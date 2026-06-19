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Hussein Hamdy

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L'Inter Milan se dit prêt à négocier le transfert de Bastoni au Real Madrid

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A. Bastoni
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Un véritable coup dur pour le FC Barcelone

L'Inter Milan laisse entendre qu'il pourrait se séparer de son défenseur international Alessandro Bastoni lors du mercato estival, à condition de recevoir une indemnité de transfert de 70 millions d'euros.

Âgé de 27 ans, le défenseur possède un palmarès déjà conséquent : trois Scudetti, ainsi que le même nombre de succès en Coupe d’Italie et en Supercoupe d’Italie, sans oublier le titre de champion d’Europe 2020 conquis avec la Nazionale. Âgé de 27 ans, il se montre prêt à franchir un nouveau cap en quittant Milan pour Madrid, élément marquant de sa situation actuelle.

  • Le radar de Mourinho

    Selon le journal espagnol AS, le défenseur de l’Inter Milan serait désormais en pole position sur la short-list de José Mourinho, qui prépare son retour sur le banc du Real Madrid. Impressionné par les qualités du joueur, le technicien portugais s’appuie sur sa connaissance approfondie du calcio pour anticiper une intégration réussie au sein du club merengue. d’autant plus que le défenseur central a conclu la saison par un Scudetto sous la direction de l’entraîneur Christian Chievo.

    Ses performances remarquées quelques mois plus tôt avaient également alerté le FC Barcelone, mais la direction nerazzurra a fixé d’emblée un prix plancher de 70 millions d’euros pour entamer toute négociation.

    Barcelone, dont la situation financière reste précaire, n’a pour l’instant soumis aucune offre officielle. les Nerazzurri ne semblent ni pressés ni disposés à se séparer de l’un de leurs meilleurs défenseurs gauchers, d’autant plus qu’il est lié par un contrat courant jusqu’en juin 2028 avec un salaire annuel s’élevant à environ 5,5 millions d’euros.

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  • Les coulisses

    Des négociations pourraient s’engager entre les deux clubs si le Real Madrid manifeste une réelle volonté de répondre aux exigences financières de l’Inter Milan, contrairement au FC Barcelone, Les deux clubs entretiennent des contacts permanents pour finaliser le transfert du latéral Denzel Dumfries vers l’Espagne, via l’activation de sa clause libératoire fixée à 20 millions d’euros, dont le règlement interviendra en juillet.

    Ces derniers jours, le match caritatif « Légendes de la solidarité » au stade Santiago Bernabéu, qui a opposé les anciens joueurs des deux clubs, a également permis une rencontre amicale entre les présidents Florentino Pérez et Beppe Marotta.

    Selon certaines sources, cette rencontre aurait également servi de première prise de contact au sujet de Bastoni, qui a connu une saison contrariée malgré deux titres avec l’Inter, en raison des critiques suivant l’expulsion du joueur de la Juventus Pierre Kalulu et de la polémique autour du comportement du défenseur nerazzurro. Malgré ces épisodes, le joueur a bénéficié du soutien inconditionnel de la direction du club et de son staff technique, renforçant son attachement à l’équipe.

  • La position de Bastoni

    L’Inter Milan ne pourra pas refuser de négocier si José Mourinho parvient à convaincre la direction du Real Madrid de recruter Alessandro Bastoni. Le défenseur central, attaché à la Serie A et à la Ligue des champions sous les ordres de Simone Inzaghi, pourrait toutefois difficilement décliner l’appel d’un club aussi prestigieux que le Real.

    Même si le défenseur souhaite poursuivre sa progression en Serie A et en Ligue des champions sous les ordres de l’entraîneur Keivo, l’appel du maillot merengue, l’un des plus prestigieux au monde, pourrait s’avérer irrésistible. Dans ce contexte, l’Inter a fait passer un message ferme : aucun rabais financier ne sera accordé.