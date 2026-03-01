L'assistant de Ruben Amorim affirme que le manager avait besoin de plus de temps pour « mettre en œuvre ses idées » à Manchester United

Amorim est arrivé à Manchester avec une excellente réputation après avoir mené le Sporting CP à plusieurs titres et avait pour objectif de révolutionner le style de jeu de United grâce à son approche moderne. Cependant, la transition vers le football anglais s'est avérée beaucoup plus difficile que prévu. Au cours de son mandat mouvementé de 14 mois, l'entraîneur de 41 ans a remporté moins d'un tiers de ses 47 matchs de Premier League, ce qui lui a valu un taux de victoire global décevant de 38,1 %. La direction du club a fini par perdre patience et l'a licencié en janvier, alors que les résultats de l'équipe continuaient de baisser.

Malgré ces résultats indéniablement médiocres sur le papier, son équipe d'entraîneurs est convaincue que le projet a été interrompu prématurément. Le plan tactique qui a valu à Amorim un immense succès au Sporting CP, en particulier son système à trois défenseurs, a eu du mal à s'imposer en Angleterre. L'équipe semblait souvent déconnectée sur le terrain, prise entre l'adaptation à une nouvelle philosophie complexe et les exigences immédiates et très pressantes d'un championnat réputé pour son impitoyable.