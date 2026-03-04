L'entraîneur de Fenerbahçe transporté d'urgence à l'hôpital pour une « infection grave », confirme le grand club turc

Des informations confirmées par la suite par le club turc ont révélé que l'entraîneur principal du Fenerbahçe, Tedesco, avait été victime d'un grave problème de santé. Le tacticien de 40 ans a été admis à l'hôpital en début de semaine après avoir contracté une grave maladie respiratoire. Cette hospitalisation soudaine et immédiate a naturellement suscité une vive inquiétude au sein de la communauté footballistique mondiale et parmi les fervents supporters du Fenerbahçe.

Il a depuis été révélé que la cause sous-jacente de cette situation médicale alarmante était une pneumonie soudaine. Heureusement, après avoir reçu des soins médicaux d'urgence, l'ancien entraîneur de Schalke et du RB Leipzig a pu quitter l'hôpital. Il poursuit désormais son processus de convalescence dans le confort de sa résidence à Istanbul, mais il reste totalement indisponible pour les tâches immédiates liées à l'équipe première tant que son traitement est en cours.