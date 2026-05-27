(C)Getty Images
Traduit par
L'Inter Milan négocie actuellement le transfert estival surprise d'une star de Liverpool
Négociations avancées pour un produit du centre de formation d’Anfield
Selon le spécialiste italien du mercato Gianluca Di Marzio, l’Inter et Liverpool ont entamé des discussions avancées au sujet d’un transfert de Curtis Jones cet été. Les directeurs sportifs Piero Ausilio et Richard Hughes se sont récemment réunis à Monte Conte pour évoquer l’avenir du milieu de terrain de 25 ans.
Les champions d’Italie souhaitent renforcer leur effectif, tandis que les Reds se restructurent après une saison frustrante sans titre. Malgré leurs difficultés en championnat, le club de Merseyside a décroché son billet pour la Ligue des champions en terminant cinquième de la Premier League. Jones, dont le contrat expire l’été prochain, aurait reporté la signature d’une prolongation estimée à 50 000 £ par semaine, alors qu’il envisage un nouveau défi.
- Getty Images Sport
Il cherche à s’imposer de manière régulière dans le onze de départ.
Le milieu de terrain a fait preuve d’une polyvalence remarquable cette saison, occupant souvent le couloir droit en raison de la vague de blessures qui frappe actuellement Anfield. Toutes compétitions confondues, il a disputé 49 matches, dont 28 comme titulaire. En Premier League, il a pris part à 34 rencontres et inscrit un but, auxquelles s’ajoutent neuf apparitions en Coupe d’Europe.
À un moment clé de sa carrière, il aspire désormais à s’imposer comme un titulaire indiscutable. Son absence de la sélection anglaise pour la Coupe du monde 2026 a renforcé sa détermination à jouer régulièrement, avec pour objectif une place pour l’Euro 2028. Un transfert en Italie pourrait lui offrir la tribune idéale pour y parvenir.
Une carrière couronnée de succès sur les terrains de Merseyside
Si un accord est conclu, ce produit du centre de formation mettra fin à une période particulièrement couronnée de succès. Depuis ses débuts chez les seniors, il a disputé 228 matches, inscrit 22 buts et délivré 25 passes décisives. Son palmarès impressionnant compte huit titres majeurs, témoignant de son apport à une ère faste pour le club. Il a notamment remporté deux championnats d’Angleterre en 2020 et 2025. Ajoutons à ce palmarès une Ligue des champions de l’UEFA, une Coupe du monde des clubs de la FIFA, une FA Cup, deux Coupes de la Ligue et un Community Shield.
- Getty Images Sport
Quelle sera la prochaine étape pour Jones ?
Les deux parties souhaitant éviter une longue saga de transfert, un accord définitif pourrait être conclu dès les premières semaines du mercato estival. Pendant que les Reds poursuivent leur quête de renforts au milieu de terrain, l’Anglais se concentrera sur la préparation de ce nouveau chapitre.