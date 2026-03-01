Getty Images Sport
L'assistant de Ruben Amorim affirme que le manager avait besoin de plus de temps pour « mettre en œuvre ses idées » à Manchester United
Luttes tactiques à Old Trafford
Amorim est arrivé à Manchester avec une excellente réputation après avoir mené le Sporting CP à plusieurs titres et avait pour objectif de révolutionner le style de jeu de United grâce à son approche moderne. Cependant, la transition vers le football anglais s'est avérée beaucoup plus difficile que prévu. Au cours de son mandat mouvementé de 14 mois, l'entraîneur de 41 ans a remporté moins d'un tiers de ses 47 matchs de Premier League, ce qui lui a valu un taux de victoire global décevant de 38,1 %. La direction du club a fini par perdre patience et l'a licencié en janvier, alors que les résultats de l'équipe continuaient de baisser.
Malgré ces résultats indéniablement médiocres sur le papier, son équipe d'entraîneurs est convaincue que le projet a été interrompu prématurément. Le plan tactique qui a valu à Amorim un immense succès au Sporting CP, en particulier son système à trois défenseurs, a eu du mal à s'imposer en Angleterre. L'équipe semblait souvent déconnectée sur le terrain, prise entre l'adaptation à une nouvelle philosophie complexe et les exigences immédiates et très pressantes d'un championnat réputé pour son impitoyable.
Candido parle du processus
Adelio Candido, membre clé et de confiance du staff technique d'Amorim, a récemment partagé ses réflexions sur leur passage malheureux lors d'une interview perspicace accordée au média portugais A Bola.
Sa principale frustration venait du manque cruel de temps pour mettre en œuvre leurs plans. « À Manchester, j'ai beaucoup aimé la ville et la façon dont les supporters vivent et respirent le football, plus concentrés sur le projet que sur les résultats immédiats. Ce que j'ai moins aimé, c'est sans aucun doute le sentiment que nos idées n'étaient pas pleinement mises en œuvre », a admis ouvertement Candido. Cette révélation candide met en évidence le dilemme central auquel était confronté le staff technique. Ils essayaient désespérément de construire une identité tactique durable et à long terme dans une institution où le succès immédiat est constamment exigé, rendant la patience un luxe incroyablement rare et coûteux.
Rupture des relations internes
Si les résultats décevants sur le terrain ont été le principal catalyseur du licenciement d'Amorim, des problèmes hors du terrain ont également joué un rôle important dans sa chute. Selon certaines informations, les relations au sein de la structure sportive de Manchester United se seraient nettement refroidies. Plus précisément, une rupture de communication entre l'entraîneur principal et le directeur sportif Jason Wilcox aurait créé un environnement de travail tendu et improductif en coulisses.
Ce manque de synergie interne a rendu la position d'Amorim de plus en plus intenable au fil des mois. Lorsque le département du recrutement et le staff technique ne sont pas parfaitement alignés, il devient presque impossible de poser les bases solides nécessaires à une nouvelle vision tactique. Les frictions internes ont fait que la structure de soutien nécessaire pour « mettre en œuvre ces idées », comme l'a formulé Candido, s'est effondrée sous la surface, laissant finalement l'équipe dirigeante isolée.
Leçons apprises pour l'avenir
Depuis son départ précipité d'Old Trafford, Amorim a gardé un silence digne, s'éloignant des projecteurs médiatiques pour digérer ce revers majeur dans sa carrière. Son assistant reste toutefois philosophe face à cette expérience, refusant de considérer leur passage à Manchester comme un échec total. Candido insiste sur le fait que leur participation au championnat le plus suivi au monde a été une expérience très enrichissante pour toute l'équipe d'entraîneurs.
« Une expérience est toujours une expérience », a fait remarquer Candido, acceptant cette courbe d'apprentissage abrupte. « Même si les gens pensent que notre travail était bon ou mauvais, nous apprenons toujours quelque chose au final. » Il a reconnu que seul le temps dira quel sera l'impact de ce chapitre très médiatisé sur leurs perspectives d'avenir. Alors que United avance sous une nouvelle direction, l'ère Amorim rappelle de manière frappante les immenses défis que représente la modernisation du Theatre of Dreams.
