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Gianluca Minchiotti

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L'Atalanta est en alerte : Hien se blesse lors de la Coupe du monde

Suède
Atalanta Bergame
Coupe du monde

Le défenseur suédois souffre d'une blessure musculaire : son Mondial est-il déjà terminé ?

Mauvaise nouvelle pour l'Atalanta en provenance de la Coupe du monde : Isak Hien a dû quitter la pelouse lors du match Suède-Japon en raison d'une blessure musculaire à la cuisse gauche.



  • Le défenseur s'est arrêté peu après la demi-heure de jeu alors qu'il courait après un ballon, s'effondrant de douleur. Après l'intervention du staff médical, il a été remplacé et a quitté le terrain avec l'aide des soigneurs.


    Des examens sont prévus dans les prochains jours pour déterminer la gravité de la blessure, mais l’inquiétude grandit : selon Sos Fanta, Hien risque de voir sa Coupe du monde s’arrêter prématurément et ce problème pourrait également compromettre le début de la préparation estivale avec l’Atalanta.

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