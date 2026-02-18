L'ancienne star de Liverpool Philippe Coutinho demande à résilier son contrat après avoir été hué par les fans

Les géants de la Serie A, l'Inter, ont rapidement recruté Coutinho en 2008 après avoir été impressionnés par le talent du jeune Brésilien. Cependant, il a eu du mal à s'imposer dans la capitale italienne et a été recruté par Liverpool lors du mercato de janvier 2013. Il est rapidement devenu une star à Anfield, s'associant bien avec Luis Suarez, Daniel Sturridge et Raheem Sterling, et a aidé les Reds à se battre pour le titre de Premier League lors de la saison 2013-14.

Il a été nommé dans l'équipe de l'année de la PFA lors de la saison suivante, Liverpool terminant sixième, et est resté un élément essentiel de l'équipe lorsque Jürgen Klopp a remplacé Brendan Rodgers au poste d'entraîneur à Merseyside, contribuant à ramener le club en Ligue des champions. Coutinho s'est bien entendu avec Sadio Mané, Roberto Firmino et plus tard Mohamed Salah, mais il a été séduit par Barcelone lors du mercato de janvier 2018, où un accord a été conclu pour un montant de 142 millions de livres sterling (162 millions d'euros/192 millions de dollars).

Après avoir bien démarré au Camp Nou, aidant sa nouvelle équipe à remporter deux titres de Liga et une Copa del Rey, il est rapidement tombé en disgrâce et a été prêté au Bayern Munich pour la saison 2019-2020, où il a remporté le triplé Bundesliga, Ligue des champions et DFB-Pokal sans pour autant s'imposer comme un titulaire indiscutable auprès de l'entraîneur Hansi Flick.

Coutinho a retrouvé son ancien coéquipier de Liverpool Steven Gerrard lorsqu'il a signé à Villa en 2022, mais il a de nouveau eu du mal à être régulier et s'est rapidement retrouvé à Al-Duhail, puis à Vasco.