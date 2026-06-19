Des négociations pourraient s’engager entre les deux clubs si le Real Madrid manifeste une réelle volonté de répondre aux exigences financières de l’Inter Milan, contrairement au FC Barcelone, Les deux clubs entretiennent des contacts permanents pour finaliser le transfert du latéral Denzel Dumfries vers l’Espagne, via l’activation de sa clause libératoire fixée à 20 millions d’euros, dont le règlement interviendra en juillet.
Ces derniers jours, le match caritatif « Légendes de la solidarité » au stade Santiago Bernabéu, qui a opposé les anciens joueurs des deux clubs, a également permis une rencontre amicale entre les présidents Florentino Pérez et Beppe Marotta.
Selon certaines sources, cette rencontre aurait également servi de première prise de contact au sujet de Bastoni, qui a connu une saison contrariée malgré deux titres avec l’Inter, en raison des critiques suivant l’expulsion du joueur de la Juventus Pierre Kalulu et de la polémique autour du comportement du défenseur nerazzurro. Malgré ces épisodes, le joueur a bénéficié du soutien inconditionnel de la direction du club et de son staff technique, renforçant son attachement à l’équipe.