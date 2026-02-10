L'Espagne subit un coup dur pour la Coupe du monde : son attaquant, auteur de 20 buts, se déchire le ligament croisé antérieur

Même s'il existe une faible possibilité que Samu se rétablisse avant le début de la Coupe du monde, le 11 juin, il est beaucoup plus probable qu'il soit contraint de rester sur la touche pendant environ un an, ce qui l'empêcherait évidemment de participer au tournoi estival avec l'Espagne. Le joueur de 21 ans a marqué 47 buts en 77 apparitions pour Porto et, même s'il n'était pas titulaire, il aurait été un atout précieux pour la Roja en Amérique du Nord.