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Grafica CM Marco Palestra Inter 2026 16.9Calciomercato/Getty Images

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L’Inter rencontre à nouveau l’Atalanta pour discuter de Palestra : que manque-t-il pour finaliser le dossier ?

Inter
Mercato
Atalanta Bergame
M. Palestra
Serie A

Les deux clubs se réuniront afin d’affiner les modalités relatives aux bonus et au pourcentage sur une éventuelle revente ultérieure.

L’Inter et Marco Palestra se rapprochent de plus en plus. La rencontre du jeudi 18 juin a été déterminante pour les Nerazzurri et l’Atalanta afin de parvenir à un accord de principe et de conclure au plus vite le transfert du jeune joueur né en 2005.

Les dirigeants de Viale della Liberazione souhaitent offrir à Chivu le successeur de Denzel Dumfries dès le premier jour de la préparation estivale, mi-juillet. Entre Milan et Bergame, l’effervescence est à son comble : la semaine prochaine pourrait ainsi voir naître l’accord définitif tant attendu entre les deux clubs.


  • LA DATE DU MATCH

    Selon Sky Sport, l’Inter et l’Atalanta se retrouveront en début de semaine prochaine. Entre le lundi 22 et le mardi 23 juin, les deux clubs se réuniront pour finaliser les derniers détails et conclure, dans les meilleurs délais, le transfert tant attendu. Le joueur a déjà trouvé un accord avec l’Inter et a toujours placé Milan en tête de ses priorités, malgré l’intérêt de la Premier League.

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  • CE QU’IL RESTE À FAIRE POUR VALIDER LA VICTOIRE

    Palestra devrait passer de l'Atalanta à l'Inter pour un montant total avoisinant les 50 millions. Les deux clubs doivent encore régler les derniers détails concernant les primes et le pourcentage sur une future revente. Il faut en effet déterminer quel sera ce pourcentage – probablement compris entre 15 et 20 % – qui sera inscrit dans l'accord final permettant au joueur né en 2005 de rejoindre l'équipe de Cristian Chivu.

  • ACCORD AVEC LA SALLE DE SPORT

    L'Inter et Palestra sont déjà tombés d'accord sur le contrat : l'ailier devrait s'engager pour cinq ans, à raison d'environ deux millions d'euros nets par saison. Pour les Nerazzurri, il s'agit d'un investissement majeur, preuve de la confiance de la direction et de Chivu dans le potentiel de ce joueur de 2005, appelé à succéder à Dumfries, parti au Real Madrid.