L'Atalanta est en alerte : Hien se blesse lors de la Coupe du monde

Le défenseur s'est arrêté peu après la demi-heure de jeu alors qu'il courait après un ballon, s'effondrant de douleur. Après l'intervention du staff médical, il a été remplacé et a quitté le terrain avec l'aide des soigneurs.





Des examens sont prévus dans les prochains jours pour déterminer la gravité de la blessure, mais l’inquiétude grandit : selon Sos Fanta, Hien risque de voir sa Coupe du monde s’arrêter prématurément et ce problème pourrait également compromettre le début de la préparation estivale avec l’Atalanta.