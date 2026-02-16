L'arbitre risque une longue suspension après la controverse autour du carton rouge Inter-Juventus, tandis que les supporters menacent sa famille de mort

La hiérarchie bianconeri n'a pas mâché ses mots dans son évaluation de l'arbitrage immédiatement après la défaite à San Siro. Le directeur sportif Giorgio Chiellini a été filmé aux côtés du PDG Damien Comolli en train de s'en prendre avec colère à La Penna dans le tunnel alors que les équipes se dirigeaient vers la pause. La tension est restée vive longtemps après le coup de sifflet final, les responsables de la Juventus suggérant que l'intégrité de la compétition était compromise par des erreurs aussi médiatisées.

S'adressant à Sky Sport, Chiellini a livré une critique cinglante de l'état actuel du football italien : « Nous ne pouvons pas parler de football après ce qui s'est passé aujourd'hui. Quelque chose de totalement inacceptable s'est produit aujourd'hui. Peu importe que cela nous arrive à nous ou à quelqu'un d'autre, et à partir de demain, le VAR devra probablement changer, car il est inacceptable que tant d'erreurs continuent de se produire, même dans des matchs importants comme celui-ci.

Nous essayons de dire depuis le début de la saison que le niveau de l'arbitrage n'est pas à la hauteur, et c'est malheureusement le spectacle que nous avons offert au reste du monde aujourd'hui. Cela est arrivé à de nombreuses équipes cette saison. Nous devons changer, nous ne pouvons pas continuer à tergiverser comme nous le faisons toujours dans le football italien.

Je ne sais pas s'ils ne sont pas correctement formés, s'ils ne sont pas à la hauteur, quelle qu'en soit la raison, le fait est que les arbitres ne sont pas à la hauteur du niveau de la Serie A. »