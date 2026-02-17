L'avenir de Harry Kane est-il décidé ? Le directeur du Bayern Munich fait une annonce importante concernant la clause libératoire dans le contrat de l'attaquant vedette

Il a été révélé que des négociations contractuelles auront bientôt lieu, Kane se sentant bien installé en Bavière avec sa femme Kate et leurs quatre enfants, et les possibilités de départ de l'Allianz Arena semblent avoir été écartées.

C'est ce qu'a déclaré Uli Hoeness, membre du conseil de surveillance du Bayern, au journal Bild: « Je tiens à être clair. Harry est une chance pour nous. Comme sa clause libératoire pour l'été 2026 a désormais expiré et que son contrat court jusqu'à l'été 2027, nous ne subissons actuellement aucune pression. »

Le Bayern cherche désormais à faire signer un nouveau contrat à Kane, et la légende du club Lothar Matthaus s'attend à ce que ce processus se déroule sans encombre. Il a déclaré à Sky Sports Deutschland: « Je ne pense pas qu'il quittera le Bayern. L'argent n'est pas sa priorité absolue ; ce qui compte pour lui, c'est de se sentir à l'aise avec les entraîneurs, ses coéquipiers et sa famille.

Il s'est bien intégré avec ses enfants. Amener sa famille avec lui est une étape importante. J'ai le sentiment que l'argent n'est pas ce qui compte pour lui. En Arabie saoudite, il gagnerait probablement trois ou quatre fois plus. Je suis convaincu qu'Harry Kane prolongera son contrat avec le FC Bayern. »