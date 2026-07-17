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L’erreur de Marcus Leonardo… Le chaos d’Enzagi a-t-il sacrifié l’avenir d’Al-Hilal pour un prix dérisoire ?

FEATURES
M. Leonardo
K. Benzema
D. Nunez
S. Inzaghi
Al Hilal
Ajax
Saudi Pro League
Brésil
France
Uruguay
Italie
Arabie saoudite
Pays-Bas

L'attaquant brésilien pourrait bien faire regretter cette décision au « Chef ».

Le départ de l’attaquant brésilien Marcos Leonardo d’Al-Hilal n’a surpris personne : depuis plusieurs semaines, l’opération était actée. Reste que le club saoudien pourrait regretter cette décision, à court ou long terme.

L’attaquant brésilien a officiellement quitté Al-Hilal ce vendredi pour s’engager avec le club néerlandais de l’Ajax Amsterdam lors du mercato estival, signant un contrat de cinq ans qui expirera en 2031.

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    Le chaos d’Inzaghi

    Marcus Leonardo a fait les frais du désordre qui a régné à Al-Hilal sous la direction de l’Italien Simone Inzaghi, surtout en attaque.

    Avant l’arrivée d’Inzaghi, Marcus Leonardo était la deuxième option offensive du club saoudien derrière le Serbe Aleksandar Mitrović. Il a toutefois hérité du poste de titulaire en raison des blessures à répétition de ce dernier.

    Avec l’arrivée de l’entraîneur italien, le club cherche un nouveau numéro 9 après le départ de Mitrović. Après l’échec du dossier Victor Osimhen (Naples), « Al-Za’im » recrute l’Uruguayen Darwin Núñez, en provenance de Liverpool.

    Le plan initial était de l’enregistrer comme attaquant « sous-âge », comme la saison précédente, mais la direction a découvert qu’il avait dépassé la limite d’âge et qu’il occuperait donc l’une des huit places réservées aux joueurs étrangers.

    Face aux performances décevantes de Núñez, le club a profité de la blessure du latéral portugais João Cancelo pour le sortir de la liste locale et inscrire Marcos Leonardo à sa place, d’abord comme doublure de la star uruguayenne, avant de lui ravir la place de titulaire.

    Le mercato hivernal a toutefois accentué le désordre : le club a alors enrôlé deux autres attaquants, l’expérimenté Français Karim Benzema et le jeune Ivoirien Mohamed Kader Miti.

    L’arrivée de Benzema et de Miti a de nouveau marginalisé Marcos Leonardo : le Français a immédiatement pris la place de titulaire, tandis que l’Ivoirien a été positionné comme son suppléant ; le Brésilien s’est alors retrouvé relégué au second plan, d’autant que Nunez a lui aussi été écarté de la liste locale.

    À l’issue de la saison, le club se retrouvait donc avec quatre avant-postes non nationaux, dont trois « seniors » (Benzema, Núñez et Marcos Leonardo). Le club a alors tranché : c’est l’attaquant brésilien qui a fait les frais de ce surnombre.

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    Al-Hilal sacrifie son avenir

    Al-Hilal semble avoir fait le choix stratégique de se séparer de Marcos Leonardo, son attaquant le plus jeune (23 ans), plutôt que de compromettre son avenir sportif.

    À l’opposé, Benzema fêtera ses 39 ans fin 2026 et Núñez en aura 27.

    Mais le problème ne se limite pas à l’âge : depuis son arrivée à Al-Hilal, Benzema est régulièrement victime de blessures, ayant disputé seulement 13 matchs et manqué 5 rencontres en trois épisodes pour cause d’indisponibilité médicale.

    Certes, il a inscrit 9 buts et délivré 5 passes décisives lors de ces 13 rencontres, mais sa régularité demeure incertaine, eu égard à son âge et à la récurrence de ses pépins physiques.

    Quant à Núñez, ses difficultés offensives sont évidentes : il n’a inscrit que 9 buts en 24 matchs avec Al-Hilal, soit une moyenne proche d’un but tous les trois matchs.

    Des difficultés qui ne datent pas d’hier : à Liverpool, il n’avait marqué que 7 buts en 47 matchs, un ratio qui laisse peu d’espoir d’amélioration.

    Au vu de ces éléments, la présence de Marcos Leonardo aurait pu s’avérer précieuse : il aurait pu pallier les absences de Benzema ou même lui succéder à l’issue de la saison.

  • Le problème des occasions manquées

    Le départ de Leonardo n’a surpris personne. Depuis son arrivée à la Kingdom Arena durant l’été 2024, l’attaquant brésilien a été la cible de vives critiques en raison de plusieurs occasions faciles manquées.

    Ce constat n’est pas le fruit de l’imagination : si l’attaquant brésilien a parfois manqué des occasions faciles, il a aussi compensé en inscrivant des buts décisifs, comme le prouvent ses statistiques dans les grandes compétitions disputées par « El Líder ».

    L’été dernier, l’attaquant brésilien a inscrit 4 buts lors de la Coupe du monde des clubs, ce qui lui a permis de se hisser en tête du classement des meilleurs buteurs de la compétition, à égalité avec Gonzalo García, Ángel Di María et Serjo Gerasi.

    Qui plus est, ses deux réalisations face à Manchester City ont propulsé Al-Hilal en quarts de finale de la Coupe du monde des clubs, au terme d’une victoire historique (4-3).

    Certains objecteront qu’il ne marque que face à des cages vides ; pourtant, si cela illustre avant tout sa capacité à se déplacer intelligemment dans la surface, il a également inscrit plusieurs buts après des actions difficiles.

    Quant aux occasions manquées, elles font partie du quotidien de nombreux attaquants. Même Cristiano Ronaldo, capitaine d’Al-Nassr, a été le joueur qui a le plus gaspillé d’occasions franches en championnat saoudien la saison passée, tandis que le Mexicain Julián Quintonis, star d’Al-Qadisiyah, pointait à la troisième place de ce classement, malgré son statut de meilleur buteur.

    La différence avec Núñez, c’est que, malgré ces échecs ponctuels, Leonardo inscrit davantage de buts qu’il n’en manque, et son bilan reste largement positif.

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  • Le montant perçu pour le départ de Leonardo est jugé dérisoire.

    Le problème majeur est que Al-Hilal a sacrifié son avenir pour seulement 20 millions d'euros, d'après l'annonce officielle du club néerlandais sur son site, une somme modeste au vu du potentiel de l'attaquant brésilien.

    L’été 2024, Al-Hilal avait déboursé 40 millions d’euros pour recruter Marcos Leonardo, un avant-centre prometteur de Benfica, malgré des statistiques modestes (8 buts en 24 matchs, soit un toutes les trois rencontres).

    Au terme de deux saisons, le joueur de 23 ans a donc été cédé pour la moitié de son prix d’achat, malgré 48 buts marqués en 82 matchs (soit plus d’un but tous les deux matchs) et une expérience enrichie par les compétitions continentales et mondiales.

    Même comparé à ses pairs du Kingdom Arena, Leonardo part pour un montant inférieur à la moitié de celui déboursé pour recruter Darwin Núñez à l’été 2025, soit plus de 50 millions d’euros, malgré une différence de niveau évidente.

    Au total, Al-Hilal a probablement commis l’une des plus grosses erreurs de l’été, dont les répercussions se feront sentir non seulement la saison prochaine, mais aussi les années suivantes, lorsque Leonardo s’imposera comme une star et que sa valeur aura explosé.

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