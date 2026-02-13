L'Arabie saoudite « n'était pas ce que je recherchais » - Aymeric Laporte explique son départ précipité d'Al-Nassr alors que le défenseur de l'Athletic Club explique pourquoi il a snobé Marseille

Le défenseur central de 31 ans a passé cinq années couronnées de succès à Manchester City avant de partir pour le Moyen-Orient en 2023. Cependant, malgré le faste et le glamour de jouer aux côtés de joueurs tels que Cristiano Ronaldo, le défenseur s'est rapidement rendu compte que cet environnement ne lui convenait pas parfaitement. À propos de son départ, Laporte a admis que dès sa première année, il avait exprimé son intention de retourner à San Mames comme objectif principal.

L'accent mis par Al-Nassr sur les gains financiers a compliqué les négociations et une erreur administrative de dernière minute de la part du club saoudien a même entraîné l'annulation initiale du transfert le jour de la date limite, nécessitant un recours auprès de la FIFA pour finalement conclure l'accord, au grand soulagement de Laporte.

« Je ne l'ai jamais dit avant aujourd'hui, mais dès ma première année en Arabie saoudite, j'ai réalisé que ce n'était pas vraiment ce que je recherchais », a-t-il déclaré à RMC Sport. « J'en ai parlé au club dès la première année, ils m'ont demandé d'être patient. La situation est restée la même, j'ai eu quelques problèmes là-bas, rien de grave, mais que nous ne savions pas comment gérer. Nous avons décidé de ne pas continuer pour une troisième année. Il y avait aussi l'aspect familial qui était important pour moi. »