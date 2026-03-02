Getty Images Sport
L'Inter et la Juventus se préparent à se disputer Alisson, la star de Liverpool étant considérée par les géants de la Serie A comme la solution à leurs problèmes de gardien de but
Incertitudes concernant les gardiens de but à l'Inter et à la Juventus
Les poids lourds italiens s'apprêtent à entrer en collision lors du prochain mercato, car ils accordent tous deux la priorité absolue à la signature d'un gardien de but de classe mondiale. Pour l'Inter, la motivation derrière cette recherche est très claire. Le vétéran Yann Sommer arrive rapidement à la fin de son contrat actuel et le club ne lui proposera pas de renouvellement pour prolonger son séjour.
Malgré un investissement important dans Josep Martinez, le gardien espagnol n'a pas encore fourni les garanties nécessaires pour hériter définitivement du maillot numéro un. Par conséquent, le PDG Beppe Marotta et le directeur sportif Piero Ausilio sont prêts à approuver un investissement important. De son côté, la Juventus est tout aussi instable en défense. Michele Di Gregorio et Mattia Perin ont tous deux été critiqués récemment, ce qui a incité le directeur Damien Comolli à écouter les offres qui lui sont faites afin de remédier aux faiblesses défensives qui affligent les Bianconeri.
La poursuite infructueuse de Gianluigi Donnarumma
La recherche désespérée d'un nouveau gardien de but fait suite à un été frustrant au cours duquel les deux géants italiens ont manqué une cible majeure à long terme. Ce n'est un secret pour personne que l'année dernière, les deux clubs étaient en contact permanent avec l'entourage de Gianluigi Donnarumma. Ils ont tenté d'attirer l'international italien loin du Paris Saint-Germain grâce à un transfert gratuit très attendu afin d'assurer leur avenir.
Cependant, la rupture soudaine des relations entre le gardien et la hiérarchie parisienne a accéléré son départ bien plus tôt que prévu initialement. Contraint à une vente immédiate, le PSG a officiellement approuvé son transfert à Manchester City. Cette évolution inattendue a obligé la Juventus et l'Inter à abandonner complètement leurs projets de transfert et à rechercher activement ailleurs un gardien de but d'élite pour assurer leurs ambitions nationales et européennes.
Alisson devient la cible principale de la Serie A
Avec Donnarumma désormais bien établi en Premier League, les rivaux de la Serie A ont reporté leur attention sur Anfield. Selon le journal italien La Repubblica, la star de Liverpool Alisson a été identifié comme une solution de choix. Alisson se trouve dans une position précaire, car Liverpool a dépensé une somme importante pour recruter Giorgi Mamardashvili de Valence afin qu'il devienne leur numéro un incontesté.
Le contrat actuel d'Alisson avec Liverpool expire le 30 juin 2027, ce qui offre une opportunité stratégique aux clubs italiens. Compte tenu de sa situation, le rapport indique que, comme il aura 34 ans en octobre, Liverpool pourrait être disposé à le laisser partir, et son expérience dans le championnat italien en fait une option extrêmement intéressante.
Surmonter les obstacles salariaux et les alternatives coûteuses
Si le Brésilien représente une opportunité extraordinaire, tout accord potentiel dépendra fortement d'une logistique financière complexe. Le principal obstacle est son salaire énorme. Comme le souligne le rapport initial, le problème est que son salaire de 5 millions d'euros le rendrait beaucoup trop cher pour les Nerazzurri et les Bianconeri.
Si ces exigences salariales colossales s'avèrent insurmontables, les deux clubs ont d'autres options nationales, mais aucune n'est bon marché. Marco Carnesecchi, de l'Atalanta, exige un montant considérable d'au moins 45 millions d'euros, tandis que Guglielmo Vicario, de Tottenham, coûterait pas moins de 30 millions d'euros. Par conséquent, négocier à la baisse le salaire d'Alisson reste la perspective la plus attrayante pour l'Inter et la Juventus afin de résoudre enfin leurs crises respectives au poste de gardien de but.
