L'ancienne star de Chelsea qualifie Pedro Neto d'« idiot » pour son carton rouge coûteux contre Arsenal
La colère de Neto : Chelsea s'effondre à l'Emirates Stadium
Le match était équilibré jusqu'à ce que Jurrien Timber redonne l'avantage aux Gunners à 24 minutes de la fin. À partir de ce moment, l'après-midi de Neto s'est rapidement dégradé : il a d'abord reçu un carton jaune pour contestation après avoir protesté agressivement contre le but, puis, trois minutes plus tard, il a reçu un deuxième carton jaune pour une faute cynique sur Gabriel Martinelli afin d'empêcher une contre-attaque. L'infériorité numérique s'est avérée trop difficile à surmonter pour les hommes de Liam Rosenior, qui ont subi une nouvelle défaite contre leurs rivaux locaux.
Sutton ne mâche pas ses mots au sujet du renvoi de Neto
S'adressant à BBC Radio Five Live après le coup de sifflet final, l'ancien attaquant de Chelsea Sutton a exprimé son incrédulité face au manque de sang-froid dont a fait preuve Neto. Le commentateur a souligné à quel point cette erreur individuelle avait sapé les efforts collectifs de l'équipe dans un match où les points étaient à portée de main.
Sutton a déclaré : « Du point de vue de Chelsea, Pedro Neto les a vraiment laissés tomber. Quel idiot de se faire expulser comme ça. » Ses commentaires reflètent la frustration croissante des supporters de Stamford Bridge, le club ayant désormais vu neuf joueurs expulsés toutes compétitions confondues cette saison. Ce mauvais bilan disciplinaire continue de nuire aux tentatives de Rosenior de terminer parmi les quatre premiers et de progresser davantage dans la compétition européenne.
Reece James demande un examen interne
Le capitaine du club, Reece James, a également évoqué les conséquences de cette défaite, reconnaissant que l'incapacité de l'équipe à garder 11 joueurs sur le terrain constituait un obstacle majeur. Si les Blues ont montré des éclairs de qualité, notamment grâce aux dangereux coups francs de James, leur infériorité numérique a rendu la fin du match très difficile. Le capitaine a admis que la fréquence de ces incidents était une préoccupation majeure qui devait être traitée immédiatement à huis clos.
James a expliqué la situation en toute honnêteté à Sky Sports : « Nous en avons parlé, cela s'est produit à plusieurs reprises, chaque fois avec un joueur différent, jamais le même. En interne, nous devons faire le point et continuer à nous améliorer. C'est un problème, nous jouons dans le championnat le plus difficile au monde, que vous jouiez contre le premier ou le dernier, 11 contre 11, c'est difficile, 11 contre 10, c'est encore plus difficile, peu importe qui vous affrontez. Je n'ai aucun doute sur l'équipe et le staff, cela ne s'est pas passé comme nous le voulions aujourd'hui, mais nous devons nous regrouper et repartir de plus belle. »
Les coups de pied arrêtés décident du derby
Le match lui-même a été marqué par des situations de balles arrêtées, les trois buts ayant été marqués sur des corners. Malgré la frustration liée au résultat et au carton rouge, James a affirmé que l'équipe avait eu l'occasion de tirer davantage profit de la rencontre. Il a souligné que si Chelsea avait réussi à marquer sur un corner, son incapacité à contrer les combinaisons d'Arsenal avait finalement fait la différence entre un point et une défaite dans un match très serré.
Revenant sur le déroulement du match, James a ajouté : « C'est décevant de repartir les mains vides. Quand le score était de 1-1, nous avons eu une demi-occasion de mener 2-1, mais leur gardien a fait un bon arrêt, ils ont obtenu un coup franc et ont réussi à marquer. C'est le football en 2026, 90 % des buts sont probablement marqués sur des coups de pied arrêtés. Ils [Arsenal] sont l'une des meilleures équipes au monde [sur les coups de pied arrêtés]. Ils sont difficiles à arrêter, ils ont marqué deux buts aujourd'hui. Je suis déçu. Mais nous avons marqué un but, nous avons eu une autre occasion de marquer, mais ce n'était pas notre jour. »
