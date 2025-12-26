En Allemagne, nous avons une autre course à une seule équipe en Bundesliga, avec le Bayern Munich de Vincent Kompany, déjà détenteur d'une avance de neuf points sur le Borussia Dortmund au sommet. Un récit prévisible ne se déroule cependant pas en Ligue 1, alors que le Paris Saint-Germain voit sa suprématie contestée par Lens, une surprise, tandis que Marseille et Lille ont jusqu'à présent également montré la régularité nécessaire pour prétendre à la couronne française.

Le plus grand drame est fourni par la Serie A, où les cinq premières équipes sont séparées par seulement quatre points, avec l'Inter en tête devant les rivaux historiques, l'AC Milan, les champions italiens en titre Naples, une Roma bien améliorée et une Juventus renaissante.

Pendant ce temps, deux équipes sont en lice pour le titre en Liga, où Barcelone tient actuellement le Real Madrid en respect, tandis que dans la Premier League, Arsenal a de nouveau émergé comme le leader initial et semble avoir cette fois-ci une véritable capacité à durer, bien que Manchester City soit juste derrière après être revenu à un niveau proche de leur meilleur, et Aston Villa se bat également en haut de tableau alors qu'ils continuent de s'améliorer d'année en année sous Unai Emery.

Arsenal est également en tête de la phase de championnat de la Ligue des champions, deux points devant le Bayern. Derrière eux, la course pour une place parmi les huit premiers et une qualification automatique pour les huitièmes de finale reste très ouverte à l'approche des deux derniers matchs, avec des équipes comme Liverpool, Dortmund, Chelsea et le Barça toutes juste en dessous de la ligne de coupe.

Mais qui ont été les meilleurs performeurs ? GOAL a assemblé notre Équipe Européenne de la Saison 2025-26 jusqu'à présent, avec nos choix basés sur les statistiques individuelles de chaque joueur et leur capacité à définir le standard d'excellence pour les équipes en quête de titres...