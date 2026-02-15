L'ancien propriétaire d'un club de Premier League poignardé lors d'une bagarre pour repousser des voleurs masqués dans son manoir londonien d'une valeur de 10 millions de livres sterling

Bien que Forest ait réalisé son rêve de Premier League sous la direction de Marinakis, celui-ci a été critiqué pour sa gestion de la saison. Forest s'est qualifié pour l'Europa League après avoir terminé septième la saison dernière et a entamé cette campagne plein d'espoir. Cependant, le club a déjà changé trois fois d'entraîneur - Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou et Sean Dyche - avant de nommer Vitor Pereira comme quatrième entraîneur pour la saison 2025-26.

Néanmoins, Marinakis, connu pour rencontrer les joueurs dans le tunnel et même pour entrer sur le terrain du City Ground, reste une figure très populaire parmi les fans de Forest. L'ancien joueur Rob Earnshaw a déclaré à GOAL que le football avait besoin de personnalités hors du commun comme lui.

« Quand M. Marinakis entre sur le terrain et salue les joueurs dans le tunnel, je ne vois absolument rien de mal à cela », a déclaré Earnshaw, s'exprimant en association avec NordicBet, où les fans peuvent suivre les dernières cotes de l'Europa League.

« De plus, en Grèce, lorsque vous êtes propriétaire, vous avez le droit d'entrer dans les vestiaires, d'aller sur le terrain, cela fait partie du jeu, vous venez et vous en faites partie, vous parlez avec les joueurs et vous êtes l'homme au centre. En tant que propriétaire, vous avez une meilleure idée de ce qui se passe au sein du club de football.

Cela ne me pose aucun problème et je pense que M. Marinakis a fait un travail fantastique. Il est bien sûr très impitoyable et très déterminé, très direct dans ses méthodes, mais il a mené ce club de football, au cours des cinq ou six dernières années, là où il devrait être, en Premier League, où il joue en Europe et vit de grandes soirées européennes, où il joue en Premier League et a la chance d'aller en Ligue des champions. Ce sont ces moments que tous les fans de Forest veulent voir se réaliser.

J'apprécie cela. J'apprécie son implication. Je pense que c'est incroyable et qu'il mérite beaucoup de crédit, car il n'a pas seulement investi dans le club de football, il s'est pleinement investi pour mener le club vers le succès. Cela a été un sacré parcours, quelques années difficiles, mais ce ne serait pas Forest si c'était ennuyeux et si nous n'avions pas de personnalités.

Le football, c'est une question de personnalité, et j'adore ça. Ils ne devraient pas rester assis là sans jamais s'exprimer dans la tribune. Ils font partie du club de football et leur personnalité s'exprime. Je suis tout à fait d'accord avec ça. »