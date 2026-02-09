Getty Images Sport
« L'Europa League, ce n'est pas suffisant ! » - Mauricio Pochettino envisage une nouvelle fois un retour à Tottenham malgré ses liens avec l'équipe nationale américaine et avoue de manière surprenante qu'il préférerait remporter la Premier League plutôt que la Coupe du monde.
L'attrait de Londres reste fort
Pochettino supervise peut-être le développement du football outre-Atlantique, mais son regard reste fixé sur l'environnement très exigeant de la Premier League. Dans une interview révélatrice sur le podcast High Performance, l'ancien entraîneur des Spurs a une nouvelle fois attisé les rumeurs d'un éventuel retour au club qu'il a mené à la finale de la Ligue des champions en 2019. Alors que les Spurs traversent actuellement une période difficile sous la houlette de Thomas Frank, les commentaires publics de Pochettino sur les « besoins » du club semblent être un signal délibéré adressé à la direction du Tottenham Hotspur Stadium.
L'Argentin a passé cinq années couronnées de succès dans le nord de Londres, tissant un lien émotionnel profond avec les supporters qui ne s'est jamais vraiment dissipé. Si ses passages suivants au Paris Saint-Germain et à Chelsea ont connu des succès mitigés, son passage chez les Spurs reste la période déterminante de sa carrière d'entraîneur. Ses derniers commentaires suggèrent qu'il considère toujours le club comme son « chez-soi » dans le football anglais, et il semble de plus en plus vocal sur ce qu'il faudra aux Lilywhites pour revenir au sommet du football européen.
L'Europa League « ne suffit pas » aux Spurs
Pochettino s'est montré caractéristiquement direct lorsqu'il a évoqué le niveau de réussite requis à Tottenham. Bien que le club ait remporté la Ligue Europa la saison dernière, l'entraîneur de 53 ans insiste sur le fait que les supporters méritent bien plus. Il a fait valoir que pour un club disposant de l'infrastructure et du public de Tottenham, l'objectif doit être exclusivement axé sur les trophées les plus prestigieux du football.
« Remporter l'Europa League, comme l'équipe l'a fait, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant », a affirmé Pochettino. « Il ne suffit pas de disputer la Carabao Cup, la FA Cup, l'Europa League ou la Ligue Europa Conférence. C'est un club qui devrait, ou qui doit, parce que c'est ce qu'attendent les supporters, être en Ligue des champions, se battre pour la Ligue des champions, essayer de croire qu'il peut gagner la Ligue des champions, et aussi se battre pour la Premier League et croire qu'il peut gagner la Premier League. » C'est précisément cette mentalité ambitieuse qui l'a rendu si populaire auprès des supporters lors de son premier mandat, et son insistance sur ces normes constitue une critique acerbe de la situation actuelle du club.
Une hiérarchie bizarre de trophées
L'aspect le plus surprenant de l'interview de Pochettino a peut-être été son aveu concernant ses ambitions personnelles. Pour un homme actuellement chargé de mener les États-Unis à la Coupe du monde 2026, beaucoup s'attendaient à ce qu'il cite le célèbre trophée doré comme son objectif ultime. Cependant, Pochettino a étrangement admis que le prestige quotidien de la Premier League et de la Ligue des champions l'attirait davantage que la plus grande récompense du football international.
Lorsque la question de la compétition qu'il souhaite le plus remporter a été abordée, sa réponse a été immédiate et axée sur le football de club. « Pour moi, la Ligue des champions et la Premier League », a-t-il révélé. « Bien sûr, la Coupe du monde, mais la Ligue des champions et la Premier League sont pour moi des choses que je ne sais pas comment atteindre, mais que je vais certainement toucher. Je ne sais pas quel club ».
Concilier ses obligations avec l'équipe nationale américaine et son rôle dans l'ombre des Spurs
Les commentaires de Pochettino le placent dans une position délicate vis-à-vis de la Fédération américaine de football. À l'approche de la Coupe du monde 2026, son aveu selon lequel la Premier League est sa principale obsession pourrait être interprété comme un manque de concentration sur la tâche monumentale qui l'attend en Amérique du Nord. L'équipe nationale américaine a engagé Pochettino précisément pour son expérience des « grands matchs », mais son cœur semble battre pour un retour au drame hebdomadaire de l'élite anglaise.
Pour Tottenham, l'ombre de Pochettino reste omniprésente. Alors que le club lutte pour remonter au classement et éviter la « lutte acharnée contre la relégation » évoquée par des experts tels que Wayne Rooney, la perspective de voir un personnage expérimenté et apprécié revenir pour stabiliser le navire devient chaque jour plus tentante.
Traduit automatiquement par GOAL-e
