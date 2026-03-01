L'ancienne star de Chelsea qualifie Pedro Neto d'« idiot » pour son carton rouge coûteux contre Arsenal

Le match lui-même a été marqué par des situations de balles arrêtées, les trois buts ayant été marqués sur des corners. Malgré la frustration liée au résultat et au carton rouge, James a affirmé que l'équipe avait eu l'occasion de tirer davantage profit de la rencontre. Il a souligné que si Chelsea avait réussi à marquer sur un corner, son incapacité à contrer les combinaisons d'Arsenal avait finalement fait la différence entre un point et une défaite dans un match très serré.

Revenant sur le déroulement du match, James a ajouté : « C'est décevant de repartir les mains vides. Quand le score était de 1-1, nous avons eu une demi-occasion de mener 2-1, mais leur gardien a fait un bon arrêt, ils ont obtenu un coup franc et ont réussi à marquer. C'est le football en 2026, 90 % des buts sont probablement marqués sur des coups de pied arrêtés. Ils [Arsenal] sont l'une des meilleures équipes au monde [sur les coups de pied arrêtés]. Ils sont difficiles à arrêter, ils ont marqué deux buts aujourd'hui. Je suis déçu. Mais nous avons marqué un but, nous avons eu une autre occasion de marquer, mais ce n'était pas notre jour. »