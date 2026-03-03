AFP
L'ancienne star de Chelsea Filipe Luis limogé de son poste d'entraîneur du Flamengo après avoir supervisé une victoire 8-0 en demi-finale
Un départ impitoyable au milieu d'une avalanche de buts
Flamengo a provoqué une onde de choc dans le monde du football brésilien mardi en annonçant officiellement le départ de son entraîneur Luis. Cette décision a été une surprise, après la victoire écrasante 8-0 contre Madureira lors du match retour des demi-finales du Campeonato Carioca. Bien que ce résultat ait assuré une victoire écrasante 11-0 au total et une place en finale contre son grand rival Fluminense, la direction du club a jugé nécessaire d'apporter un changement pour remédier à une baisse perçue des performances.
La fin abrupte du mandat de Luis marque la fin d'un chapitre important pour le Rubro-Negro. Arrivé en tant que joueur en 2019, il est passé entraîneur des équipes de jeunes en 2024, et son accession au poste d'entraîneur principal a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme. Cependant, l'environnement très stressant du Maracana s'est avéré hostile pour la légende du club, et la direction a rapidement pris des mesures pour réorienter l'équipe.
Dans un communiqué officiel, le club a confirmé le départ du joueur de 38 ans et de l'ensemble de son staff technique. « Le Clube de Regatas do Flamengo informe qu'à compter de ce mardi (3), Filipe Luis ne sera plus à la tête de l'équipe professionnelle », a déclaré le club. « Avec lui, Ivan Palanco et Diogo Linhares quittent également le club. Flamengo remercie l'ancien athlète et entraîneur Filipe Luis pour tout ce qu'il a accompli et partagé au cours de cette aventure. »
La réalité brutale des géants sud-américains
Luis quitte son poste avec un palmarès que beaucoup de managers chevronnés lui envient, après avoir supervisé 101 matchs avec 64 victoires et seulement 15 défaites. Au cours de ses saisons dominantes de 2024 et 2025, il a accumulé un nombre impressionnant de trophées, notamment la Copa do Brasil, le Brasileirao et la prestigieuse CONMEBOL Libertadores. Un tel palmarès rend le moment de son licenciement remarquable, soulignant la culture du « tout pour la victoire immédiate » où même les champions continentaux ne sont pas à l'abri.
Les fissures dans la relation ont commencé à apparaître au début de la saison 2026, malgré la large victoire du week-end. Avant la déroute de Madureira, Flamengo avait déjà connu la déception en perdant la Supercopa contre Corinthians et en s'inclinant face à Lanus dans la CONMEBOL Recopa. Ces échecs dans la conquête de trophées au cours des premiers mois de l'année ont créé une atmosphère toxique que même huit buts en un seul match n'ont pas pu masquer.
Au cours de la victoire 8-0, une partie des supporters fidèles de Flamengo ont scandé « sans vergogne » à l'adresse des joueurs, exprimant leur profonde insatisfaction quant à l'orientation générale de l'équipe. Luis, toujours professionnel, a refusé de se dérober face aux critiques lors de sa dernière conférence de presse. Il a conservé le même caractère digne qui avait fait de lui un favori des fans sur le terrain, reconnaissant le poids du badge qu'il représentait.
Des adieux émouvants au Maracana
Conscient de la pression croissante et de son attachement profond au club, Luis a prononcé un discours émouvant avant que la nouvelle de son licenciement ne soit rendue publique. « Quoi qu'il arrive, si demain je ne suis plus là, mon amour et mon affection pour Flamengo resteront intacts. Et je pense qu'il en va de même pour les supporters », a-t-il déclaré aux journalistes.
L'ancien arrière gauche est resté convaincu que les supporters ont tout à fait le droit d'exiger l'excellence, même lorsque les résultats semblent positifs au tableau d'affichage. « La pression momentanée doit exister ; en tant que joueur, j'étais très pressé et très critiqué, à juste titre, et cela m'a rendu meilleur », a-t-il expliqué, faisant preuve de la résilience qui a caractérisé sa carrière de joueur au plus haut niveau en Europe.
Visiblement ému à l'idée de mettre un terme à son parcours à Rio de Janeiro, Luis a jeté un regard plein de fierté sur ses sept années passées au sein du club. Il a été très franc quant à l'impact que le club a eu sur sa vie personnelle et professionnelle, refusant d'éprouver de l'amertume face à la pression qu'il a subie lors du début difficile de cette nouvelle année.
Luis a conclu sa dernière conférence de presse en réaffirmant son attachement aux supporters du Rubro-Negro, quelle que soit la décision finale du conseil d'administration d'aller dans une autre direction. « Je n'ai aucun doute que j'ai vécu ici les meilleures années de ma vie », a-t-il déclaré.
La recherche d'un successeur et une finale de derby
L'attention se porte désormais sur le poste vacant d'entraîneur. Selon ESPN, la direction du Flamengo aurait identifié Leonardo Jardim comme le candidat favori. L'entraîneur portugais est actuellement libre de tout contrat et les négociations seraient déjà bien avancées. Les représentants de Jardim seraient arrivés mardi à Rio pour finaliser le contrat.
Le défi immédiat pour l'équipe est de faire abstraction du bruit ambiant et de se concentrer sur les trophées à remporter. Flamengo doit affronter Fluminense ce dimanche dans une finale de derby à enjeux élevés qui donnera le ton pour le reste de l'année. Les joueurs doivent désormais s'adapter à une nouvelle philosophie du jour au lendemain, tout en faisant face à des supporters qui restent exigeants malgré leurs récentes prouesses offensives.
