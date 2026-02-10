L'Inter Miami de Lionel Messi devance le LAFC de Son Heung-Min et devient le club le plus valorisé de la MLS avec 1,45 milliard de dollars.

La valeur moyenne d'une franchise a atteint 767 millions de dollars, et l'ensemble des franchises de la MLS représentaient une valeur totale de 23 milliards de dollars. La valeur moyenne d'une franchise a augmenté de 39 % par rapport aux évaluations de Sportico pour 2021.

Cependant, certaines inquiétudes ont été exprimées concernant la disparité croissante entre les riches et les pauvres de la ligue. L'Inter Miami vaut 3,4 fois plus que le CF Montréal (480 millions de dollars). Les revenus de la télévision nationale n'étant pas aussi importants que ceux de la NBA, de la NFL et d'autres ligues similaires, cela pourrait avoir un impact sur la qualité du jeu sur le terrain.

Selon Sportico, les équipes de la MLS ne réalisent que 5 millions de dollars de revenus nets après les coûts de production d'Apple. À titre de comparaison, les équipes de la NHL réalisent environ 40 millions de dollars nets. De plus, même si la valeur des équipes augmente, certains groupes de propriétaires ont du mal à vendre leurs clubs. Les Vancouver Whitecaps et les San Jose Earthquakes ont rencontré des difficultés à cet égard.

« Nous avons eu plus de 30, voire près de 40 groupes qui ont signé un accord de confidentialité, ont accédé à notre salle de données et ont procédé à une analyse complète de notre situation », a déclaré Axel Schuster, PDG des Whitecaps, à Sportico. « Aucun d'entre eux n'est intéressé par l'achat d'un seul pour cent de ce club, car tous pensent que notre configuration ici, le marché et la situation dans laquelle nous nous trouvons ne sont pas propices à l'investissement. »