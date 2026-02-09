« L'Europa League, ce n'est pas suffisant ! » - Mauricio Pochettino envisage une nouvelle fois un retour à Tottenham malgré ses liens avec l'équipe nationale américaine et avoue de manière surprenante qu'il préférerait remporter la Premier League plutôt que la Coupe du monde.

Pochettino s'est montré caractéristiquement direct lorsqu'il a évoqué le niveau de réussite requis à Tottenham. Bien que le club ait remporté la Ligue Europa la saison dernière, l'entraîneur de 53 ans insiste sur le fait que les supporters méritent bien plus. Il a fait valoir que pour un club disposant de l'infrastructure et du public de Tottenham, l'objectif doit être exclusivement axé sur les trophées les plus prestigieux du football.

« Remporter l'Europa League, comme l'équipe l'a fait, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant », a affirmé Pochettino. « Il ne suffit pas de disputer la Carabao Cup, la FA Cup, l'Europa League ou la Ligue Europa Conférence. C'est un club qui devrait, ou qui doit, parce que c'est ce qu'attendent les supporters, être en Ligue des champions, se battre pour la Ligue des champions, essayer de croire qu'il peut gagner la Ligue des champions, et aussi se battre pour la Premier League et croire qu'il peut gagner la Premier League. » C'est précisément cette mentalité ambitieuse qui l'a rendu si populaire auprès des supporters lors de son premier mandat, et son insistance sur ces normes constitue une critique acerbe de la situation actuelle du club.

