L'attaquant de la Juventus souhaite rejoindre Barcelone pour remplacer Robert Lewandowski

L'aube d'une nouvelle ère au Camp Nou pourrait être marquée par l'arrivée de l'un des buteurs les plus efficaces de la Serie A. Selon Tuttosport, l'attaquant de la Juventus Vlahovic a clairement fait part de ses intentions, visant un transfert très médiatisé à Barcelone cet été. L'international serbe, dont l'avenir à Turin fait l'objet d'intenses spéculations, est apparu comme le candidat idéal pour combler le vide que laissera Lewandowski.

Les médias italiens continuent d'affirmer que l'attaquant serbe souhaite avant tout rejoindre Barcelone, signalant ainsi son désir de se tester dans les rangs des Blaugrana, qui traversent actuellement une période de transition au niveau de leur ligne d'attaque. Vlahovic se trouve dans une position très avantageuse, son contrat actuel avec la Juventus touchant à sa fin, ce qui fait de lui l'un des joueurs les plus attractifs du marché.

Les négociations pour une prolongation à Turin n'ayant pas abouti, le joueur de 26 ans est en passe de devenir l'un des agents libres les plus convoités du football européen. Cette disponibilité correspond parfaitement à la stratégie du FC Barcelone, qui doit remplacer de toute urgence son légendaire numéro neuf polonais.