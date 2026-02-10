Getty Images Sport
L'Espagne subit un coup dur pour la Coupe du monde : son attaquant, auteur de 20 buts, se déchire le ligament croisé antérieur
Coup dur pour Aghehowa
Aghehowa a été contraint de quitter le terrain à la mi-temps lors du choc au sommet entre le Sporting CP et Porto en Liga Portugal lundi soir, un match qui s'est soldé par un match nul 1-1. Porto a déclaré dans un communiqué le lendemain que l'avant-centre s'était foulé le genou et avait subi une blessure au ligament croisé antérieur, tandis que selon certaines informations, il se serait déchiré le ligament, ce qui signifie qu'il devra rester longtemps sur la touche.
Porto traite les blessures
Le communiqué du FC Porto indique : « Samu, qui a été remplacé à la mi-temps lors du match contre le Sporting (1-1), souffre d'une entorse au genou droit avec une lésion du ligament croisé antérieur. Le joueur international espagnol sera réévalué par le service médical du FC Porto dans les prochains jours. »
Le rêve de Samu pour la Coupe du monde s'effondre
Même s'il existe une faible possibilité que Samu se rétablisse avant le début de la Coupe du monde, le 11 juin, il est beaucoup plus probable qu'il soit contraint de rester sur la touche pendant environ un an, ce qui l'empêcherait évidemment de participer au tournoi estival avec l'Espagne. Le joueur de 21 ans a marqué 47 buts en 77 apparitions pour Porto et, même s'il n'était pas titulaire, il aurait été un atout précieux pour la Roja en Amérique du Nord.
L'Espagne contrainte de prévoir des plans alternatifs
Les champions d'Europe vont désormais devoir trouver une solution de remplacement pour le poste d'attaquant remplaçant. Mikel Oyarzabal, de la Real Sociedad, a été leur numéro 9 titulaire lors des qualifications pour la Coupe du monde et de la campagne 2025 de la Ligue des nations. De la Fuente ne dispose pas de beaucoup d'autres options en forme, avec le vétéran Alvaro Morata, Borja Iglesias du Celta Vigo et Jorge de Frutos du Rayo Vallecanos.
