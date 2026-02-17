Getty
Traduit par
L'avenir de Harry Kane est-il décidé ? Le directeur du Bayern Munich fait une annonce importante concernant la clause libératoire dans le contrat de l'attaquant vedette
Transfert : le contrat de Kane avec le Bayern court jusqu'en 2027
Après avoir déménagé en Allemagne en 2023, en quittant Tottenham où il était le meilleur buteur de tous les temps du club de Premier League, Kane a signé un contrat avec le Bayern jusqu'en 2027. Il a réussi à lever la malédiction des trophées depuis qu'il a quitté sa zone de confort professionnelle dans son pays natal.
Après avoir remporté des titres majeurs, certains ont suggéré que Kane pourrait se lancer dans un nouveau défi, alors qu'il s'apprête à fêter ses 33 ans en juillet. Il a été révélé qu'une offre de 57 millions de livres sterling (77 millions de dollars) suffirait pour entamer des négociations en vue d'un transfert.
Le Bayern a toutefois toujours affirmé qu'il n'avait aucune intention de se séparer de son prolifique numéro 9. Kane a inscrit 126 buts en 131 apparitions pour le club, remportant deux fois le Soulier d'or et battant d'innombrables records au passage.
- Getty
La clause libératoire du contrat de Kane a expiré.
Il a été révélé que des négociations contractuelles auront bientôt lieu, Kane se sentant bien installé en Bavière avec sa femme Kate et leurs quatre enfants, et les possibilités de départ de l'Allianz Arena semblent avoir été écartées.
C'est ce qu'a déclaré Uli Hoeness, membre du conseil de surveillance du Bayern, au journal Bild: « Je tiens à être clair. Harry est une chance pour nous. Comme sa clause libératoire pour l'été 2026 a désormais expiré et que son contrat court jusqu'à l'été 2027, nous ne subissons actuellement aucune pression. »
Le Bayern cherche désormais à faire signer un nouveau contrat à Kane, et la légende du club Lothar Matthaus s'attend à ce que ce processus se déroule sans encombre. Il a déclaré à Sky Sports Deutschland: « Je ne pense pas qu'il quittera le Bayern. L'argent n'est pas sa priorité absolue ; ce qui compte pour lui, c'est de se sentir à l'aise avec les entraîneurs, ses coéquipiers et sa famille.
Il s'est bien intégré avec ses enfants. Amener sa famille avec lui est une étape importante. J'ai le sentiment que l'argent n'est pas ce qui compte pour lui. En Arabie saoudite, il gagnerait probablement trois ou quatre fois plus. Je suis convaincu qu'Harry Kane prolongera son contrat avec le FC Bayern. »
Le Bayern n'est pas sous pression concernant le contrat de Kane
Le directeur sportif Christoph Freund a déclaré que le Bayern n'était pas pressé de mener les négociations avec Kane : « Il lui reste encore un an et demi de contrat. Il se sent extrêmement bien ici. Nous ne nous inquiétons pas à ce sujet. Il devrait continuer comme ça et continuer à se sentir aussi bien avec sa famille à Munich. Il pourra alors rester à Munich pendant longtemps. »
Un autre ancien joueur des Spurs et de l'équipe d'Angleterre, Danny Murphy, a déclaré à GOAL lorsqu'on lui a demandé ce que Kane devrait faire ensuite : « Ce qui est toujours difficile quand on vieillit, c'est de trop anticiper, car nous avons tous connu cette situation où le corps ne fonctionne plus de la même manière. Si j'étais proche de Kane et que j'avais une quelconque influence sur lui, je ne l'encouragerais pas à partir, car pour l'instant, dans cette équipe de Munich, ils semblent avoir une réelle chance en Ligue des champions. Il joue aussi bien que nous l'avons toujours vu jouer. Pourquoi vouloir bouleverser cela ? »
- Getty
Kane est entré dans l'histoire en atteignant les 500 buts en carrière.
Kane a régulièrement exprimé son bonheur à Munich et a récemment franchi une nouvelle étape importante dans sa carrière. En inscrivant un doublé lors de la victoire 3-0 contre le Werder Brême, il a atteint les 500 buts en carrière, devenant ainsi le premier Anglais à atteindre ce cap.
Il est désormais en passe de battre le record de Robert Lewandowski, qui a marqué 41 buts en une seule saison en Bundesliga, avec 26 buts à son actif cette saison. Il participera à la Coupe du monde cet été en tant que capitaine et meilleur buteur de tous les temps de l'équipe nationale masculine anglaise. Il pourrait encore entrer dans l'histoire avec les Three Lions, puisqu'il espère battre leur record de 125 sélections.
Publicité