L'Inter mise sur Marello : qui est ce jeune gaucher né en 2008, comparable à Dimarco ?

Au Viale della Liberazione, on est convaincu que Marello pourra très bien s’en sortir l’année prochaine chez les moins de 23 ans, en se mesurant aux professionnels et en s’entraînant plus souvent avec l’équipe première. Mais de quel joueur parle-t-on ? Quels sont ses meilleurs atouts ? L’Inter l’a choisi pour la qualité de son pied gauche, une habileté qui, surtout ces derniers mois, a poussé beaucoup de gens à le comparer à Federico Dimarco. En effet, les centres de Marello sont toujours d’une qualité irréprochable, mais il faut clairement faire la distinction avec Dimarco, qui est tout de même un joueur assez différent, même si la qualité de leur pied gauche les rapproche indéniablement. Marello est un latéral doté d’un excellent physique et de bonnes capacités aérobies, plus proche d’un quatrième défenseur que d’un cinquième. Le championnat et la Youth League (où il a délivré 5 passes décisives et marqué un but en 9 matches disputés) ont confirmé ses progrès. Il appartiendra désormais à l’Inter de faciliter son développement et son intégration parmi les professionnels.