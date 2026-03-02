L'Inter et la Juventus se préparent à se disputer Alisson, la star de Liverpool étant considérée par les géants de la Serie A comme la solution à leurs problèmes de gardien de but

Les poids lourds italiens s'apprêtent à entrer en collision lors du prochain mercato, car ils accordent tous deux la priorité absolue à la signature d'un gardien de but de classe mondiale. Pour l'Inter, la motivation derrière cette recherche est très claire. Le vétéran Yann Sommer arrive rapidement à la fin de son contrat actuel et le club ne lui proposera pas de renouvellement pour prolonger son séjour.

Malgré un investissement important dans Josep Martinez, le gardien espagnol n'a pas encore fourni les garanties nécessaires pour hériter définitivement du maillot numéro un. Par conséquent, le PDG Beppe Marotta et le directeur sportif Piero Ausilio sont prêts à approuver un investissement important. De son côté, la Juventus est tout aussi instable en défense. Michele Di Gregorio et Mattia Perin ont tous deux été critiqués récemment, ce qui a incité le directeur Damien Comolli à écouter les offres qui lui sont faites afin de remédier aux faiblesses défensives qui affligent les Bianconeri.