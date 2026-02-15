Getty Images
Traduit par
L'ancien propriétaire d'un club de Premier League poignardé lors d'une bagarre pour repousser des voleurs masqués dans son manoir londonien d'une valeur de 10 millions de livres sterling
Le courage d'Al-Hasawi pour repousser les assaillants
Selon The Sun, l'agression a eu lieu au début du mois. Al-Hasawi aurait été endormi lorsque les cambrioleurs ont fait irruption dans sa chambre. Au cours de l'altercation, l'homme de 57 ans a été blessé à la main gauche et au cou. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent Al-Hasawi à l'hôpital, les blessures bandées.
On ignore pour l'instant si les cambrioleurs ont réussi à voler quelque chose dans la propriété d'Al-Hasawi, située dans le quartier de Mayfair à Londres, avant de prendre la fuite immédiatement après cette confrontation.
Appel à la police suite à une agression
Les avocats d'Al-Hasawi auraient demandé à la police métropolitaine de révéler publiquement davantage d'informations sur cette attaque, car d'autres hommes d'affaires du Moyen-Orient « craignent » des attaques similaires. La police métropolitaine insiste sur le fait que l'enquête est en cours, mais a assuré qu'Al-Hasawi n'avait subi aucune blessure « mettant sa vie en danger ou susceptible de changer sa vie » lors de cette intrusion à son domicile.
- Getty Images Sport
Le passage d'Al-Hasawi à Nottingham Forest
Les cinq années passées par Al-Hasawi à la tête de Forest ont été particulièrement mouvementées, le club passant du statut de candidat à la promotion en Championship à celui de candidat à la relégation. Il a employé neuf entraîneurs différents au cours de son mandat de cinq ans au City Ground.
En 2017, après avoir fait face à de nombreuses protestations au cours de ses dernières années au club, Al-Hasawi a vendu Forest à l'homme d'affaires grec Evangelos Marinakis, qui a aidé le club à revenir en Premier League en 2022.
Le chaos continue dans le club malgré le succès en Premier League sous Marinakis
Bien que Forest ait réalisé son rêve de Premier League sous la direction de Marinakis, celui-ci a été critiqué pour sa gestion de la saison. Forest s'est qualifié pour l'Europa League après avoir terminé septième la saison dernière et a entamé cette campagne plein d'espoir. Cependant, le club a déjà changé trois fois d'entraîneur - Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou et Sean Dyche - avant de nommer Vitor Pereira comme quatrième entraîneur pour la saison 2025-26.
Néanmoins, Marinakis, connu pour rencontrer les joueurs dans le tunnel et même pour entrer sur le terrain du City Ground, reste une figure très populaire parmi les fans de Forest. L'ancien joueur Rob Earnshaw a déclaré à GOAL que le football avait besoin de personnalités hors du commun comme lui.
« Quand M. Marinakis entre sur le terrain et salue les joueurs dans le tunnel, je ne vois absolument rien de mal à cela », a déclaré Earnshaw, s'exprimant en association avec NordicBet, où les fans peuvent suivre les dernières cotes de l'Europa League.
« De plus, en Grèce, lorsque vous êtes propriétaire, vous avez le droit d'entrer dans les vestiaires, d'aller sur le terrain, cela fait partie du jeu, vous venez et vous en faites partie, vous parlez avec les joueurs et vous êtes l'homme au centre. En tant que propriétaire, vous avez une meilleure idée de ce qui se passe au sein du club de football.
Cela ne me pose aucun problème et je pense que M. Marinakis a fait un travail fantastique. Il est bien sûr très impitoyable et très déterminé, très direct dans ses méthodes, mais il a mené ce club de football, au cours des cinq ou six dernières années, là où il devrait être, en Premier League, où il joue en Europe et vit de grandes soirées européennes, où il joue en Premier League et a la chance d'aller en Ligue des champions. Ce sont ces moments que tous les fans de Forest veulent voir se réaliser.
J'apprécie cela. J'apprécie son implication. Je pense que c'est incroyable et qu'il mérite beaucoup de crédit, car il n'a pas seulement investi dans le club de football, il s'est pleinement investi pour mener le club vers le succès. Cela a été un sacré parcours, quelques années difficiles, mais ce ne serait pas Forest si c'était ennuyeux et si nous n'avions pas de personnalités.
Le football, c'est une question de personnalité, et j'adore ça. Ils ne devraient pas rester assis là sans jamais s'exprimer dans la tribune. Ils font partie du club de football et leur personnalité s'exprime. Je suis tout à fait d'accord avec ça. »
Publicité