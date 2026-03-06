Getty Images Sport
L'attaquant de la Liga Rafa Mir risque plus de 10 ans de prison pour viol présumé
Accusations formelles et demandes de peine
Le parquet espagnol a officiellement requis une peine combinée de 10 ans et six mois à l'encontre de Mir. Selon les informations du journal Las Provincias, le jeune homme de 28 ans est accusé d'agression sexuelle aggravée et de coups et blessures. La peine requise se décompose comme suit : neuf ans pour l'accusation principale d'agression et 18 mois supplémentaires pour les blessures infligées à la victime présumée. L'affaire remonte au début du mois de septembre 2024, lorsque Mir a été arrêté à la suite d'un incident survenu à son domicile. Bien qu'il ait été jugé par les tribunaux en octobre 2025, l'attaquant a exercé son droit de ne pas témoigner à l'époque, ce qui a conduit à cette dernière évolution judiciaire.
Sanctions financières et ordonnances restrictives
Au-delà de la peine d'emprisonnement, le ministère public demande des mesures strictes pour protéger la victime. S'il est reconnu coupable, Mir se verra interdire de s'approcher à moins de 500 mètres de la femme pendant 13 ans et devra purger sept ans de liberté surveillée à sa sortie de prison. En outre, le ministère public a demandé une indemnisation de 64 000 euros pour préjudice moral et physique. Dans une interview accordée à AS au début de l'année, Mir a conservé son calme, déclarant : « Je suis très serein. Nous sommes dans une procédure judiciaire et cela prend du temps. Nous attendons l'acte d'accusation et sommes très impatients d'aller au procès. »
Une période mouvementée pour l'attaquant
Cette évolution juridique vient couronner ce qui a été décrit comme la semaine la plus tumultueuse de la carrière de Mir. La demande de condamnation fait suite à des accusations distinctes portées par le joueur de l'Espanyol Omar El Hilali, qui a accusé l'attaquant d'Elche d'avoir tenu des propos racistes lors d'un match récent. Le problème a éclaté en deuxième mi-temps lorsque Hilali a déclaré à l'arbitre qu'il avait entendu un commentaire raciste attribué à Mir, déclenchant le protocole antiracisme et un bref arrêt de jeu. Selon El Periodico Mediterraneo, le rapport a enregistré la plainte, mais a noté qu'aucun officiel ne l'avait entendue.
Ces controverses qui se chevauchent ont exercé une pression considérable sur Elche, qui a signé l'attaquant en prêt de Séville. Le club est désormais contraint de gérer les implications sportives et en termes de relations publiques d'avoir un attaquant titulaire risquant une décennie derrière les barreaux, tout en se battant pour gagner des points en Liga.
Dates des procès et incertitude professionnelle
Jusqu'à ce qu'un verdict soit rendu, l'attaquant reste éligible pour jouer, mais son avenir à long terme dans le football professionnel est incertain. Elche et son club d'origine, Séville, suivront probablement la situation de près, car une condamnation entraînerait la résiliation immédiate de ses contrats. Sur le terrain, Mir doit relever le défi de rester concentré malgré l'attention intense des médias. L'acte d'accusation étant désormais public, la pression exercée par les supporters et les groupes de défense des droits de l'homme pour que le club prenne des mesures disciplinaires devrait s'intensifier.
