L'ancien milieu de terrain d'Arsenal, Thomas Partey, a plaidé non coupable face à deux nouvelles accusations de viol

Ces développements juridiques surviennent après la résiliation du contrat de cinq ans liant Partey à Arsenal. Arrivé à l’Emirates Stadium en 2020 contre un chèque d’environ 45 millions de livres sterling, il a quitté le club de Premier League en juin dernier pour s’engager avec Villarreal. Malgré cette procédure judiciaire, le milieu de terrain de 32 ans reste en activité : il a disputé 26 matchs avec le « Sous-marin jaune » et devrait représenter son pays lors de la Coupe du monde cet été.

Il n’a pas assisté à une précédente audience devant le tribunal de première instance de Westminster, où son représentant légal avait annoncé son intention de contester officiellement les accusations lundi.