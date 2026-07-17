Marcus Leonardo a fait les frais du désordre qui a régné à Al-Hilal sous la direction de l’Italien Simone Inzaghi, surtout en attaque.

Avant l’arrivée d’Inzaghi, Marcus Leonardo était la deuxième option offensive du club saoudien derrière le Serbe Aleksandar Mitrović. Il a toutefois hérité du poste de titulaire en raison des blessures à répétition de ce dernier.

Avec l’arrivée de l’entraîneur italien, le club cherche un nouveau numéro 9 après le départ de Mitrović. Après l’échec du dossier Victor Osimhen (Naples), « Al-Za’im » recrute l’Uruguayen Darwin Núñez, en provenance de Liverpool.

Le plan initial était de l’enregistrer comme attaquant « sous-âge », comme la saison précédente, mais la direction a découvert qu’il avait dépassé la limite d’âge et qu’il occuperait donc l’une des huit places réservées aux joueurs étrangers.

Face aux performances décevantes de Núñez, le club a profité de la blessure du latéral portugais João Cancelo pour le sortir de la liste locale et inscrire Marcos Leonardo à sa place, d’abord comme doublure de la star uruguayenne, avant de lui ravir la place de titulaire.

Le mercato hivernal a toutefois accentué le désordre : le club a alors enrôlé deux autres attaquants, l’expérimenté Français Karim Benzema et le jeune Ivoirien Mohamed Kader Miti.

L’arrivée de Benzema et de Miti a de nouveau marginalisé Marcos Leonardo : le Français a immédiatement pris la place de titulaire, tandis que l’Ivoirien a été positionné comme son suppléant ; le Brésilien s’est alors retrouvé relégué au second plan, d’autant que Nunez a lui aussi été écarté de la liste locale.

À l’issue de la saison, le club se retrouvait donc avec quatre avant-postes non nationaux, dont trois « seniors » (Benzema, Núñez et Marcos Leonardo). Le club a alors tranché : c’est l’attaquant brésilien qui a fait les frais de ce surnombre.