Le scénario est désormais acquis : l’Eintracht Francfort s’apprête à démettre Albert Riera de ses fonctions d’entraîneur, alors que l’Espagnol avait été nommé en février dernier. Au regard des résultats sportifs obtenus sous sa direction, cette séparation apparaît comme la seule issue réaliste.
Traduit par
L’expérience a échoué avant même d’avoir commencé. Albert Riera apparaît déjà comme la plus grosse erreur de Markus Krösche
Pourtant, l’aspect purement sportif ne sera pas le seul critère de cette décision. Au Riederwald, le bilan de Riera est parfaitement équilibré : quatre victoires, quatre nuls, quatre défaites. Un classement virtuel « made by Riera » le placerait 9^e, à quatre points du top 4.
Avec une moyenne de 1,33 point par match et une seule victoire lors des six dernières sorties, l’entraîneur de 44 ans ne peut pas se prévaloir d’un palmarès éclatant. Reste que l’Eintracht est encore en course pour la septième place, synonyme de Ligue Europa Conférence : le SC Fribourg n’a qu’un point d’avance, mais les Francfortais peuvent se prévaloir d’une différence de buts supérieure de cinq unités.
Ce qui pourrait lui être fatal, c’est sa gestion du groupe et son image publique. En peu de temps, Riera s’est aliéné une grande partie des joueurs, dont plusieurs cadres – si tant est qu’il en existe dans cette saison chaotique. Depuis sa prise de fonction, des fuites internes ont régulièrement remis en question sa gestion du groupe. « Tout ça, c’est n’importe quoi », s’est-il emporté récemment en conférence de presse, manifestant au passage une compréhension très limitée des médias.
- Getty Images Sport
L'Eintracht Francfort a atteint ses limites
Le directeur sportif Markus Krösche n’a d’autre choix que de se séparer de Riera pour préserver l’équilibre du club. Joueurs, dirigeants et supporters expriment un fort mécontentement face au comportement de l’entraîneur. Pourtant, le véritable responsable n’est pas Riera.
La responsabilité revient clairement à Krösche : à 45 ans, il a construit l’effectif et déjà changé trois fois d’entraîneur cette saison. Dans la forme actuelle du groupe, le risque le plus probable est de manquer une qualification européenne, ce qui n’est arrivé qu’une fois depuis 2018. Krösche et son club se retrouvent donc face à un véritable champ de ruines.
On peut certes comprendre que le porte-parole du directoire, Axel Hellmann, ait récemment déclaré qu’il ne s’agissait « certainement pas d’une crise » pour un club comme l’Eintracht, simplement parce que la question, en fin de saison, était de savoir s’il terminerait septième ou huitième. Mais ce qui pèse davantage, c’est que, après plusieurs années de progression organique couronnées par la victoire en Ligue Europa 2022 et une première participation à la Ligue des champions, le club semble avoir atteint ses limites.
- Getty Images Sport
La croissance de Francfort : « Sommes-nous encore capables de suivre ce rythme ? »
L'effectif actuel manque d'équilibre : il souffre de l'absence d'un défenseur central et d'un véritable milieu défensif. Krösche, dont le flair avait fait la réputation, semble l'avoir perdu. En janvier, lors de l’assemblée générale, Hellmann l’avait reconnu : « Je pense que nous avons mal évalué l’effectif à certains postes et que nous devons constater que certains choix de personnel n’ont tout simplement pas fonctionné. »
Cette situation met à mal le modèle économique du club. Francfort doit impérativement générer des recettes de transferts, et idéalement des revenus liés à la Ligue des champions, pour simplement maintenir le statu quo. Les frais de personnel ont déjà augmenté d’environ 36 millions d’euros au cours des deux dernières saisons.
Si le club ne se qualifie pas pour une compétition européenne l’an prochain, le déficit actuel de 8,4 millions d’euros risque de flirter avec les 20 millions. Plus les recettes augmentent, plus les dépenses suivent. « Pouvons-nous encore nous permettre cela ? Ou devrons-nous un jour dire : ça s’arrête là pour nous, nous devons nous réorienter », a récemment déclaré le directeur financier Julien Zamberk.
- Getty Images Sport
Le plus grand regret de Krösche : l’expérience Riera
Pour des raisons sportives et économiques, Krösche doit mener un vaste chantier estival et remettre l’Eintracht sur les rails, y compris sur le plan émotionnel. Après la défaite 1-2 contre le HSV samedi, le public a sifflé à plusieurs reprises. L’attachement des supporters, autrefois atout majeur du club, s’est sensiblement estompé.
Tout reposera sur son flair transferts, car les prix ont flambé partout : les marchés jadis « niche », comme la France ou les pays scandinaves, sont désormais onéreux et courtisés par des dizaines de concurrents. Krösche devra donc raconter et vendre un nouveau récit, l’Eintracht devra, en quelque sorte, se réinventer.
Les turbulences de cette saison imposent un renouvellement profond de l’effectif, et la nécessité de recruter un nouveau coach ajoute une couche de complexité. L’expérience Riera, un entraîneur atypique à qui l’on voulait initialement laisser le temps d’une préparation estivale complète et d’un mercato (Krösche : « Albert ne sera pas jugé sur les résultats en fin de saison »), constitue la plus grande erreur de Krösche. Elle a échoué avant même d’avoir commencé.
- Getty Images
En un temps record, Riera a divisé le groupe.
Il est surprenant de constater à quel point un dirigeant au parcours irréprochable comme Krösche s’est trompé dans le choix du successeur de Dino Toppmöller. L’idée de confier un effectif discipliné à un technicien affirmé et autoritaire semblait pertinente. Cependant, la piètre image que Riera renvoyait de lui-même était bien connue dans le milieu. Il n’est donc guère surprenant que cette nomination ait rapidement déclenché une véritable tempête dans l’environnement souvent capricieux du club francfortais.
« Il est malheureusement tellement convaincu de lui-même qu’il demanderait même à Dieu : “Je suis là maintenant, et toi, où es-tu ?” », a déclaré un jour Adam Delius, le président de l’ancien club de Riera, l’Olimpija Ljubljana, à ran.de. « S’il ne s’entoure pas d’un psychologue et d’un conseiller en communication, il échouera à cause de lui-même. »
Ce week-end, Can Uzun, critiqué sans l’avoir sollicité par Riera pour son travail défensif, a reconnu : « L’ambiance ne peut pas être au beau fixe. » Avant d’ajouter : « Mais nous essayons de rester une équipe. » Selon Bild, la rencontre à Dortmund vendredi est déjà une finale pour l’entraîneur. Ce dernier était le choix numéro un de Krösche, avec lequel l’Eintracht envisagerait même une prolongation de contrat malgré un avenir incertain. Bientôt, il pourrait le limoger et devoir ramasser les morceaux d’un vestiaire qu’il a lui-même brisé.
Albert Riera : le bilan de son passage sur le banc de l'Eintracht Francfort
Matchs officiels Victoires Matchs nuls Défaites Différence de buts Moyenne de points 12 4 4 4 17h15 1,33