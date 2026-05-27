L'Inter Milan négocie actuellement le transfert estival surprise d'une star de Liverpool

Selon le spécialiste italien du mercato Gianluca Di Marzio, l’Inter et Liverpool ont entamé des discussions avancées au sujet d’un transfert de Curtis Jones cet été. Les directeurs sportifs Piero Ausilio et Richard Hughes se sont récemment réunis à Monte Conte pour évoquer l’avenir du milieu de terrain de 25 ans.

Les champions d’Italie souhaitent renforcer leur effectif, tandis que les Reds se restructurent après une saison frustrante sans titre. Malgré leurs difficultés en championnat, le club de Merseyside a décroché son billet pour la Ligue des champions en terminant cinquième de la Premier League. Jones, dont le contrat expire l’été prochain, aurait reporté la signature d’une prolongation estimée à 50 000 £ par semaine, alors qu’il envisage un nouveau défi.