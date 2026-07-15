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L'ancienne star du PSG finalise son transfert à Sunderland
Sunderland recrute un défenseur expérimenté
Sunderland a officialisé son premier recrutement estival en s’attachant les services de Meunier pour deux ans. Le latéral droit arrive libre après l’expiration de son contrat avec Lille, perpétuant ainsi une tendance : il avait déjà quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre le Borussia Dortmund sans indemnité de transfert en 2020.
À 34 ans, le défenseur, qui revient tout juste de la Coupe du monde avec 83 sélections à son actif, possède un palmarès solide. C’est au Club Bruges qu’il a connu son apogée : 198 matches, 20 buts et un doublé championnat-coupe de Belgique, avant de rejoindre la France pour un transfert estimé à 6 millions d’euros.
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Meunier explique les raisons de son transfert
Évoquant sa décision, Meunier a affiché un enthousiasme non dissimulé. « Je suis extrêmement heureux et honoré de rejoindre Sunderland », a-t-il déclaré. « Lors de mes échanges avec le club, j’ai été impressionné par son ambition, son projet et sa volonté de continuer à aller de l’avant. La possibilité de disputer des compétitions européennes a également pesé lourd dans ma décision. J’espère pouvoir apporter mon expérience à l’équipe, tant sur le terrain qu’en dehors. »
Cette expérience s’appuie sur un passage couronné de succès au PSG, où il a remporté trois championnats de France et inscrit 13 buts en 128 matchs. Il a ensuite gagné une Coupe d’Allemagne avec Dortmund, marquant trois fois en 83 rencontres, avant d’ajouter quatre réalisations en 81 matchs sous les couleurs de Lille.
Un parcours européen vient renforcer les options défensives
Meunier arrive à Sunderland avec un palmarès impressionnant : trois Coupes de France, trois Coupes de la Ligue et trois Supercoupes de France, glanées lors de son passage réussi à Paris. Au fil d’une carrière européenne de premier plan, le défenseur totalise 43 matchs en Ligue des champions et 33 en Ligue Europa.
Doté d’une stature imposante, il allie présence physique et menace offensive sur le flanc droit. Dans le dispositif tactique de Le Bris, Meunier devrait entrer en concurrence directe avec Trai Hume pour une place de titulaire. De plus, cette recrue stratégique pourrait permettre à Nordi Mukiele de passer du poste d’arrière latéral à celui de défenseur central.
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Quelle est la prochaine étape pour Sunderland ?
Désormais, Meunier va immédiatement rejoindre les entraînements de l'équipe première, alors que Sunderland finalise ses préparatifs tactiques en vue de la prochaine saison de Premier League. Les supporters seront impatients de savoir si Le Bris lui accordera ses débuts officiels lors du match d'ouverture. De plus, sa riche expérience continentale et son mental de gagnant s'avéreront essentiels lorsque débutera leur parcours très attendu en Ligue Europa.
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