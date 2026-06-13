La FIFA refuse de reconnaître l'existence d'une crise dans la commercialisation des billets, s'appuyant sur les déclarations de son président, Gianni Infantino, selon lesquelles « tous les matchs sont complets » après avoir reçu plus d'un demi-milliard de demandes d'achat.

Pourtant, sur le terrain, les observateurs décèlent une manœuvre habile visant à créer une « illusion de rareté » : des contingents de billets sont écartés puis remis en vente à des tarifs majorés, alimentant ainsi le marché des spéculateurs (les scalpers).

Ce procédé évoque un système de Ponzi : une fraude financière qui attire de nouveaux investisseurs pour rémunérer les précédents et entretenir l’illusion d’une réussite durable. et d’une prospérité continue, alors qu’en réalité, le système est creux et s’effondrera dès que le flux de nouveaux investisseurs se tarira.

Dans le cas de la Coupe du monde, la FIFA crée d’abord une demande artificielle en brandissant des chiffres d’achat mirobolants afin de susciter une panique collective (FOMO), et de persuader le grand public que les places sont épuisées. Les spéculateurs (ou scalpers) se ruent alors sur ces stocks cachés dans l’espoir de les revendre avec une confortable marge, tout comme de nouveaux investisseurs alimentent le système.

Les rencontres moins médiatisées en subissent les conséquences : les spéculateurs, incapables de revendre leurs places, laissent des tribunes entières vides, et le système s’effondre après que la FIFA a déjà engrangé l’intégralité de ses profits sur le dos des investisseurs épuisés.

Quelques jours avant le coup d’envoi de certaines rencontres, les plateformes ont déjà recensé plus de 10 000 billets proposés sur le marché de la revente pour le match États-Unis – Paraguay : des places achetées par des spéculateurs dans un but lucratif, mais pour lesquelles ils n’ont trouvé aucun acheteur.

Dans la logique numérique de la FIFA, le supporter qui a acheté son billet depuis l’étranger puis ne s’est pas présenté est un « spectateur tactique » qui gonfle la valeur marchande du tournoi, même si les tribunes de Guadalajara ou de Los Angeles ressemblent alors à un mercato mondial qui vend des chiffres… mais manque cruellement de vrais passionnés.