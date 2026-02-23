L'attaquante d'Arsenal Olivia Smith évacuée sur une civière et transportée à l'hôpital après une blessure inquiétante lors du match de la FA Cup féminine contre Bristol City

La patronne des Gunners, Renee Slegers, était ravie de voir son équipe remporter une septième victoire consécutive et réaliser un nouveau blanchissage. Elle a déclaré après coup aux médias officiels du club : « Je suis heureuse de cette victoire, heureuse que nous progressions. Encore un blanchissage. Je pense que nous ne leur avons pas laissé beaucoup d'occasions, à part quelques coups de pied arrêtés.

Oui, c'est très important de terminer cette série de cette manière. Je pense que nous en sommes à sept victoires consécutives, donc je suis vraiment contente. Les joueuses ont fait un travail incroyable pendant cette série. Elles partent maintenant, et j'ai hâte de continuer sur cette lancée lors de la prochaine série.

C'est la constance des petites actions et des bons comportements, tant sur le terrain qu'en dehors, qui a été d'un très haut niveau. Et puis je pense que quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions, et avec la qualité dont nous disposons, nous pouvons gagner des matchs grâce à cette base. C'est donc formidable. »

Arsenal aura à cœur de ne pas voir son élan freiné par une nouvelle trêve internationale, plusieurs stars seniors s'apprêtant à rejoindre leurs pays respectifs. Slegers restera en Angleterre pour travailler sur les plans tactiques des prochains matchs.

Elle a ajouté : « Les joueuses vont donc partir, changer d'environnement, elles vont représenter leur pays. Nous resterons ici pour planifier la prochaine phase. La trêve est plus longue cette fois-ci, nous serons donc sans elles pendant plus longtemps. Mais nous attendons avec impatience les deux quarts de finale que nous allons disputer et les matchs de la WSL. »