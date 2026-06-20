L’Inter rencontre à nouveau l’Atalanta pour discuter de Palestra : que manque-t-il pour finaliser le dossier ?

L’Inter et Marco Palestra se rapprochent de plus en plus. La rencontre du jeudi 18 juin a été déterminante pour les Nerazzurri et l’Atalanta afin de parvenir à un accord de principe et de conclure au plus vite le transfert du jeune joueur né en 2005.

Les dirigeants de Viale della Liberazione souhaitent offrir à Chivu le successeur de Denzel Dumfries dès le premier jour de la préparation estivale, mi-juillet. Entre Milan et Bergame, l’effervescence est à son comble : la semaine prochaine pourrait ainsi voir naître l’accord définitif tant attendu entre les deux clubs.



