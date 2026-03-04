Getty Images Sport
L'entraîneur de Fenerbahçe transporté d'urgence à l'hôpital pour une « infection grave », confirme le grand club turc
Urgence médicale et hospitalisation
Des informations confirmées par la suite par le club turc ont révélé que l'entraîneur principal du Fenerbahçe, Tedesco, avait été victime d'un grave problème de santé. Le tacticien de 40 ans a été admis à l'hôpital en début de semaine après avoir contracté une grave maladie respiratoire. Cette hospitalisation soudaine et immédiate a naturellement suscité une vive inquiétude au sein de la communauté footballistique mondiale et parmi les fervents supporters du Fenerbahçe.
Il a depuis été révélé que la cause sous-jacente de cette situation médicale alarmante était une pneumonie soudaine. Heureusement, après avoir reçu des soins médicaux d'urgence, l'ancien entraîneur de Schalke et du RB Leipzig a pu quitter l'hôpital. Il poursuit désormais son processus de convalescence dans le confort de sa résidence à Istanbul, mais il reste totalement indisponible pour les tâches immédiates liées à l'équipe première tant que son traitement est en cours.
Déclaration officielle du club concernant Tedesco
Soucieux de clarifier la situation et de mettre fin aux rumeurs qui circulaient au sujet de l'absence de leur entraîneur, les dirigeants du grand club d'Istanbul ont publié un communiqué officiel. La déclaration officielle du club confirmait directement la situation en ces termes : « Le traitement de notre directeur technique Domenico Tedesco, atteint d'une infection grave, se poursuit. » Cette transparence a rassuré les supporters après sa disparition soudaine du bord du terrain.
Cette grave infection explique pourquoi le tacticien germano-italien était manifestement absent lors du match très disputé de Super Lig contre Antalyaspor le week-end dernier. Ce match très attendu s'est finalement soldé par un frustrant match nul 2-2 pour les Canaries jaunes, qui ont ainsi perdu de précieux points. Tedesco, qui avait courageusement pris la relève du légendaire José Mourinho en septembre, avait maintenu une forte pression pour remporter des trophées avant que ce malheureux contretemps médical ne survienne.
Absence lors du match de coupe et solution provisoire
Le moment où survient cette grave maladie respiratoire est particulièrement difficile pour Fenerbahçe, car l'équipe est actuellement engagée sur plusieurs fronts exigeants. Par conséquent, Tedesco sera physiquement incapable de diriger l'équipe depuis le banc de touche lors du match crucial de la Coupe de Turquie contre Gaziantep mercredi soir. La gestion de ces matchs à élimination directe nécessite des conseils tactiques avisés, ce qui fait de son absence forcée un obstacle important pour les aspirations immédiates de l'équipe à remporter un titre cette saison.
Afin d'assurer la continuité pendant cette période difficile, le club a confié à l'entraîneur adjoint Zeki Murat Gole les fonctions de direction par intérim. Gole prendra les rênes de l'équipe première pour le prochain match de coupe, avec pour objectif de remporter une victoire cruciale et de maintenir en vie les rêves de coupe nationale. Le staff technique travaille collectivement pour mettre en œuvre la vision tactique de Tedesco, tandis que celui-ci soutient les efforts de l'équipe depuis son domicile.
Impact sur la course au titre et rendement attendu
Malgré la gravité indéniable du diagnostic initial, les perspectives actuelles concernant le retour éventuel de Tedesco sur le banc restent prudemment optimistes. Le personnel médical de Fenerbahçe suit de près son rétablissement et a indiqué qu'il pourrait potentiellement reprendre du service très bientôt. Si son état de santé continue de s'améliorer à ce rythme prometteur, le club espère qu'il pourra prendre place sur le banc lors du match crucial de championnat qui opposera son équipe à Samsunspor ce week-end.
À seulement quatre points de son grand rival Galatasaray, et avec seulement 10 matchs décisifs à jouer dans la saison, Fenerbahçe a désespérément besoin des conseils de son leader. Les supporters et les joueurs espèrent tous que Tedesco se remettra complètement de sa pneumonie, permettant ainsi au club de combler son retard en tête du classement sans mettre en danger sa santé à long terme.
