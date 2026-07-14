À la recherche d’un successeur à Denzel Dumfries, l’Inter fait de la quête d’un nouveau latéral droit sa priorité absolue, le Néerlandais ayant rejoint Madrid. Marotta et Ausilio s’activent donc pour dénicher le renfort idéal à présenter à Chivu. La première piste, Palestra, a privilégié l’aspect financier et le projet sportif de Chelsea sous Xabi Alonso ; la deuxième, Khalaili, n’a pas passé les visites médicales. À ce jour, il n’y a pas de plan C ; la cellule mercato des Nerazzurri évalue donc les profils et les coûts de plusieurs joueurs, de Doué (Strasbourg) à Spence (Tottenham), de Molina (Atlético de Madrid) à Wanderson (Monaco), de Norton-Cuffy (Gênes) à Ryerson (Borussia Dortmund). En coulisses, un nom déjà évoqué en janvier pourrait toutefois revenir : Ivan Perišić.