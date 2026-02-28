Getty Images Sport
L'Inter Miami de Lionel Messi s'apprêterait à se rendre à la Maison Blanche pour commémorer sa victoire en MLS Cup 2025
Le voyage de Miami à la Maison Blanche
Les visites à la Maison Blanche sont une tradition américaine de longue date, les clubs vainqueurs de la MLS Cup assistant régulièrement à une cérémonie dans la capitale nationale. La dernière équipe de MLS à s'être rendue à la Maison Blanche était le Columbus Crew, en 2024.
Selon The Athletic, l'Inter Miami aura son moment de gloire à Washington en mars après avoir remporté la MLS Cup en décembre en battant les Vancouver Whitecaps.
L'histoire de Messi avec D.C.
Ce n'est pas la première fois que Lionel Messi, la star de l'Inter Miami, est invité à la Maison Blanche, mais ce serait la première fois qu'il s'y rendrait s'il acceptait l'invitation. Messi avait déjà été invité à recevoir la Médaille présidentielle de la liberté des mains de Joe Biden, alors président, en janvier 2025, mais il n'avait pas pu assister à la cérémonie en raison d'engagements pris antérieurement.
Le président et le football
Biden a depuis quitté ses fonctions, Donald Trump ayant repris la présidence lors des élections de 2024. Trump s'est régulièrement impliqué dans le football depuis son retour au pouvoir, assistant à la finale de la Coupe du monde des clubs aux côtés du président de la FIFA, Gianni Infantino, et participant au tirage au sort de la Coupe du monde 2026 en décembre.
Trump a déjà rencontré Cristiano Ronaldo, le grand rival de Messi, lorsqu'il a reçu la star portugaise aux côtés du prince héritier saoudien Mohammed Bin Salman dans le Bureau ovale.
La visite de Miami à la Maison Blanche intervient alors que le débat fait rage autour du voyage de l'équipe masculine américaine de hockey, médaillée d'or, qui était à Washington cette semaine pour rencontrer le président et assister au discours sur l'état de l'Union.
Et ensuite ?
Inter Miami, qui a perdu son premier match de MLS de la saison 3-0 contre LAFC, se rendra dimanche chez son rival floridien Orlando City.
