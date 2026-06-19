Selon le journal espagnol AS, le défenseur de l’Inter Milan serait désormais en pole position sur la short-list de José Mourinho, qui prépare son retour sur le banc du Real Madrid. Impressionné par les qualités du joueur, le technicien portugais s’appuie sur sa connaissance approfondie du calcio pour anticiper une intégration réussie au sein du club merengue. d’autant plus que le défenseur central a conclu la saison par un Scudetto sous la direction de l’entraîneur Christian Chievo.

Ses performances remarquées quelques mois plus tôt avaient également alerté le FC Barcelone, mais la direction nerazzurra a fixé d’emblée un prix plancher de 70 millions d’euros pour entamer toute négociation.

Barcelone, dont la situation financière reste précaire, n’a pour l’instant soumis aucune offre officielle. les Nerazzurri ne semblent ni pressés ni disposés à se séparer de l’un de leurs meilleurs défenseurs gauchers, d’autant plus qu’il est lié par un contrat courant jusqu’en juin 2028 avec un salaire annuel s’élevant à environ 5,5 millions d’euros.