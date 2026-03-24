Tout le monde avait déjà une idée claire de ce qui l'attendait, mais quelques mois plus tard, après l'avoir vu à l'œuvre sous le maillot de l'Inter, on peut dire que les Nerazzurri ont fait une bonne affaire en recrutant Mattia Marello, ce joueur né en 2008 que les Nerazzurri ont arraché à l'Udinese l'été dernier, moyennant un paiement d'environ 1 million d'euros de salaire de base, un montant que les primes peuvent faire grimper jusqu'à 4 millions. Un investissement non négligeable, mais qui porte déjà ses fruits, étant donné que ceux qui peuvent l’observer tous les jours sont convaincus que Marello finira par jouer à un bon niveau. Cette saison, le latéral gauche a pratiquement toujours été titulaire avec la Primavera de Benito Carbone, un cadre qui commence à lui devenir étroit, au point de pousser l’Inter à envisager déjà l’avenir.
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L'Inter mise sur Marello : qui est ce jeune gaucher né en 2008, comparable à Dimarco ?
IL FAUT TROUVER DE NOUVELLES MOTIVATIONS
Marello connaît l'univers de la Primavera depuis l'âge de 15 ans : sous le maillot de l'Udinese, ce latéral a en effet gravi les échelons à toute vitesse et a très tôt commencé à jouer avec les plus grands. Il est naturel de penser que ce joueur né en 2008 est désormais prêt à franchir le pas, ou du moins qu'il s'y attend d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que pour une question de motivation. En restant à l'Udinese, Marello aurait eu la garantie de goûter au monde des professionnels bien plus tôt. En acceptant la proposition de l'Inter, en revanche, le défenseur a choisi un parcours différent, plus satisfaisant d'un point de vue économique mais avec une ascension plus progressive.
LES CARACTÉRISTIQUES
Au Viale della Liberazione, on est convaincu que Marello pourra très bien s’en sortir l’année prochaine chez les moins de 23 ans, en se mesurant aux professionnels et en s’entraînant plus souvent avec l’équipe première. Mais de quel joueur parle-t-on ? Quels sont ses meilleurs atouts ? L’Inter l’a choisi pour la qualité de son pied gauche, une habileté qui, surtout ces derniers mois, a poussé beaucoup de gens à le comparer à Federico Dimarco. En effet, les centres de Marello sont toujours d’une qualité irréprochable, mais il faut clairement faire la distinction avec Dimarco, qui est tout de même un joueur assez différent, même si la qualité de leur pied gauche les rapproche indéniablement. Marello est un latéral doté d’un excellent physique et de bonnes capacités aérobies, plus proche d’un quatrième défenseur que d’un cinquième. Le championnat et la Youth League (où il a délivré 5 passes décisives et marqué un but en 9 matches disputés) ont confirmé ses progrès. Il appartiendra désormais à l’Inter de faciliter son développement et son intégration parmi les professionnels.