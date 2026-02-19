AFP
L'attaquant de la Juventus souhaite rejoindre Barcelone pour remplacer Robert Lewandowski
Vlahovic vise un transfert au Barça
L'aube d'une nouvelle ère au Camp Nou pourrait être marquée par l'arrivée de l'un des buteurs les plus efficaces de la Serie A. Selon Tuttosport, l'attaquant de la Juventus Vlahovic a clairement fait part de ses intentions, visant un transfert très médiatisé à Barcelone cet été. L'international serbe, dont l'avenir à Turin fait l'objet d'intenses spéculations, est apparu comme le candidat idéal pour combler le vide que laissera Lewandowski.
Les médias italiens continuent d'affirmer que l'attaquant serbe souhaite avant tout rejoindre Barcelone, signalant ainsi son désir de se tester dans les rangs des Blaugrana, qui traversent actuellement une période de transition au niveau de leur ligne d'attaque. Vlahovic se trouve dans une position très avantageuse, son contrat actuel avec la Juventus touchant à sa fin, ce qui fait de lui l'un des joueurs les plus attractifs du marché.
Les négociations pour une prolongation à Turin n'ayant pas abouti, le joueur de 26 ans est en passe de devenir l'un des agents libres les plus convoités du football européen. Cette disponibilité correspond parfaitement à la stratégie du FC Barcelone, qui doit remplacer de toute urgence son légendaire numéro neuf polonais.
La recherche du successeur idéal par Barcelone
Le directeur sportif du Barça, Deco, est chargé de trouver un successeur capable de maintenir le niveau de performance requis dans un club aussi prestigieux. Cependant, la situation financière reste un obstacle, car on ne sait pas encore quelle marge de manœuvre salariale les Catalans auront pour faciliter l'arrivée d'un joueur aussi prestigieux. Si Vlahovic a fait connaître sa préférence, il n'est pas le seul nom sur la liste.
L'attaquant de l'Atlético Madrid, Julian Alvarez, reste l'option préférée du conseil d'administration, mais il semble difficile de conclure un accord pour l'Argentin compte tenu du montant probable du transfert. Cela rend Vlahovic de plus en plus attractif, notamment en raison de son statut potentiel d'agent libre. Les informations provenant d'Italiesuggèrent que Vlahovic donnera la priorité à un transfert à Barcelone, estimant que sa présence physique pourrait assurer une transition en douceur après l'ère Lewandowski.
Vlahovic correspond au profil d'un numéro neuf traditionnel, alors que d'autres cibles pourraient offrir plus de polyvalence. Au début du mois, le préparateur physique de la Serbie, Dusan Ilic, a laissé entendre que l'attaquant finirait par rejoindre l'Espagne, déclarant : « Vlahovic a la mentalité et les qualités physiques nécessaires pour mener une ligne comme celle de Barcelone ; cela semble être la suite logique de sa carrière. »
Vlahovic adopte la politique « Barça d'abord »
Selon le même rapport, l'avenir de Vlahovic commencera à se dessiner en mars, mais il sait clairement ce qu'il veut et a demandé à ses agents de privilégier les discussions avec Barcelone avant toute autre partie intéressée. Cette attitude proactive souligne la volonté du joueur de rejoindre la Liga plutôt que de rester en Italie, où Milan tenterait de le recruter, ou de partir en Angleterre.
Le Serbe n'exclut pas totalement d'autres options, mais le message adressé à ses représentants est sans ambiguïté. Si Barcelone ne fait pas d'offre, il est ouvert à des discussions avec la Juventus concernant un renouvellement ou à des offres de clubs de Premier League qui suivent depuis longtemps ses progrès en Serie A.
Cette politique « Barça d'abord » suggère que l'attrait de jouer dans le Camp Nou rénové l'emporte sur les offres financières que pourraient lui faire les clubs anglais. Ses agents auraient reçu des instructions strictes concernant la hiérarchie de ses prochains clubs potentiels, le géant catalan occupant fermement la première place de cette liste.
Un moment crucial pour le club et le joueur
Les prochaines semaines seront cruciales tant pour le joueur que pour le club. À l'approche du mois de mars, la situation concernant son contrat avec la Juventus sera soit résolue, soit, plus probablement, confirmera son départ en tant qu'agent libre. Il est probable que Barcelone attendra l'été pour prendre une décision finale concernant sa cible principale, ce qui créera un jeu d'attente à haut risque.
Cette stratégie comporte des risques pour les Blaugrana : s'ils attendent trop longtemps pour s'engager avec Vlahovic, ils risquent de le perdre au profit de rivaux prêts à agir plus rapidement avec des offres de contrat concrètes. À l'inverse, agir trop tôt pourrait limiter leur flexibilité financière pour poursuivre d'autres cibles prioritaires comme Alvarez si le marché venait à évoluer en leur faveur.
