L'ancienne star de Chelsea Filipe Luis limogé de son poste d'entraîneur du Flamengo après avoir supervisé une victoire 8-0 en demi-finale

Flamengo a provoqué une onde de choc dans le monde du football brésilien mardi en annonçant officiellement le départ de son entraîneur Luis. Cette décision a été une surprise, après la victoire écrasante 8-0 contre Madureira lors du match retour des demi-finales du Campeonato Carioca. Bien que ce résultat ait assuré une victoire écrasante 11-0 au total et une place en finale contre son grand rival Fluminense, la direction du club a jugé nécessaire d'apporter un changement pour remédier à une baisse perçue des performances.

La fin abrupte du mandat de Luis marque la fin d'un chapitre important pour le Rubro-Negro. Arrivé en tant que joueur en 2019, il est passé entraîneur des équipes de jeunes en 2024, et son accession au poste d'entraîneur principal a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme. Cependant, l'environnement très stressant du Maracana s'est avéré hostile pour la légende du club, et la direction a rapidement pris des mesures pour réorienter l'équipe.

Dans un communiqué officiel, le club a confirmé le départ du joueur de 38 ans et de l'ensemble de son staff technique. « Le Clube de Regatas do Flamengo informe qu'à compter de ce mardi (3), Filipe Luis ne sera plus à la tête de l'équipe professionnelle », a déclaré le club. « Avec lui, Ivan Palanco et Diogo Linhares quittent également le club. Flamengo remercie l'ancien athlète et entraîneur Filipe Luis pour tout ce qu'il a accompli et partagé au cours de cette aventure. »