L'histoire d'Andriy Shevchenko, l'homme qui a mis l'Ukraine sur la carte du footbal

Au milieu de toutes les statistiques, il y en a une qui l'a rendu immortel aux yeux des supporters milanais, à l'égal d'un Marco van Basten : avec 14 buts dans le derby contre l'Inter, dont un décisif lors de la demi-finale épique de 2003, il est le meilleur buteur de l'histoire du "derby della Madonnina". Le Tsar de l'Est était devenu le Roi de Milan. Le seul capable de rivaliser avec Ronaldo, le Fenomeno. Un chant, pour le célébrer, résonne encore parfois à San Siro : « Il n'est pas Brésilien, mais quels buts il marque... Laisse le Fenomeno là-bas, ici, il y a Sheva ».