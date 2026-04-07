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Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

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L'élimination du Real commence par la prudence... Kompany refuse de crier victoire trop tôt

Real Madrid vs Bayern Munich
Real Madrid
Bayern Munich
Ligue des Champions
V. Kompany
Espagne
Allemagne
Belgique

L'entraîneur du Bayern salue l'influence de Neuer... et souligne la qualité de Al-Merengi

L'entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, se réjouit de la victoire 2-1 remportée ce soir au Santiago Bernabéu, le fief du Real Madrid, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, mais il sait que la bataille contre les Merengues, qui ne lâchent rien, n'est pas encore terminée.

Le Bayern a imposé son jeu lors du match de ce mardi et rentre chez lui avec une précieuse victoire grâce à des buts de Luis Díaz (41e) et Harry Kane (46e) en début de seconde période, avant que Kylian Mbappé ne redonne espoir au Real Madrid (74e).

Le Real Madrid a failli bouleverser les plans du club bavarois à la 60e minute lorsque Vinícius Júnior s'est retrouvé seul face au gardien Manuel Neuer, mais il a tiré sur le poteau, laissant la confrontation ouverte à toutes les possibilités avant leur nouvelle rencontre à l'Allianz Arena mercredi prochain.
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  • Ce n'est pas le moment de faire la fête

    L'entraîneur belge a comparé cette rencontre à la première mi-temps d'un long match, affirmant qu'« il n'y a pas lieu de se réjouir outre mesure ni de se sentir pleinement satisfait, mais qu'il faut se préparer avec détermination pour le match décisif à l'Allianz Arena ».

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    Il a précisé que l'équipe avait fait preuve d'un esprit combatif et d'une performance de qualité qui lui ont permis de prendre une avance confortable, mais il a mis en garde les joueurs contre la capacité de l'adversaire à se créer des occasions dangereuses à tout moment grâce à son haut niveau de jeu, appelant à améliorer certains aspects défensifs et à veiller à conclure les attaques avec plus de précision.

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  • Un danger permanent… et l'influence de Neuwirth

    Lors de la conférence de presse d'après-match, Kompany s'est réjoui du résultat obtenu au cœur du fief du Real, estimant que toute victoire là-bas constituait un acquis sur lequel s'appuyer.

    Il a salué la capacité de ses joueurs à se montrer dangereux devant le but du Real tout au long du match, malgré la pression.

    Il a souligné que l'équipe avait eu plusieurs occasions supplémentaires de marquer davantage de buts, ce qui reflète l'esprit positif et la volonté de toujours viser la victoire cette saison.

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    Il a également souligné le rôle exceptionnel du gardien Manuel Neuer, qui continue d'afficher un niveau de jeu exceptionnel qui le place parmi les meilleurs de l'histoire grâce à sa régularité et à sa capacité à toujours briller, ce qui renforce les chances du Bayern à chaque match.

  • Une véritable chance de se qualifier

    L'entraîneur a souligné que le Bayern disposait de joueurs exceptionnels, très performants, ce qui leur offrait une réelle chance de se qualifier, mais il a insisté sur la nécessité de réitérer cette solide prestation lors du prochain match pour assurer leur place en demi-finale.

    Il a exprimé son grand respect pour la qualité du Real Madrid et sa capacité à revenir au score, appelant son équipe à se concentrer sur ses points forts, tels que le pressing haut et la création d'occasions.

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    Il a conclu ses propos sur une note optimiste quant à la possibilité de s'imposer à l'Allianz Arena, estimant que l'équipe mérite de rivaliser au plus haut niveau grâce à ce qu'elle a montré tout au long de la saison, tout en continuant à améliorer ses performances pour atteindre son meilleur niveau possible.

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