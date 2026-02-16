Getty Images
L'arbitre risque une longue suspension après la controverse autour du carton rouge Inter-Juventus, tandis que les supporters menacent sa famille de mort
Intervention de la police et menaces familiales
Selon des informations provenant d'Italie, La Penna a déposé une plainte officielle auprès de la police après avoir reçu une série de messages terrifiants sur les réseaux sociaux. Les menaces ne se limitaient pas à l'arbitre lui-même ; sa famille a également été la cible de messages effrayants, tels que « Je vais te tirer dessus », « Je vais te tuer » et « Nous viendrons te chercher, nous savons où tu habites ».
En tant qu'avocat professionnel en dehors du football, La Penna a rapidement pris des mesures pour documenter ces abus et demander une protection juridique contre les auteurs de ces actes lâches.
Une suspension menace un fonctionnaire sous le feu des critiques
Sur le terrain, les conséquences pour l'arbitre devraient être importantes. Le responsable des arbitres de l'Association italienne des arbitres (AIA), Gianluca Rocchi, a indiqué qu'une période de réflexion était nécessaire, La Penna risquant une suspension d'un mois de la Serie A. La décision d'expulser Kalulu pour un deuxième carton jaune, jugé pour avoir tiré Alessandro Bastoni, a été qualifiée d'erreur « clairement erronée » par Rocchi. Il a admis que l'équipe arbitrale était « très désolée » pour cet incident, soulignant que le VAR n'avait pas pu intervenir en raison des protocoles actuels.
Le président de l'AIA a en outre expliqué que l'arbitre était « bouleversé » par cette erreur, aggravée par ce qu'il a qualifié de « simulation évidente » de la part de Bastoni. Si certains membres de l'instance arbitrale ont envisagé un retour rapide sur le terrain pour aider La Penna à « surmonter le choc », l'ampleur de l'hostilité et la nature personnelle des menaces font qu'une période loin des projecteurs semble désormais être la solution la plus probable. Cette suspension vise à permettre à l'arbitre de retrouver son calme après un week-end marqué par des critiques sans précédent.
Les dirigeants de la Juventus expriment leur colère
La hiérarchie bianconeri n'a pas mâché ses mots dans son évaluation de l'arbitrage immédiatement après la défaite à San Siro. Le directeur sportif Giorgio Chiellini a été filmé aux côtés du PDG Damien Comolli en train de s'en prendre avec colère à La Penna dans le tunnel alors que les équipes se dirigeaient vers la pause. La tension est restée vive longtemps après le coup de sifflet final, les responsables de la Juventus suggérant que l'intégrité de la compétition était compromise par des erreurs aussi médiatisées.
S'adressant à Sky Sport, Chiellini a livré une critique cinglante de l'état actuel du football italien : « Nous ne pouvons pas parler de football après ce qui s'est passé aujourd'hui. Quelque chose de totalement inacceptable s'est produit aujourd'hui. Peu importe que cela nous arrive à nous ou à quelqu'un d'autre, et à partir de demain, le VAR devra probablement changer, car il est inacceptable que tant d'erreurs continuent de se produire, même dans des matchs importants comme celui-ci.
Nous essayons de dire depuis le début de la saison que le niveau de l'arbitrage n'est pas à la hauteur, et c'est malheureusement le spectacle que nous avons offert au reste du monde aujourd'hui. Cela est arrivé à de nombreuses équipes cette saison. Nous devons changer, nous ne pouvons pas continuer à tergiverser comme nous le faisons toujours dans le football italien.
Je ne sais pas s'ils ne sont pas correctement formés, s'ils ne sont pas à la hauteur, quelle qu'en soit la raison, le fait est que les arbitres ne sont pas à la hauteur du niveau de la Serie A. »
Soirée embarrassante pour le football italien
Le PDG de la Juventus, Damien Comolli, a fait écho à ces sentiments, qualifiant cette défaite non seulement de défaite sportive, mais aussi d'échec systémique. « Nous avons perdu trois points, mais le football italien a perdu bien plus. Ce que nous avons vu sur le terrain était une véritable injustice. Nous sommes désolés pour les supporters, car ce soir, nous n'avons pas pu rivaliser à armes égales », a-t-il déclaré.
Ce résultat a des implications considérables pour le classement de la Serie A, laissant l'Inter avec huit points d'avance en tête du classement, tandis que la Juventus se retrouve à 15 points du leader. Au-delà des points, la débâcle du Derby d'Italia a relancé le débat sur l'incapacité du VAR à revoir les deuxièmes cartons jaunes, une règle que l'IFAB envisagerait de modifier. Pour l'instant, l'attention reste focalisée sur la sécurité de La Penna, alors que la ligue condamne les menaces « éhontées » qui ont éclipsé l'un des plus grands rendez-vous du calendrier footballistique européen.
