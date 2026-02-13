Getty Images Sport
Traduit par
L'Arabie saoudite « n'était pas ce que je recherchais » - Aymeric Laporte explique son départ précipité d'Al-Nassr alors que le défenseur de l'Athletic Club explique pourquoi il a snobé Marseille
La lutte saoudienne et la sortie du Moyen-Orient
Le défenseur central de 31 ans a passé cinq années couronnées de succès à Manchester City avant de partir pour le Moyen-Orient en 2023. Cependant, malgré le faste et le glamour de jouer aux côtés de joueurs tels que Cristiano Ronaldo, le défenseur s'est rapidement rendu compte que cet environnement ne lui convenait pas parfaitement. À propos de son départ, Laporte a admis que dès sa première année, il avait exprimé son intention de retourner à San Mames comme objectif principal.
L'accent mis par Al-Nassr sur les gains financiers a compliqué les négociations et une erreur administrative de dernière minute de la part du club saoudien a même entraîné l'annulation initiale du transfert le jour de la date limite, nécessitant un recours auprès de la FIFA pour finalement conclure l'accord, au grand soulagement de Laporte.
« Je ne l'ai jamais dit avant aujourd'hui, mais dès ma première année en Arabie saoudite, j'ai réalisé que ce n'était pas vraiment ce que je recherchais », a-t-il déclaré à RMC Sport. « J'en ai parlé au club dès la première année, ils m'ont demandé d'être patient. La situation est restée la même, j'ai eu quelques problèmes là-bas, rien de grave, mais que nous ne savions pas comment gérer. Nous avons décidé de ne pas continuer pour une troisième année. Il y avait aussi l'aspect familial qui était important pour moi. »
- Getty Images Sport
Refuser les avances de Marseille
Avant que son retour émouvant à Bilbao ne soit finalisé, Laporte était un homme très convoité. Le club de Ligue 1 Marseille figurait parmi les clubs les plus intéressés par sa signature, car il cherchait à renforcer sa défense. Laporte a confirmé que l'intérêt du géant français était concret, mais son cœur était déjà tourné vers une autre destination.
« Il y a eu une approche, oui. Il y avait de l'intérêt, non seulement de la part de Marseille, mais aussi d'autres clubs », a déclaré Laporte. Il a souligné que sa décision de snober d'autres grands clubs européens était motivée par le besoin d'être plus proche de sa famille et de son père. « L'idée était de m'
r plus près de chez moi, de mon père, de ma famille. J'étais déterminé à revenir à mes racines. C'est ce qui m'a poussé à revenir à Bilbao. »
Un retour de rêve à San Mames
La saga s'est conclue de manière positive lorsque la FIFA a officiellement approuvé les documents relatifs à son transfert, lui permettant de signer un contrat de trois ans jusqu'en 2028. Laporte a repris le maillot numéro 14, revenant ainsi dans le club où il a disputé 222 matches avant son transfert très médiatisé en Premier League en 2018.
Le défenseur n'a pas caché son émotion à propos de ce transfert, déclarant que ce retour était « tout ce qu'il voulait ». Malgré les sacrifices financiers nécessaires pour faciliter son départ d'Al-Nassr, Laporte reste convaincu que les récompenses spirituelles et émotionnelles de jouer devant les fidèles supporters de l'Athletic l'emportent largement sur toute perte financière.
- Getty Images Sport
Les yeux rivés sur le trophée de la Coupe du monde
Au-delà de l'aspect sentimental de ce transfert, Laporte poursuit un objectif sportif clair. En revenant dans l'un des cinq meilleurs championnats européens, il espère consolider sa place dans l'équipe nationale espagnole. Jouer régulièrement à haut niveau en Liga est considéré comme la préparation idéale pour la Coupe du monde 2026.
Laporte a révélé qu'il était resté en contact permanent avec le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente, qui a soutenu sa décision de revenir à Bilbao. Avec déjà 16 apparitions à son actif cette saison, le défenseur retrouve rapidement son rythme. Si des problèmes d'enregistrement ont initialement remis en question son éligibilité en Europe, Laporte reste concentré sur son objectif : aider le club de son enfance à prospérer tout en restant au sommet de sa forme pour la Roja.
Publicité