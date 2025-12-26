European team of the season 2025-26 GFX 16:9Getty/GOAL
L'équipe européenne de la saison 2025-26 de GOAL jusqu'à présent : Kylian Mbappe et Lamine Yamal font partie de la sélection

À mi-parcours de la saison, il est temps de mettre en lumière les joueurs qui ont eu le plus grand impact dans les principaux championnats européens. Mais d'abord, faisons un tour d'horizon de la situation.

En Allemagne, nous avons une autre course à une seule équipe en Bundesliga, avec le Bayern Munich de Vincent Kompany, déjà détenteur d'une avance de neuf points sur le Borussia Dortmund au sommet. Un récit prévisible ne se déroule cependant pas en Ligue 1, alors que le Paris Saint-Germain voit sa suprématie contestée par Lens, une surprise, tandis que Marseille et Lille ont jusqu'à présent également montré la régularité nécessaire pour prétendre à la couronne française.

Le plus grand drame est fourni par la Serie A, où les cinq premières équipes sont séparées par seulement quatre points, avec l'Inter en tête devant les rivaux historiques, l'AC Milan, les champions italiens en titre Naples, une Roma bien améliorée et une Juventus renaissante.

Pendant ce temps, deux équipes sont en lice pour le titre en Liga, où Barcelone tient actuellement le Real Madrid en respect, tandis que dans la Premier League, Arsenal a de nouveau émergé comme le leader initial et semble avoir cette fois-ci une véritable capacité à durer, bien que Manchester City soit juste derrière après être revenu à un niveau proche de leur meilleur, et Aston Villa se bat également en haut de tableau alors qu'ils continuent de s'améliorer d'année en année sous Unai Emery.

Arsenal est également en tête de la phase de championnat de la Ligue des champions, deux points devant le Bayern. Derrière eux, la course pour une place parmi les huit premiers et une qualification automatique pour les huitièmes de finale reste très ouverte à l'approche des deux derniers matchs, avec des équipes comme Liverpool, Dortmund, Chelsea et le Barça toutes juste en dessous de la ligne de coupe.

Mais qui ont été les meilleurs performeurs ? GOAL a assemblé notre Équipe Européenne de la Saison 2025-26 jusqu'à présent, avec nos choix basés sur les statistiques individuelles de chaque joueur et leur capacité à définir le standard d'excellence pour les équipes en quête de titres...

    Gardien de but : Thibaut Courtois (Real Madrid)

    Thibaut Courtois a été plus occupé qu'il ne l'aurait souhaité cette saison, car le Real Madrid a rapidement perdu son chemin sous Xabi Alonso au milieu d'une arrivée cauchemardesque de blessures défensives. Mais cela a permis au joueur de 33 ans de rappeler au monde pourquoi il est toujours le meilleur gardien de but du métier.

    Le Belge a été particulièrement impressionnant en Ligue des champions, effectuant 28 arrêts en cinq apparitions - le meilleur record de tout gardien dans la compétition après le même nombre de matchs - dont huit lors d'une prestation exceptionnelle contre Liverpool à Anfield.

    Le Real Madrid est toujours en course pour les trophées grâce à Courtois, et même ses rivaux les plus féroces s'inclinent devant sa grandeur, avec le gardien de l'Athletic Club et de l'Espagne, Unai Simon, déclarant à Diario AS en novembre : "Si Courtois ne peut pas atteindre un ballon, aucun de nous ne le peut. Il est impossible de trouver quelqu'un de meilleur que lui."

    RB : Jurrien Timber (Arsenal)

    Jurrien Timber a été essentiel à la progression d'Arsenal aux deux extrémités du terrain cette saison. Le latéral droit néerlandais agressif fait avancer l'équipe avec ses passes progressives et sa conduite de balle, et est un maître dans les situations de un contre un, comme en témoigne le fait qu'il se classe dans le top 10 des tacles gagnés en Premier League cette saison.

    "Il a été phénoménal dans tous les domaines," a déclaré Mikel Arteta après que Timber a produit une performance de star lors de la victoire 3-0 des Gunners en Ligue des Champions contre le Slavia Prague. "Je pense qu'il a porté son niveau et celui de l'équipe à une dimension différente."

    Recevoir ce type d'éloge de la part du manager en dit long. Arsenal est béni avec une qualité dans toutes les zones du terrain, mais personne n'est plus important pour leur fonctionnement collectif que Timber.

    DC : Dayot Upamecano (Bayern Munich)

    Dayot Upamecano a fait face à de nombreuses critiques pendant son temps au Bayern Munich, la principale étant qu'il n'a pas fait suffisamment pour débloquer son énorme potentiel. Le défenseur central français a cependant réduit au silence les sceptiques ces derniers mois, en fournissant la plateforme infaillible sur laquelle le Bayern a construit sa dernière attaque sur trois fronts pour les trophées.

