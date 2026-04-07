L'élimination du Real commence par la prudence... Kompany refuse de crier victoire trop tôt

L'entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, se réjouit de la victoire 2-1 remportée ce soir au Santiago Bernabéu, le fief du Real Madrid, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, mais il sait que la bataille contre les Merengues, qui ne lâchent rien, n'est pas encore terminée.

Le Bayern a imposé son jeu lors du match de ce mardi et rentre chez lui avec une précieuse victoire grâce à des buts de Luis Díaz (41e) et Harry Kane (46e) en début de seconde période, avant que Kylian Mbappé ne redonne espoir au Real Madrid (74e).

Le Real Madrid a failli bouleverser les plans du club bavarois à la 60e minute lorsque Vinícius Júnior s'est retrouvé seul face au gardien Manuel Neuer, mais il a tiré sur le poteau, laissant la confrontation ouverte à toutes les possibilités avant leur nouvelle rencontre à l'Allianz Arena mercredi prochain.

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