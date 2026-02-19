AFP
L'Inter furieux après le rejet par l'UEFA de sa plainte concernant le terrain du Bodo/Glimt, Lautaro Martinez se blessant lors de la défaite en Ligue des champions
Les Nerazzurri expriment leur colère face au gazon artificiel
Le déplacement de l'Inter à l'Arctique pour les barrages de la Ligue des champions s'est soldé par bien plus qu'une défaite décevante 3-1 lors du match aller. Selon la Gazzetta, le grand club italien n'était pas satisfait de la surface artificielle fournie par Bodo/Glimt.
La source de cette frustration provient de la préparation d'avant-match à l'Aspmyra Stadion. Les jardiniers ont été contraints de déblayer d'énormes tas de neige à l'aide d'engins lourds, un processus qui, selon l'Inter, a laissé le terrain avec des creux et des bosses dangereux. Malgré des réparations de dernière minute sur les côtés, les Nerazzurri avaient déjà fait part de leurs inquiétudes informelles aux délégués de l'UEFA avant le coup d'envoi, craignant pour la sécurité de leurs stars sur le gazon synthétique irrégulier.
Les craintes du club se sont concrétisées à la 60e minute lorsque le capitaine Lautaro a ressenti une vive douleur au mollet lors d'un mouvement de soutien, ce qui l'a contraint à être immédiatement remplacé. Le vide tactique laissé par la sortie de l'Argentin a permis aux hôtes norvégiens de marquer deux buts coup sur coup. L'Inter doit désormais relever un défi de taille lors du match retour, d'autant plus que Piotr Zielinski a également dû subir un examen médical après cette rencontre difficile.
Une vague de blessures menace les ambitions européennes de l'Inter
La perte de Martinez est un coup dur pour une équipe qui doit déjà composer avec les absences de Hakan Calhanoglu et Davide Frattesi. L'Inter considère la blessure au mollet de l'Argentin comme une preuve irréfutable auprès de l'UEFA, démontrant que le terrain n'était pas adapté à un match continental à enjeux élevés. Les enjeux financiers sont énormes : si le club ne parvient pas à renverser le déficit à San Siro, il perdra environ 11 millions d'euros de revenus liés à la qualification, un chiffre qui pèse lourdement sur le conseil d'administration.
Si la défaite est difficile à accepter, l'indignation au sein du camp de l'Inter porte principalement sur le bien-être des joueurs. Le club estime que le risque de blessure était tout à fait prévisible et qu'il a été injustement pénalisé en étant contraint de jouer sur une surface qui favorisait la familiarité des hôtes avec le « patinage » plutôt que le football technique. L'ambiance dans l'avion du retour vers Malpensa était décrite comme morose, l'équipe étant préoccupée par la liste croissante des blessés.
La bataille s'est désormais déplacée des confins enneigés de la Norvège vers les couloirs administratifs de Nyon. L'Inter cherche à obtenir des comptes et exige que l'UEFA réévalue les normes requises pour accueillir les matchs à élimination directe. À l'approche du match retour, les Nerazzurri sont désespérés de faire en sorte que le « désastre de Bodo » ne définisse pas toute leur saison, même si l'absence potentielle de leur capitaine emblématique rend la tâche de remontée beaucoup plus difficile.
Chivu refuse d'utiliser le terrain comme « excuse totale »
L'entraîneur de l'Inter, Cristian Chivu, s'est adressé aux médias d'un ton ferme après le coup de sifflet final, tentant de trouver un équilibre entre sa déception tactique et sa colère face aux conditions. « [Bodo/Glimt] est plus habitué à ce terrain, ce n'est pas une excuse », a-t-il déclaré.
Il reste néanmoins confiant quant à la possibilité de rattraper son retard lorsque les deux équipes se retrouveront en Italie, ajoutant : « C'est une équipe très forte, talentueuse et de qualité, qui est habituée à jouer sur ce terrain, probablement beaucoup plus que nous... Avec un score de 1-1, nous avons eu une occasion décisive en début de deuxième mi-temps que nous aurions pu mieux exploiter. Immédiatement après, trois minutes plus tard, nous avons encaissé deux buts identiques, sur ce que nous savions être leur point fort. »
Inquiétudes liées aux blessures : état de santé de Lautaro
Lautaro doit subir des examens approfondis afin de déterminer la gravité de sa blessure. Le club est extrêmement préoccupé par la disponibilité de l'Argentin, dont la présence est considérée comme cruciale pour ses ambitions nationales et européennes au cours des prochains mois.
« Je pense qu'il est blessé et qu'il sera absent pendant un certain temps », a déclaré Chivu à ce sujet, laissant entendre que l'attaquant manquera le prochain match de Serie A contre Lecce samedi.
