L'Inter Miami de Lionel Messi s'apprêterait à se rendre à la Maison Blanche pour commémorer sa victoire en MLS Cup 2025

Biden a depuis quitté ses fonctions, Donald Trump ayant repris la présidence lors des élections de 2024. Trump s'est régulièrement impliqué dans le football depuis son retour au pouvoir, assistant à la finale de la Coupe du monde des clubs aux côtés du président de la FIFA, Gianni Infantino, et participant au tirage au sort de la Coupe du monde 2026 en décembre.

Trump a déjà rencontré Cristiano Ronaldo, le grand rival de Messi, lorsqu'il a reçu la star portugaise aux côtés du prince héritier saoudien Mohammed Bin Salman dans le Bureau ovale.

La visite de Miami à la Maison Blanche intervient alors que le débat fait rage autour du voyage de l'équipe masculine américaine de hockey, médaillée d'or, qui était à Washington cette semaine pour rencontrer le président et assister au discours sur l'état de l'Union.