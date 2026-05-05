L’expérience a échoué avant même d’avoir commencé. Albert Riera apparaît déjà comme la plus grosse erreur de Markus Krösche

Pourtant, l’aspect purement sportif ne sera pas le seul critère de cette décision. Au Riederwald, le bilan de Riera est parfaitement équilibré : quatre victoires, quatre nuls, quatre défaites. Un classement virtuel « made by Riera » le placerait 9^e, à quatre points du top 4.

Avec une moyenne de 1,33 point par match et une seule victoire lors des six dernières sorties, l’entraîneur de 44 ans ne peut pas se prévaloir d’un palmarès éclatant. Reste que l’Eintracht est encore en course pour la septième place, synonyme de Ligue Europa Conférence : le SC Fribourg n’a qu’un point d’avance, mais les Francfortais peuvent se prévaloir d’une différence de buts supérieure de cinq unités.

Ce qui pourrait lui être fatal, c’est sa gestion du groupe et son image publique. En peu de temps, Riera s’est aliéné une grande partie des joueurs, dont plusieurs cadres – si tant est qu’il en existe dans cette saison chaotique. Depuis sa prise de fonction, des fuites internes ont régulièrement remis en question sa gestion du groupe. « Tout ça, c’est n’importe quoi », s’est-il emporté récemment en conférence de presse, manifestant au passage une compréhension très limitée des médias.