    Forgant un nouveau partenariat redoutable avec la recrue estivale Jonathan Tah, Upamecano a été un monstre dans ses duels et a fait d'énormes progrès en termes de prise de décision, prospérant dans la ligne défensive haute de Kompany. Les spéculations sur son avenir vont bon train alors qu'il s'approche des six derniers mois de son contrat, et le Bayern doit s'assurer qu'il reste en place s'ils veulent sérieusement redevenir la force dominante en Allemagne et en Ligue des Champions, car il s'est rendu indispensable.

    DC : Gabriel Magalhaes (Arsenal)

    Arsenal ont été surnommés 'Set Piece FC' en raison de la manière dont ils ont exploité les situations de balles arrêtées pour distancer leurs rivaux dans la première moitié de la campagne, et Gabriel Magalhaes a été le visage de cette nouvelle approche. Le Brésilien est la cible chaque fois que Declan Rice ou Bukayo Saka envoie le ballon dans la surface de réparation, avec peu de joueurs capables de rivaliser avec sa physicalité naturelle et sa détermination.

    Gabriel contribuera avec des buts cruciaux, comme son but de la victoire dans le temps additionnel à Newcastle, et s'élèvera le plus haut pour éliminer tout danger aérien en défense. Il joue également un rôle clé dans le jeu de construction de l'équipe avec sa distribution qui brise les lignes. Pour illustrer ce point, la meilleure performance de la saison du joueur de 27 ans est survenue lors de la victoire 4-0 des Gunners contre l'Atletico Madrid, où il n'a pas seulement marqué le premier but, mais a également complété 89 pour cent de ses passes et créé une chance clé. 

    LB : Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

    Nuno Mendes a terminé 10e dans le vote du Ballon d'Or 2025, devant des superstars comme Harry Kane, Vinicius Jr et Robert Lewandowski, et il se trouvait également quatre places au-dessus de son coéquipier du PSG, Désiré Doué, qui a été leur héros en finale de la Ligue des champions avec deux buts lors de la victoire 5-0 contre l'Inter. Il ne fait aucun doute que Mendes méritait cette position, car il n'y avait pas de meilleur arrière gauche en Europe la saison dernière, et c'est également le cas entre août et décembre.

    La vitesse et l'athlétisme du joueur de 23 ans, à la fois en défense et en attaque, ont été vitaux pour le PSG sur les côtés, et il possède la qualité technique et l'équilibre pour rentrer à l'intérieur et lier le jeu, réalisant son meilleur travail dans les demi-espaces. Mendes a accumulé huit contributions décisives dans toutes les compétitions déjà cette saison, dont deux lors de la victoire 7-2 contre le Bayer Leverkusen et une autre dans la victoire 2-1 du PSG à Barcelone, au cours de laquelle il a complètement annulé le généralement inarrêtable Lamine Yamal. Gagner ce duel seul montre à quel point Mendes est excellent.

    AD : Lamine Yamal (Barcelone)

    Yamal est cependant toujours le joueur le plus électrisant de la planète, malgré des difficultés avec un problème chronique à l'aine au cours des derniers mois. Même lorsqu'il n'est pas à 100 %, le jeune de 18 ans s'est imposé comme l'ultime faiseur de différence pour le Barça, accumulant 20 buts et passes décisives en 20 matchs, y compris un remarquable effort en solo contre Club Bruges en Ligue des champions.

    Des problèmes défensifs familiers empêchent encore les Blaugranas d'atteindre le niveau supérieur, mais la brillance de Yamal les rend souvent insignifiants. Il est une source constante de magie, comme le montre sa récolte de plus de 80 actions créatrices de tirs en Liga - un chiffre seulement surpassé par Kylian Mbappé - alors qu'il a jusqu'à présent offert le plus de passes décisives dans la division en 2025-26 (huit).

    Yamal a dû faire face à des blessures, à des controverses hors du terrain et à des comparaisons avec Lionel Messi plus inutiles que jamais dans la seconde moitié de 2025, mais il a d'une certaine manière continué son ascension vers le sommet du jeu. C'est un talent vraiment spécial sans plafond.

    CM : Pedri (Barcelone)

    Seul un homme dans l'équipe de Barca a brillé aussi intensément que Yamal cette saison, et c'est le génie diminutif Pedri. Il est en tête de liste pour les passes réussies par les milieux de terrain en Liga et pour les passes dans le dernier tiers, tandis qu'il se classe deuxième pour les dribbles réussis.

    Pedri est le cœur de l'équipe de Flick et donne l'exemple par son calme et sa classe dans les situations de haute pression. Le patron du Barca l'a décrit comme un "joueur absolument incroyable" après sa dernière prestation magistrale contre Osasuna, ce qui est absolument exact. Depuis qu'Andres Iniesta était à son apogée, les géants catalans n'ont plus pu compter sur un milieu de terrain aussi élégant et intelligent, et le travail acharné de Pedri en dehors du ballon a également été vital pour aider à compenser les limites défensives de l'équipe.

