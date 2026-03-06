L'attaquant de la Liga Rafa Mir risque plus de 10 ans de prison pour viol présumé

Cette évolution juridique vient couronner ce qui a été décrit comme la semaine la plus tumultueuse de la carrière de Mir. La demande de condamnation fait suite à des accusations distinctes portées par le joueur de l'Espanyol Omar El Hilali, qui a accusé l'attaquant d'Elche d'avoir tenu des propos racistes lors d'un match récent. Le problème a éclaté en deuxième mi-temps lorsque Hilali a déclaré à l'arbitre qu'il avait entendu un commentaire raciste attribué à Mir, déclenchant le protocole antiracisme et un bref arrêt de jeu. Selon El Periodico Mediterraneo, le rapport a enregistré la plainte, mais a noté qu'aucun officiel ne l'avait entendue.

Ces controverses qui se chevauchent ont exercé une pression considérable sur Elche, qui a signé l'attaquant en prêt de Séville. Le club est désormais contraint de gérer les implications sportives et en termes de relations publiques d'avoir un attaquant titulaire risquant une décennie derrière les barreaux, tout en se battant pour gagner des points en Liga.