Le départ de Leonardo n’a surpris personne. Depuis son arrivée à la Kingdom Arena durant l’été 2024, l’attaquant brésilien a été la cible de vives critiques en raison de plusieurs occasions faciles manquées.
Ce constat n’est pas le fruit de l’imagination : si l’attaquant brésilien a parfois manqué des occasions faciles, il a aussi compensé en inscrivant des buts décisifs, comme le prouvent ses statistiques dans les grandes compétitions disputées par « El Líder ».
L’été dernier, l’attaquant brésilien a inscrit 4 buts lors de la Coupe du monde des clubs, ce qui lui a permis de se hisser en tête du classement des meilleurs buteurs de la compétition, à égalité avec Gonzalo García, Ángel Di María et Serjo Gerasi.
Qui plus est, ses deux réalisations face à Manchester City ont propulsé Al-Hilal en quarts de finale de la Coupe du monde des clubs, au terme d’une victoire historique (4-3).
Certains objecteront qu’il ne marque que face à des cages vides ; pourtant, si cela illustre avant tout sa capacité à se déplacer intelligemment dans la surface, il a également inscrit plusieurs buts après des actions difficiles.
Quant aux occasions manquées, elles font partie du quotidien de nombreux attaquants. Même Cristiano Ronaldo, capitaine d’Al-Nassr, a été le joueur qui a le plus gaspillé d’occasions franches en championnat saoudien la saison passée, tandis que le Mexicain Julián Quintonis, star d’Al-Qadisiyah, pointait à la troisième place de ce classement, malgré son statut de meilleur buteur.
La différence avec Núñez, c’est que, malgré ces échecs ponctuels, Leonardo inscrit davantage de buts qu’il n’en manque, et son bilan reste largement positif.