    CM : Vitinha (Paris Saint-Germain)

    Pour l'instant, cependant, Pedri est deuxième sur la liste des grands meneurs de jeu en profondeur en Europe, derrière Vitinha. L'orchestrateur portugais du PSG a été à nouveau le joueur le plus constant dans les rangs de Luis Enrique, avec le patron de Tottenham Thomas Frank prédisant "qu'il sera le prochain vainqueur du Ballon d'Or" après avoir vu l'ancien échec des Wolves tourner autour de son équipe en Ligue des Champions.

    Vitinha a obtenu une note de 9,9 sur Sofascore après avoir marqué un triplé lors de la victoire palpitante 5-3 du PSG contre les Spurs, mais les buts ne sont généralement pas son fort. C'est lui qui dicte le tempo pour les champions d'Europe en titre, cherchant toujours à ouvrir de nouvelles voies de passe et à porter le ballon vers l'avant.

    On a l'impression que le ballon est collé aux pieds de Vitinha, et il perd très rarement la possession, le joueur de 25 ans se plaçant largement en tête pour les passes complétées aussi bien en Ligue des Champions qu'en Ligue 1. Il est aussi un lecteur accompli du jeu qui excelle à casser le jeu, donnant le ton pour le système de contre-pressing de Luis Enrique.

    AG: Luis Diaz (Bayern Munich)

    Luis Diaz défend très solidement sa position en tant que meilleur transfert de l'été 2025. Le Bayern avait une tâche difficile pour remplacer Leroy Sane lorsqu'il est parti pour Galatasaray, mais Diaz s'est avéré être une amélioration par rapport à l'ancien ailier de Manchester City, marquant 13 buts et ajoutant sept passes décisives lors de ses 22 premières apparitions pour les géants allemands, tout en établissant un rapport télépathique avec Kane.

    Seuls Kane et Serhou Guirassy de Dortmund affichent un total de buts attendus (xG) supérieur à celui de Diaz en Bundesliga cette saison, ce qui reflète son style de jeu direct et sa précision dans ses tirs et passes. Avec le recul, Liverpool regrette probablement maintenant de ne pas avoir retenu le Colombien travailleur, qui a également dirigé le pressing du Bayern et été leur principale sortie en phase de transition.

    Kompany a exprimé sa conviction que la "créativité chaotique" de Diaz a apporté quelque chose de nouveau au Bayern en attaque, peut-être mieux résumée par son exhibition à deux buts contre PSG qui a été ponctuée par un carton rouge. Que le chaos continue longtemps.

    AV: Erling Haaland (Manchester City)

    Selon les normes élevées de Haaland, 22 buts en Premier League pour Man City en 2024-25 représentaient un rendement décevant. Mais le Norvégien n'est plus qu'à trois buts de ce chiffre avec 21 matchs restants à jouer cette fois-ci, et pourrait battre son record de saison unique de 36 buts, alors que l'équipe de Pep Guardiola commence enfin à rugir à nouveau après une année exceptionnellement rare en demi-teinte.

    Le prix du meilleur buteur de la Ligue des champions est également à la portée de Haaland, car il est actuellement deuxième ex æquo avec six buts, et avec des matchs de phase finale de ligue favorables contre Bodo/Glimt et Galatasaray à venir. L'ancien joueur de Dortmund n'a pas d'égal en tant que pur buteur, mais nous le savions déjà.

    Encore plus impressionnants sont les progrès que Haaland a réalisés dans son contrôle de balle et son jeu de passes, qui sont désormais plus proches du style tiki-taka pour lequel Guardiola est connu, et les efforts supplémentaires qu'il a déployés défensivement, notamment lors du déroute 3-0 du derby contre Manchester United qui l'a vu livrer, selon les mots de Phil Foden, "une performance complète" avec six dégagements, deux récupérations, une passe clé, et ses habituels deux buts.

    AV: Kylian Mbappe (Real Madrid)

    Enfin, mais non des moindres, voici le nouveau n°10 extraordinaire du Real Madrid : Kylian Mbappé. Luka Modric a remis ce maillot emblématique, également porté par Cristiano Ronaldo, à Mbappé après son départ cet été, et l'ancien superstar du PSG a depuis prouvé qu'il en était plus que digne, marquant 29 buts en 24 matchs pour s'imposer en tête des classements des buteurs de la Liga et de la Ligue des Champions.

    Mbappé a inscrit 44 buts dans toutes les compétitions lors de sa première année au Bernabeu alors qu'il portait une équipe désorganisée, et il est devenu encore plus prolifique malgré une nouvelle régression de Madrid. C'est pourquoi il est préféré dans cette position à Kane, qui a été tout aussi prolifique, mais dans une équipe du Bayern qui fonctionne à pleine capacité. Sans Mbappé, les Blancos ne seraient pas encore en lice pour les plus grands trophées.

    Ce n'est pas seulement une question de buts pour Mbappé ; le joueur de 26 ans affiche le total d'assistance attendue (xA) le plus élevé en Espagne et le plus grand nombre d'occasions créées. Il fait tout ce qui est en son pouvoir pour propulser Madrid vers le haut, tout comme Ronaldo à son apogée, et mérite beaucoup plus de la part de ceux qui l'entourent.

