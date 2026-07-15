L'ancienne star du PSG finalise son transfert à Sunderland

Sunderland a officialisé son premier recrutement estival en s’attachant les services de Meunier pour deux ans. Le latéral droit arrive libre après l’expiration de son contrat avec Lille, perpétuant ainsi une tendance : il avait déjà quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre le Borussia Dortmund sans indemnité de transfert en 2020.

À 34 ans, le défenseur, qui revient tout juste de la Coupe du monde avec 83 sélections à son actif, possède un palmarès solide. C’est au Club Bruges qu’il a connu son apogée : 198 matches, 20 buts et un doublé championnat-coupe de Belgique, avant de rejoindre la France pour un transfert estimé à 6 millions d’euros.



