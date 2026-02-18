Getty Images Sport
L'ancienne star de Liverpool Philippe Coutinho demande à résilier son contrat après avoir été hué par les fans
Coutinho a finalisé son retour définitif au Brésil en 2025.
Coutinho a quitté Liverpool pour un transfert de rêve à Barcelone en 2018, mais son passage en Liga n'a jamais fonctionné et il a depuis rebondi entre plusieurs clubs sans jamais parvenir à exploiter l'incroyable potentiel qu'il avait montré lorsqu'il était jeune joueur.
Il a rejoint Aston Villa de manière permanente en 2022, mais n'a pas réussi à enchaîner les performances régulières et a été prêté au club qatari Al-Duhail avant de retourner au Brésil en 2024 avec un autre transfert temporaire, cette fois à Vasco da Gama. Un accord de résiliation de contrat aurait été conclu avec Villa un an plus tard, permettant à Coutinho de revenir définitivement à Vasco, où il avait impressionné dans le centre de formation avant de passer professionnel.
Bien qu'il ait réussi à marquer 17 buts en 80 apparitions depuis son retour, Coutinho serait mécontent et souhaiterait prendre un nouveau départ ailleurs.
Un Brésilien demande la résiliation de son contrat
Selon Globo, Coutinho aurait informé Vasco de son souhait de résilier son contrat actuel, le joueur ayant apparemment fait part de son intention directement au président du club, Pedrinho.
Cette demande aurait surpris le club brésilien, dont la direction aurait tenté de convaincre le milieu offensif de changer d'avis, mais Coutinho serait convaincu que sa décision est « irréversible ».
Les négociations pour le renouvellement du contrat auraient commencé lorsque Vasco a tenté de convaincre Coutinho de signer un contrat plus long, mais « l'accumulation de critiques » dont il a fait l'objet ces dernières semaines aurait rendu sa position au sein du club intenable. Coutinho a été hué par ses propres supporters lors de sa dernière apparition avec Vasco et a été la cible des médias locaux ces dernières semaines.
Il a brillé à Liverpool avant son transfert raté à Barcelone.
Les géants de la Serie A, l'Inter, ont rapidement recruté Coutinho en 2008 après avoir été impressionnés par le talent du jeune Brésilien. Cependant, il a eu du mal à s'imposer dans la capitale italienne et a été recruté par Liverpool lors du mercato de janvier 2013. Il est rapidement devenu une star à Anfield, s'associant bien avec Luis Suarez, Daniel Sturridge et Raheem Sterling, et a aidé les Reds à se battre pour le titre de Premier League lors de la saison 2013-14.
Il a été nommé dans l'équipe de l'année de la PFA lors de la saison suivante, Liverpool terminant sixième, et est resté un élément essentiel de l'équipe lorsque Jürgen Klopp a remplacé Brendan Rodgers au poste d'entraîneur à Merseyside, contribuant à ramener le club en Ligue des champions. Coutinho s'est bien entendu avec Sadio Mané, Roberto Firmino et plus tard Mohamed Salah, mais il a été séduit par Barcelone lors du mercato de janvier 2018, où un accord a été conclu pour un montant de 142 millions de livres sterling (162 millions d'euros/192 millions de dollars).
Après avoir bien démarré au Camp Nou, aidant sa nouvelle équipe à remporter deux titres de Liga et une Copa del Rey, il est rapidement tombé en disgrâce et a été prêté au Bayern Munich pour la saison 2019-2020, où il a remporté le triplé Bundesliga, Ligue des champions et DFB-Pokal sans pour autant s'imposer comme un titulaire indiscutable auprès de l'entraîneur Hansi Flick.
Coutinho a retrouvé son ancien coéquipier de Liverpool Steven Gerrard lorsqu'il a signé à Villa en 2022, mais il a de nouveau eu du mal à être régulier et s'est rapidement retrouvé à Al-Duhail, puis à Vasco.
Coutinho s'apprête à décider de la suite de sa carrière
La prochaine destination de Coutinho reste incertaine. Il pourrait être une cible de choix pour la Ligue professionnelle saoudienne, dont le Fonds d'investissement public est toujours à la recherche de joueurs capables de rehausser le profil de la compétition. Il pourrait également décider de s'installer aux États-Unis et de rejoindre une équipe de la Major League Soccer, ou encore rester au Brésil.
