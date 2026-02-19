L'Inter furieux après le rejet par l'UEFA de sa plainte concernant le terrain du Bodo/Glimt, Lautaro Martinez se blessant lors de la défaite en Ligue des champions

Le déplacement de l'Inter à l'Arctique pour les barrages de la Ligue des champions s'est soldé par bien plus qu'une défaite décevante 3-1 lors du match aller. Selon la Gazzetta, le grand club italien n'était pas satisfait de la surface artificielle fournie par Bodo/Glimt.

La source de cette frustration provient de la préparation d'avant-match à l'Aspmyra Stadion. Les jardiniers ont été contraints de déblayer d'énormes tas de neige à l'aide d'engins lourds, un processus qui, selon l'Inter, a laissé le terrain avec des creux et des bosses dangereux. Malgré des réparations de dernière minute sur les côtés, les Nerazzurri avaient déjà fait part de leurs inquiétudes informelles aux délégués de l'UEFA avant le coup d'envoi, craignant pour la sécurité de leurs stars sur le gazon synthétique irrégulier.

Les craintes du club se sont concrétisées à la 60e minute lorsque le capitaine Lautaro a ressenti une vive douleur au mollet lors d'un mouvement de soutien, ce qui l'a contraint à être immédiatement remplacé. Le vide tactique laissé par la sortie de l'Argentin a permis aux hôtes norvégiens de marquer deux buts coup sur coup. L'Inter doit désormais relever un défi de taille lors du match retour, d'autant plus que Piotr Zielinski a également dû subir un examen médical après cette rencontre difficile.