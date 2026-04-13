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L'ancien milieu de terrain d'Arsenal, Thomas Partey, a plaidé non coupable face à deux nouvelles accusations de viol
Partey a fait connaître sa position devant le tribunal
Thomas Partey a comparu lundi devant la Cour d’assises de Southwark pour nier avoir violé à deux reprises une femme à Londres en décembre 2020. Ces deux nouvelles accusations, rendues publiques pour la première fois en février de cette année, alourdissent le contentieux judiciaire complexe impliquant le milieu de terrain ghanéen. Vêtu d’un pantalon gris foncé et d’un pull noir sur une chemise blanche, le milieu de terrain n’a pris la parole que pour confirmer son identité et clamer son innocence. Il reste libre sous caution, dans l’attente de la suite de la procédure, et doit respecter des conditions strictes, notamment l’interdiction de contacter les victimes présumées.
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Le milieu de terrain est visé par plusieurs accusations.
Cette nouvelle audience intervient après plusieurs accusations déjà formulées contre l’ex-milieu de terrain de l’Atlético de Madrid. En juillet dernier, Partey avait été inculpé pour cinq viols et une agression sexuelle présumés, faits qui se seraient déroulés en 2021 et 2022. Il avait alors plaidé non coupable sur l’ensemble de ces chefs d’accusation. Avec l’ajout de ces deux nouveaux chefs d’accusation, il a désormais plaidé non coupable de sept viols et d’une agression sexuelle impliquant quatre femmes différentes. Lundi, le juge Tony Baumgartner a décidé que l’ensemble des accusations seraient jugées conjointement.
Un ancien Gunner porte désormais les couleurs de Villarreal.
Ces développements juridiques surviennent après la résiliation du contrat de cinq ans liant Partey à Arsenal. Arrivé à l’Emirates Stadium en 2020 contre un chèque d’environ 45 millions de livres sterling, il a quitté le club de Premier League en juin dernier pour s’engager avec Villarreal. Malgré cette procédure judiciaire, le milieu de terrain de 32 ans reste en activité : il a disputé 26 matchs avec le « Sous-marin jaune » et devrait représenter son pays lors de la Coupe du monde cet été.
Il n’a pas assisté à une précédente audience devant le tribunal de première instance de Westminster, où son représentant légal avait annoncé son intention de contester officiellement les accusations lundi.
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Possibles reports de la rencontre
Prochainement, le regroupement des chefs d’accusation entraîne une modification majeure du calendrier judiciaire. Le procès, initialement prévu en novembre 2026, pourrait être reporté à janvier 2027. Une audience préliminaire est fixée au 14 mai afin d’examiner en détail le calendrier et les aspects logistiques de la procédure à venir.