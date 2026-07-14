À la recherche d’un successeur à Denzel Dumfries, l’Inter fait de la quête d’un nouveau latéral droit sa priorité absolue, le Néerlandais ayant rejoint Madrid. Marotta et Ausilio s’activent donc pour dénicher le renfort idéal à présenter à Chivu. La première piste, Palestra, a privilégié l’aspect financier et le projet sportif de Chelsea sous Xabi Alonso ; la deuxième, Khalaili, n’a pas passé les visites médicales. À ce jour, il n’y a pas de plan C ; la cellule mercato des Nerazzurri évalue donc les profils et les coûts de plusieurs joueurs, de Doué (Strasbourg) à Spence (Tottenham), de Molina (Atlético de Madrid) à Wanderson (Monaco), de Norton-Cuffy (Gênes) à Ryerson (Borussia Dortmund). En coulisses, un nom déjà évoqué en janvier pourrait toutefois revenir : Ivan Perišić.
Traduit par
L’Inter cherche un successeur à Dumfries : Ivan Perisic, du PSV Eindhoven, serait la solution économique pour le flanc droit
L'Inter souhaitait déjà recruter ce joueur en janvier.
Le Croate, né en 1989, se verrait bien revenir à l’Inter. Il l’a confirmé après le match de Coupe du monde contre le Ghana : « En janvier, le PSV ne m’a pas laissé partir. Le directeur et le président de l’Inter savent où me trouver. » Lors du dernier mercato, Marotta et Ausilio ont bien tenté de le faire revenir chez les Nerazzurri, mais le club néerlandais a refusé. Perisic, auteur de 78 matchs et 26 buts lors de ses deux saisons aux Pays-Bas, aura 37 ans en février et veut encore surprendre et marquer les esprits.
PERISIC, DOUBLE AVANTAGE
Pour l’Inter, il n’est pas actuellement la priorité, mais son nom reste sur la short-list. D’ici quelques semaines, sa cote pourrait toutefois remonter. Son faible coût de transfert et sa solide expérience constituent des atouts non négligeables. Perisic a déjà porté le maillot nerazzurro à 254 reprises, inscrivant 55 buts et délivrant 50 passes décisives. Connaissant parfaitement l’environnement du club, il s’intégrerait sans difficulté et pourrait évoluer aussi bien sur le côté droit que gauche de l’attaque.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles