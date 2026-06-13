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Korea Republic v Czechia: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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« L'arnaque du code-barres »… Comment la FIFA remplit-elle les tribunes de la Coupe du monde avec des sièges vides ?!

FEATURES
République de Corée vs Tchéquie
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Etats-Unis vs Paraguay
Etats-Unis
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Corée du Sud
Tchéquie
Mexique
É.-U.
Paraguay

« Le piège du FOMO et la loi de Ponzi »… Comment la FIFA génère-t-elle une affluence artificielle sur les portails numériques de la Coupe du monde ?

Derrière l’éclat des records dont se vante la Fédération internationale de football (FIFA) lors du mercato de la Coupe du monde actuelle, les écrans de télévision du monde entier diffusent une réalité visuelle « terne ».

Ce scénario, qui se répète dans les stades accueillant la Coupe du monde 2026, pose une question à la fois tactique et médiatique : qui croire ? Les images des caméras qui captent des milliers de sièges vides, ou les chiffres officiels de la FIFA qui assurent que les tribunes sont archi-comble ?

La paradoxe s’est clairement manifestée lors de la rencontre Corée du Sud – République tchèque à Guadalajara (Mexique) : le communiqué officiel annonçait 44 985 spectateurs dans un stade d’une capacité maximale de 45 664 places.

Mathématiquement, il ne manquait donc que 700 places. Visuellement pourtant, la ligne médiane du terrain semblait désertée, comme si les supporters avaient délibérément évité la caméra principale.

  • Korea Republic v Czechia: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Liste des entreprises partenaires

    Peu de gens le savent, mais les places les plus visibles à l’écran – notamment celles proches de la pelouse – ne sont pas occupées par les supporters qui achètent leurs billets aux guichets du club ou sur le site officiel. Elles sont en réalité réservées des mois à l’avance aux grands sponsors et aux partenaires commerciaux de la FIFA.

    Selon le journal « The Athletic », ces sièges se transforment dès les premiers tours à élimination directe en autant de « places mortes » ; les entreprises les achètent puis les offrent à des partenaires ou à des invités VIP, souvent peu motivés pour traverser des milliers de kilomètres et assister à une rencontre de phase de groupes entre deux équipes de deuxième zone.

    Pourtant, le billet, enregistré électroniquement, est comptabilisé comme une « présence officielle » sur les serveurs de la FIFA, puisqu’il a été vendu et payé. Au final, le siège reste vide sous les yeux de millions de téléspectateurs.

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  • FIFA World Cup 2026 Venues - Los Angeles StadiumGetty Images Sport

    Terrains hybrides

    Selon un rapport de « The Athletic », l’autre aspect de la crise est avant tout logistique et technique, et tient à la nature même des stades hôtes, notamment aux États-Unis ; Construits initialement pour répondre aux dimensions du football américain (NFL), ces stades présentent des surfaces de jeu bien plus étroites que celles requises par le football classique.

    Pour respecter les dimensions internationales imposées par la FIFA, les ingénieurs doivent donc réaliser de véritables « interventions chirurgicales » : retirer des rangées entières de sièges en bordure du terrain et revoir la capacité d’accueil.

    Par exemple, le SoFi Stadium de Los Angeles a dû sacrifier plusieurs milliers de sièges pour se transformer en enceinte hybride conforme aux standards de la Coupe du monde. S’ajoutent à cela les espaces considérables réservés aux médias internationaux et aux panneaux publicitaires géants, ce qui rend le calcul de la capacité réelle variable d’un jour à l’autre.

  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le « Ponzi des foules »… Qui achète encore ce mirage ?

    La FIFA refuse de reconnaître l'existence d'une crise dans la commercialisation des billets, s'appuyant sur les déclarations de son président, Gianni Infantino, selon lesquelles « tous les matchs sont complets » après avoir reçu plus d'un demi-milliard de demandes d'achat.

    Pourtant, sur le terrain, les observateurs décèlent une manœuvre habile visant à créer une « illusion de rareté » : des contingents de billets sont écartés puis remis en vente à des tarifs majorés, alimentant ainsi le marché des spéculateurs (les scalpers).

    Ce procédé évoque un système de Ponzi : une fraude financière qui attire de nouveaux investisseurs pour rémunérer les précédents et entretenir l’illusion d’une réussite durable. et d’une prospérité continue, alors qu’en réalité, le système est creux et s’effondrera dès que le flux de nouveaux investisseurs se tarira.

    Dans le cas de la Coupe du monde, la FIFA crée d’abord une demande artificielle en brandissant des chiffres d’achat mirobolants afin de susciter une panique collective (FOMO), et de persuader le grand public que les places sont épuisées. Les spéculateurs (ou scalpers) se ruent alors sur ces stocks cachés dans l’espoir de les revendre avec une confortable marge, tout comme de nouveaux investisseurs alimentent le système.

    Les rencontres moins médiatisées en subissent les conséquences : les spéculateurs, incapables de revendre leurs places, laissent des tribunes entières vides, et le système s’effondre après que la FIFA a déjà engrangé l’intégralité de ses profits sur le dos des investisseurs épuisés.

    Quelques jours avant le coup d’envoi de certaines rencontres, les plateformes ont déjà recensé plus de 10 000 billets proposés sur le marché de la revente pour le match États-Unis – Paraguay : des places achetées par des spéculateurs dans un but lucratif, mais pour lesquelles ils n’ont trouvé aucun acheteur.

    Dans la logique numérique de la FIFA, le supporter qui a acheté son billet depuis l’étranger puis ne s’est pas présenté est un « spectateur tactique » qui gonfle la valeur marchande du tournoi, même si les tribunes de Guadalajara ou de Los Angeles ressemblent alors à un mercato mondial qui vend des chiffres… mais manque cruellement de vrais passionnés.

  • Soccer Fans Gather To Watch The United States' First World Cup Match Against ParaguayGetty Images News

    La psychologie du « FOMO »… Comment la FIFA manipule-t-elle le système des files d'attente numériques ?

    Les manœuvres du mercato de la Coupe du monde ne s’arrêtent pas aux portes des bureaux luxueux des sponsors ; elles s’immiscent aussi dans la tête du simple supporter via une sorte d’« ingénierie psychologique », en exploitant la peur de manquer l’événement, le fameux FOMO.

    La FIFA sait qu’un produit perçu comme rare et difficile à obtenir voit sa valeur augmenter automatiquement dans la conscience collective, même s’il s’agit d’une rencontre entre deux sélections sans véritable palmarès.

    Cette tactique psychologique est clairement visible dans le « système de files d’attente numériques » imposé par la Fédération internationale pendant les périodes de vente des billets ; le supporter, fixé sur son écran, voit défiler des centaines de milliers de demandes en attente et, conscient ou non, clique sur le premier billet disponible sans tenir compte des frais de déplacement ou d’hébergement.

    Cette « rareté artificielle » ne vise pas seulement à garantir la vente précoce des billets, mais aussi à préserver l’image mentale de la Coupe du monde en tant qu’événement le plus convoité de la planète.

    Le paradoxe éclate lorsque ces fenêtres de vente en ligne se ferment « définitivement », la vérité éclate sur les plateformes de revente légales et illégales : des milliers de billets sont alors proposés à des prix dérisoires pour des matchs comme États-Unis – Paraguay, preuve que la longue queue virtuelle n’était qu’un piège psychologique ayant conduit à l’impasse des « sièges froids » et des tribunes vides qui démasquent le système.