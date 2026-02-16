« L'argent n'est pas sa priorité absolue » - Une légende du Bayern Munich donne son avis sur l'avenir de Harry Kane

Le contrat actuel de Kane court jusqu'à l'été 2027. À l'heure actuelle, il se concentre sur la conquête de nouveaux titres majeurs, après avoir mis fin à sa malédiction des trophées, et sur le battement de records, le record de Robert Lewandowski de 41 buts en une saison en Bundesliga semblant à sa portée.

Kane en est à 26 buts dans l'élite allemande cette saison, avec 12 matchs à jouer. Matthaus a ajouté, dans le but de marquer davantage l'histoire : « Je pense que Harry Kane battra le record, car la joie de jouer au Bayern et la structure globale de l'équipe ont un effet sur un joueur. Bien sûr, le risque de blessure joue également un rôle.

Si Kane devait manquer trois ou quatre matchs à cause de cela, ce serait difficile. Je serais heureux pour lui, car c'est un avant-centre d'un genre différent au plus haut niveau. Harry Kane est tout simplement incroyable et constitue un véritable atout. »

Kane a admis que le record de Lewandowski était dans ses pensées, avec un doublé décisif lors de la récente victoire 3-0 du Bayern contre le Werder Brême, qui lui a permis d'atteindre les 500 buts en carrière, devenant ainsi le premier Anglais à franchir cette étape.

Il a déclaré à Sky à propos de son intention de battre Lewandowski : « Tout est possible ! Bien sûr, il reste encore un long chemin à parcourir et c'est un record incroyable. Je suis en bonne forme et heureux d'avoir marqué à nouveau aujourd'hui et d'avoir aidé l'équipe. »