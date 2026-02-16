Getty
Traduit par
« L'argent n'est pas sa priorité absolue » - Une légende du Bayern Munich donne son avis sur l'avenir de Harry Kane
Rumeurs de transfert : clause libératoire dans le contrat actuel de Kane
Matthaus s'attend à ce que ces discussions aboutissent à des résultats positifs, Kane n'ayant donné aucune indication qu'il soit à la recherche d'un nouveau défi. Il se sent bien en Bavière, aux côtés de sa femme Kate et de leurs quatre enfants.
À 32 ans, il est également satisfait de sa forme, puisqu'il continue d'afficher des performances individuelles exceptionnelles, ce qui signifie qu'il n'a pas besoin d'envisager un changement de décor. Toute offre de 57 millions de livres sterling (78 millions de dollars) faite lors des prochaines périodes de transfert suffirait à déclencher son départ.
Matthaus concède que Kane pourrait gagner beaucoup plus s'il se montrait ouvert à l'idée de suivre ses collègues attaquants Cristiano Ronaldo et Karim Benzema dans la Saudi Pro League. Il a également été suggéré qu'un homme qui a exprimé le désir de tenter sa chance en tant que kicker dans la NFL pourrait rejoindre le plus grand joueur argentin de tous les temps, Lionel Messi, dans la MLS.
- Getty
Kane va-t-il prolonger son contrat avec le Bayern ?
Le Bayern est toutefois convaincu que de nouvelles conditions pourront être négociées avec son emblématique numéro 9. Interrogé par Sky Sports Deutschland sur l'avenir de Kane, Matthaus a déclaré : « Je ne pense pas qu'il quittera le Bayern. L'argent n'est pas sa priorité absolue ; ce qui compte pour lui, c'est de se sentir à l'aise avec les entraîneurs, ses coéquipiers et sa famille.
Il s'est bien intégré avec ses enfants. Amener sa famille avec lui est une étape importante. J'ai le sentiment que l'argent n'est pas ce qui compte pour lui. En Arabie saoudite, il gagnerait probablement trois ou quatre fois plus. Je suis convaincu qu'Harry Kane prolongera son contrat avec le FC Bayern. »
Des personnalités de l'Allianz Arena ont confirmé que des discussions avec Kane étaient en cours. Christoph Freund, directeur sportif, a déclaré à ce sujet : « Il lui reste encore un an et demi de contrat. Il se sent extrêmement bien ici. Nous ne nous inquiétons pas. Il devrait continuer comme ça et continuer à se sentir aussi bien avec sa famille à Munich. Il pourra alors rester à Munich pendant longtemps. »
Kane peut-il battre le record de buts de Lewandowski en Bundesliga ?
Le contrat actuel de Kane court jusqu'à l'été 2027. À l'heure actuelle, il se concentre sur la conquête de nouveaux titres majeurs, après avoir mis fin à sa malédiction des trophées, et sur le battement de records, le record de Robert Lewandowski de 41 buts en une saison en Bundesliga semblant à sa portée.
Kane en est à 26 buts dans l'élite allemande cette saison, avec 12 matchs à jouer. Matthaus a ajouté, dans le but de marquer davantage l'histoire : « Je pense que Harry Kane battra le record, car la joie de jouer au Bayern et la structure globale de l'équipe ont un effet sur un joueur. Bien sûr, le risque de blessure joue également un rôle.
Si Kane devait manquer trois ou quatre matchs à cause de cela, ce serait difficile. Je serais heureux pour lui, car c'est un avant-centre d'un genre différent au plus haut niveau. Harry Kane est tout simplement incroyable et constitue un véritable atout. »
Kane a admis que le record de Lewandowski était dans ses pensées, avec un doublé décisif lors de la récente victoire 3-0 du Bayern contre le Werder Brême, qui lui a permis d'atteindre les 500 buts en carrière, devenant ainsi le premier Anglais à franchir cette étape.
Il a déclaré à Sky à propos de son intention de battre Lewandowski : « Tout est possible ! Bien sûr, il reste encore un long chemin à parcourir et c'est un record incroyable. Je suis en bonne forme et heureux d'avoir marqué à nouveau aujourd'hui et d'avoir aidé l'équipe. »
- Getty/GOAL
Kane en quête de trophées sur plusieurs fronts
Un autre ancien milieu de terrain du Bayern, Dietmar Hamann, a expliqué pourquoi il pourrait être difficile de battre ce record, alors que l'équipe de Vincent Kompany continue de disputer plusieurs compétitions : « Le Bayern obtiendra probablement quelques penalties supplémentaires, et il ne semble pas qu'il en manquera un autre. Mais j'imagine que lorsque la Ligue des champions reprendra, il fera une pause pendant un ou deux matchs. Je pense que ce sera difficile. »
Le Bayern, qui compte six points d'avance en tête du classement de la Bundesliga, est en demi-finale de la DFB-Pokal et en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Il sera de retour sur le terrain samedi pour accueillir l'Eintracht Francfort.
Publicité