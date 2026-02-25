L'ancienne gardienne de but des Lionesses, Mary Earps, présente ses excuses pour la « peine » causée par son autobiographie et révèle avoir rencontré Sarina Wiegman après avoir vécu sa « première expérience de la culture de l'annulation »

Earps a donné une série d'interviews au moment de la sortie du livre, mais elle s'est exprimée pour la première fois depuis plusieurs mois sur la situation et a admis qu'après avoir eu le temps de digérer tout cela et d'y réfléchir, elle pouvait « comprendre » les réactions suscitées par son autobiographie.

S'adressant à ITV News, la gardienne de but du Paris Saint-Germain a déclaré : « Ça a été une période complètement folle. Les mois de novembre et décembre ont été particulièrement difficiles. Je dirais que c'était ma première expérience de la culture de l'annulation, et je ne la recommanderais à personne. Blague à part, novembre et décembre ont été difficiles, mais au final, c'est à cause de mon livre, qui porte mon nom et ma photo, et j'en assume l'entière responsabilité.

Ce n'était pas nécessairement le fait que j'ai partagé mes expériences, mais plutôt la manière dont certaines d'entre elles ont été exprimées. La façon dont je me suis exprimé à certains moments, les décisions prises autour du livre également. Pas seulement le livre lui-même. Donc, oui, il y a beaucoup de choses. La situation a rapidement dégénéré. Je pense que tout ce que l'on peut faire à partir de là, c'est apprendre et grandir. Je prends très au sérieux ma responsabilité en tant que modèle.

On ne peut pas se contenter d'être au premier plan et de profiter des joies du printemps quand tout va bien. Bien sûr, la vie nous réserve parfois des leçons difficiles, mais je pense qu'il est important d'être authentique et responsable dans ces moments-là aussi. Je pense que c'est ce que devraient être les véritables modèles. »