évolué à Gênes. Il correspond parfaitement au schéma tactique à trois arrières de Chivu, tout en étant capable de briller dans une défense à quatre, comme il le fait avec Scaloni en sélection argentine. Les Nerazzurri apprécient le joueur, mais estiment son prix inabordable. Recruté 50 M€ à l’Atalanta, le club londonien réclame aujourd’hui la même somme. Un niveau de prix jugé excessif, même par le Barça et l’Atlético, pourtant sur le dossier depuis des mois. Sans oublier un salaire conséquent : environ 12 M€ bruts par an.
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