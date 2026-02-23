Getty
L'attaquante d'Arsenal Olivia Smith évacuée sur une civière et transportée à l'hôpital après une blessure inquiétante lors du match de la FA Cup féminine contre Bristol City
Smith a subi un violent choc à la tête lors d'un match de la FA Cup.
Smith est devenue la première joueuse à atteindre le million de livres sterling dans le football féminin lorsqu'elle a quitté Liverpool pour Arsenal à l'été 2025. La jeune femme de 21 ans a eu du mal à s'imposer dans son nouvel environnement.
Une blessure inopportune n'a pas arrangé les choses, mais l'attaquante très prometteuse pourrait ne pas être écartée des terrains aussi longtemps qu'on le craignait initialement. Smith a été victime d'un violent choc à la tête au début de la deuxième mi-temps d'un match de coupe contre Bristol City.
Elle a été équipée d'une minerve avant d'être évacuée du terrain, sous les applaudissements du public. Cette interruption inquiétante a entraîné 14 minutes de temps additionnel. Il a été suggéré que Smith souffrait d'une commotion cérébrale, ce qui l'obligerait à faire une pause dans ses entraînements et ses engagements sportifs.
Les blessures ne rendent pas service à Smith, qui est en train de marquer l'histoire
Les fans n'ont pas tardé à inonder les réseaux sociaux de messages de soutien. D'autres ont rapidement fait remarquer qu'« Olivia Smith n'a pas beaucoup de chance avec les blessures cette saison ». Une blessure à la hanche contractée lors d'un match international en octobre a entravé sa progression dans le nord de Londres.
Smith a toutefois inscrit huit buts pour Arsenal lors de sa première saison et reste la deuxième meilleure buteuse du club toutes compétitions confondues. Elle espère jouer un rôle de premier plan dans la conquête des grands titres nationaux et internationaux.
Arsenal, qui cherche à défendre avec succès son titre en Ligue des champions en 2025-2026, s'est facilement imposé 3-0 contre Bristol City lors du cinquième tour de la FA Cup. Kim Little, Victoria Pelova et Frida Maanum, qui a remplacé Smith, ont toutes marqué contre les Robins.
Slegers réagit après sa septième victoire consécutive
La patronne des Gunners, Renee Slegers, était ravie de voir son équipe remporter une septième victoire consécutive et réaliser un nouveau blanchissage. Elle a déclaré après coup aux médias officiels du club : « Je suis heureuse de cette victoire, heureuse que nous progressions. Encore un blanchissage. Je pense que nous ne leur avons pas laissé beaucoup d'occasions, à part quelques coups de pied arrêtés.
Oui, c'est très important de terminer cette série de cette manière. Je pense que nous en sommes à sept victoires consécutives, donc je suis vraiment contente. Les joueuses ont fait un travail incroyable pendant cette série. Elles partent maintenant, et j'ai hâte de continuer sur cette lancée lors de la prochaine série.
C'est la constance des petites actions et des bons comportements, tant sur le terrain qu'en dehors, qui a été d'un très haut niveau. Et puis je pense que quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions, et avec la qualité dont nous disposons, nous pouvons gagner des matchs grâce à cette base. C'est donc formidable. »
Arsenal aura à cœur de ne pas voir son élan freiné par une nouvelle trêve internationale, plusieurs stars seniors s'apprêtant à rejoindre leurs pays respectifs. Slegers restera en Angleterre pour travailler sur les plans tactiques des prochains matchs.
Elle a ajouté : « Les joueuses vont donc partir, changer d'environnement, elles vont représenter leur pays. Nous resterons ici pour planifier la prochaine phase. La trêve est plus longue cette fois-ci, nous serons donc sans elles pendant plus longtemps. Mais nous attendons avec impatience les deux quarts de finale que nous allons disputer et les matchs de la WSL. »
Calendrier des matchs d'Arsenal : prochaine étape pour les Gunners en quête de trophées
Arsenal disputera deux matchs à domicile contre ses rivaux londoniens, les Lionesses de City et West Ham, avant d'accueillir Chelsea, son adversaire en WSL, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, le 24 mars. Un derby contre son grand rival Tottenham s'intercalera entre les deux rencontres européennes contre les Blues. Le tirage au sort des quarts de finale de la FA Cup féminine aura lieu lundi, les Gunners cherchant à remporter ce trophée pour la première fois depuis 2016.
