L'ancienne gardienne de but des Lionesses, Mary Earps, présente ses excuses pour la « peine » causée par son autobiographie et révèle avoir rencontré Sarina Wiegman après avoir vécu sa « première expérience de la culture de l'annulation »
De héros à méchant : comment l'autobiographie d'Earps a suscité une énorme controverse
L'autobiographie d'Earps a suscité une vive polémique lors de sa publication en novembre dernier. Elle y affirme que Hampton a été « récompensée » pour son « mauvais comportement » par Wiegman et qualifie la gestion de la compétition entre les gardiennes de but par la sélectionneuse anglaise de « connerie ». Earps était la gardienne numéro 1 des Lionesses lors de leur triomphe à l'Euro 2022 et de leur parcours jusqu'à la finale de la Coupe du monde féminine 2023, mais elle s'est retrouvée perdante face à Hampton dans la lutte pour conserver sa place pour l'Euro 2025, avant de finalement prendre sa retraite internationale dans une annonce surprise juste avant le début du tournoi. Selon le Telegraph, cette décision serait due au fait qu'Earps ne pouvait accepter d'être la gardienne remplaçante.
Earps peut désormais « comprendre » les réactions aux commentaires de Hampton et Wiegman.
Earps a donné une série d'interviews au moment de la sortie du livre, mais elle s'est exprimée pour la première fois depuis plusieurs mois sur la situation et a admis qu'après avoir eu le temps de digérer tout cela et d'y réfléchir, elle pouvait « comprendre » les réactions suscitées par son autobiographie.
S'adressant à ITV News, la gardienne de but du Paris Saint-Germain a déclaré : « Ça a été une période complètement folle. Les mois de novembre et décembre ont été particulièrement difficiles. Je dirais que c'était ma première expérience de la culture de l'annulation, et je ne la recommanderais à personne. Blague à part, novembre et décembre ont été difficiles, mais au final, c'est à cause de mon livre, qui porte mon nom et ma photo, et j'en assume l'entière responsabilité.
Ce n'était pas nécessairement le fait que j'ai partagé mes expériences, mais plutôt la manière dont certaines d'entre elles ont été exprimées. La façon dont je me suis exprimé à certains moments, les décisions prises autour du livre également. Pas seulement le livre lui-même. Donc, oui, il y a beaucoup de choses. La situation a rapidement dégénéré. Je pense que tout ce que l'on peut faire à partir de là, c'est apprendre et grandir. Je prends très au sérieux ma responsabilité en tant que modèle.
On ne peut pas se contenter d'être au premier plan et de profiter des joies du printemps quand tout va bien. Bien sûr, la vie nous réserve parfois des leçons difficiles, mais je pense qu'il est important d'être authentique et responsable dans ces moments-là aussi. Je pense que c'est ce que devraient être les véritables modèles. »
Révélation : rencontre entre Earps et Wiegman et excuses présentées aux personnes concernées
Beaucoup ont été particulièrement surpris par les commentaires d'Earps à propos de Wiegman, qui a rappelé la gardienne de but dans l'équipe d'Angleterre lors de sa nomination à la tête des Lionesses en septembre 2021. L'ancienne gardienne de Manchester United était alors en disgrâce au niveau international, sa dernière sélection remontant à près de deux ans.
Earps a révélé cette semaine qu'elle avait depuis rencontré Wiegman, mais elle a choisi de ne pas divulguer les détails de leur conversation. « J'ai contacté les personnes concernées, j'ai pris mes responsabilités et je me suis excusée pour la douleur et l'impact que le livre aurait pu avoir sur elles et leur entourage », a-t-elle déclaré. « Je pense que la conversation qui comptait vraiment pour moi était celle que j'ai eue avec Sarina. Nous avons eu l'occasion de nous rencontrer en personne et de discuter. Ce fut une conversation très positive. Je suis vraiment reconnaissante que nous ayons pu le faire en personne. »
Earps retourne en Angleterre pour un hommage à sa carrière, et peut-être pour un nouveau chapitre professionnel ?
Earps a été témoin direct de la polémique autour du livre en novembre, lorsqu'elle a été huée à son retour à Manchester lors du match opposant le PSG à Manchester United en Ligue des champions. Cependant, nombreux sont ceux qui ont soutenu la gardienne de but dans ce qui s'annonçait comme une situation délicate dès la publication des commentaires contenus dans son livre.
Il sera intéressant de voir comment Earps sera accueillie dans des situations similaires à l'avenir, et il pourrait y en avoir plusieurs. La Fédération anglaise de football est en pourparlers avec l'ancienne numéro 1 anglaise pour fixer une date afin de célébrer sa retraite, après qu'elle n'ait pas pu accepter une invitation à le faire à Wembley avant un match amical contre la Chine en novembre dernier. Elle a déclaré au Telegraph que cela se ferait « avec un peu de chance » en 2026.
Il y a ensuite la question du contrat d'Earps. Le contrat actuel de la joueuse de 32 ans avec le PSG expire cet été et il ne serait pas surprenant de la voir revenir dans la Super League féminine anglaise. « Nous devrons attendre pour voir, n'est-ce pas ? », a-t-elle déclaré au Guardian à ce sujet. « Je ne sais pas encore trop. Je sais que j'apprécie vraiment Paris. »
